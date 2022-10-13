Путин прибыл на саммит СВМДА в Астану

Путин прибыл на саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане

Президент России Владимир Путин прибыл на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

Как сообщает РИА «Новости», повестка мероприятия будет выстраиваться вокруг вопросов постпандемийного восстановления региона, обеспечения его устойчивого развития, борьбы с новыми вызовами. Отмечается, что по инициативе российской стороны к саммиту также было подготовлено заявление лидеров стран по вопросам обеспечения безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий.

В состав СВМДА входят 27 стран, ряд наблюдателей и партнеров.

Путин в пятницу примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и в саммите «Россия – Центральная Азия». Также у главы государства запланирован ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Астане намерен обсудить перспективы турецкого посредничества по Украине.