СБ ООН проголосовал за заседание по Украине

МИД Словакии рекомендовал воздержаться от поездок на Украину и в Крым

Министерство иностранных дел Словакии рекомендовало жителям республики воздержаться от поездок на Украину, сообщило News Agency of the Slovak Republic. МИД Словакии также призвал воздержаться от поездок в Крым.

«Ситуация в сфере безопасности непредсказуема на всей территории Украины. Она может очень быстро меняться», – приводит ТАСС цитату из рекомендации внешнеполитического ведомства Словакии. Там отметили, что поездки в страну, с которой на востоке граничит Словакия, допустимы лишь в неотложных случаях. МИД Словакии также призвалграждан воздержаться от поездок в Крым.

Напомним, в пятницу премьеры Словакии Эдуард Хегер и Нидерландов Марк Рютте после переговоров в Братиславе предложили усилить восточное крыло НАТО, если ситуацию вокруг Украины не удастся урегулировать дипломатическим путем. Днем ранее стало известно о планах Британии разместить боевые подразделения в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. При этом глава МИД Германии заявила, что НАТО «на данный момент» не собирается принимать в свои ряды новые страны из Восточной Европы, однако отметила, что каждая страна может сама выбирать, к каким альянсам она хотела бы присоединиться.

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.

В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.

В Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.

В декабре 2021 года президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

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