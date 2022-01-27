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В Одессе раскритиковали Сердючку за песню о Бандере
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«Получилась очередная халтурка, безвкусица, дешевка – в общем, все то, чего и так в изобилии на отечественном голубом экране», – написал в своем Facebook депутат одесского горсовета от ОПЗЖ Виталий Саутенков, комментируя песню Верки Сердючки о Степане Бандере на российском телеканале.
«Мужик, переодетый в бабу, символизирующую весь кич нашей жизни с серьезным выражением накрашенного лица, поет: «Ми за Україну будем воювати». И сразу же вопрос возникает: кто мы? Переодетые клоуны, которые возвели в ранг глумления жизнь, страдания и смерти наших граждан? Что это было? Именно такую форму патриотизма нам предлагают наши власти? Патриотизма с разукрашенным лицом непонятной особи, с веночком с ленточками на мужской голове?», – написал депутат в Facebook.
«Если бы артист и мужик Андрей Данилко хотел высказать свою гражданскую позицию, как теперь пытаются это представить его пиарщики, то, на мой взгляд Данилко без всякого грима мог бы сделать заявление. И это было бы заявление серьезного взрослого человека», – считает Саутенков.
«А так – получилась очередная халтурка, безвкусица, дешевка – в общем, все то, чего и так в изобилии на отечественном голубом экране. Увы. Вот такие Верки нынче правят бал в моей стране», – добавил депутат.
Ранее певец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, исполнил песню, прославляющую Степана Бандеру, в передаче, транслируемой на канале «Че» российского телевидения.
Пекин указал Госдепу на способ решения кризиса на Украине
Для разрешения кризиса на Украине необходимо вернуться к соблюдению минских договоренностей, заявил глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Для решения украинского вопроса необходимо вернуться к минским договоренностям, это исходная точка», – передает РИА «Новости» слова китайского министра.
Ранее полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев нарушает условия отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также игнорирует предложения ЛНР и ДНР по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта, налицо нескрываемый саботаж минского переговорного процесса со стороны Украины.
Козак подвел итоги встречи советников «нормандской четверки» в Париже
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На встрече политических советников лидеров стран «нормандской четверки» в Париже стороны провели инвентаризацию минских договоренностей, пока прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой, заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.
Переговоры, начавшиеся в Елисейском дворце около 12.00 (14.00 мск), продлились почти восемь с половиной часов. Российскую делегацию на переговорах представлял заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, французскую – дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, немецкую – внешнеполитический советник канцлера Йенс Плетнер, украинскую – глава офиса президента Андрей Ермак, передает РИА «Новости».
«Договорились о том, что независимо от разночтений по Минским соглашениям, которые есть между Украиной, представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, перемирие должно соблюдаться безусловно, и соглашение, которое было подписано 22 июля 2020 года, должно и по букве, и по духу выполняться», – сказал Козак по итогам переговоров.
Заместитель главы администрации президента России выразил надежду, что результаты этой договоренности через две недели будут материализованы в конкретных решениях. «Мы сблизим свои позиции с тем, чтобы выйти с единой позицией, с какими-то рекомендациями в минский переговорный процесс, чтобы Украина, Донбасс, ОБСЕ имели конкретные рекомендации по разрешению конфликта», – отметил Козак. При этом он подчеркнул, что советникам не удалось прийти к общему мнению по предложениям ЛНР и ДНР.
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Замглавы администрации президента России добавил, что стороны решили провести дополнительные внутригосударственные консультации, чтобы через две недели в Берлине встретиться и попытаться найти развязки по всем тем проблемам, которые в течение семи лет не разрешены. Козак заключил, что пока прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой, и похвастаться им нечем.
Накануне кабмин Украины отозвал из Рады законопроект о «переходном периоде» в Донбассе. Как сообщалось, «формально» решение было принято, чтобы «выполнить рекомендации Венецианской комиссии», однако «реальной причиной» срочного отзыва проекта из Рады, как утверждалось, стала необходимость выполнить условие России для проведения новой встречи нормандской четверки на уровне советников лидеров.
Вместе с тем в ДНР сообщили, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе, «не говоря уже о границе с Россией».
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Расстрелявший сослуживцев на «Южмаше» украинский солдат задержан
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Военнослужащий национальной гвардии Украины, солдат срочной службы, который в городе Днепре открыл стрельбу по сослуживцам и убил пятерых человек, задержан, сообщило МВД Украины.
«Для задержания преступника в городе введена полицейская операция «Сирена». Кадровый отряд нацполиции и подразделений нацгвардии подняли по тревоге. Убийцу задержали в процессе оперативного следствия», – говорится в сообщении ведомства на Facebook.
Глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил в Facebook, что Артем Рябчук будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом.
Он распорядился сформировать комиссию, которая займется выяснением мотивов стрелявшего и обстоятельств, которые привели к тому, что 21-летний солдат начал стрелять по сослуживцам, хотя его готовили к защите родины. В частности, комиссия проверит, как он проходил медкомиссию и каково было его психическое состояние, когда он получил разрешение на ношение оружия.
В четверг солдат-срочник открыл огонь в караульном помещении на территории Южного машиностроительного завода (ЮМЗ) в украинском Днепре, в результате чего пять человек погибли, еще пятеро получили ранения. В Днепре ввели полицейскую операцию «Сирена».
Эксперт: Те, кто ждут вторжения на Украину, будут разочарованы
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов выразил уверенность, что ждущие «вторжения» на Украину будут разочарованы. При этом, по его словам, показательные бряцание оружием и игра мускулами в виде наращивания военной активности в чувствительных зонах неизбежны.
«Параметры ответа США и НАТО на российские требования понятны. Ждем следующей фазы эскалации. Содержание – демонстрация силы, но не ее применение. Поэтому те, кто ждут вторжения на Украину, будут разочарованы, эта часть психоза продолжит висеть в воздухе, а вот показательные бряцание оружием и игра мускулами в виде наращивания военной активности в чувствительных зонах неизбежны. Инициатива пойдет от России, ответ с другой стороны, вероятно, [последует] в нескольких точках и [так будет продолжаться] не один раунд. Параллельно сохраняется политико-дипломатическая коммуникация, возможно, вплоть до высшего уровня ([президент США Джо] Байден – [президент России Владимир] Путин), происходит прощупывание возможностей перехода к снижению напряженности», – написал Лукьянов в своем Telegram-канале.
«Все это представляет собой малопривлекательное зрелище, а слабонервным лучше постараться на что-нибудь пока отвлечься. Успокаивать должно одно. Урон от реальной войны крайне велик для потенциальных участников, она рассматривается как самый последний и самый плохой вариант, в современных условиях фактически проигрышный для всех. Поэтому цель каждого – избежать ее, заменив иными формами поведения. И чем выше нервное напряжение и накал страстей, тем более убедительной заменой войны они служат. Пожелаем участникам соревнований успеха на этом поприще. От всей души», – добавил эксперт.
Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили, что получили от США письменный ответ по гарантиям безопасности. При этом в Вашингтоне решили не публиковать ответы на предложения Москвы по безопасности и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения».
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Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия не будет публиковать ответ Соединенных Штатов по гарантиям безопасности, если со стороны Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции американцев будет донесена до общественности.
Лавров предупреждал, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
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Верка Сердючка спела песню про Бандеру на передаче для российского канала
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Певец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, исполнил песню, прославляющую Степана Бандеру, в передаче, транслируемой на канале «Че» российского телевидения.
Андрей Данилко выступил на концерте юмористической телепередачи «Дизель-шоу», где вместе со своим творческим коллективом исполнил песню про идеолога украинского национализма, лидера «Организации украинских националистов»* (ОУН*-УПА* запрещена в России как экстремистская организация) Степана Бандеру.
Перед тем, как исполнить песню про Бандеру, Данилко выступил на сцене с парой хитов. После этого к нему выбежала девочка и вручила букет цветов. Артист решил спеть для ребенка еще одну песню и вместе со своей командой начал исполнять композицию «Батько наш Бандера».
Видео выступления опубликовала пресс-служба производителя телешоу «Дизель студио».
Юмористическая передача «Дизель-шоу» выходит на русском и украинском языках. Она транслируется на украинском телеканале ICTV, а с 8 февраля 2021 года ее стали показывать на российском канале «Че», принадлежащем холдингу «СТС-Медиа».
Ранее СМИ сообщали, что артист Алексей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, мог помешать Владимиру Зеленскому стать главой страны, если бы также выдвинул свою кандидатуру на выборы.
Число погибших при нападении солдата-срочника в Днепре выросло до пяти человек
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В результате нападения солдата срочной службы национальной гвардии Украины в Днепре погибли пять человек, в том числе одна военнослужащая умерла в больнице, сообщило МВД Украины.
По данным полиции, стрельбу начал солдат срочной службы Артемий Рябчук 2001 года рождения, в результате чего пять человек погибли, еще пятеро получили ранения, сообщается на сайте ведомства.
«Среди погибших есть женщина, сотрудница завода «Южмаш». Вторая женщина – военнослужащая национальной гвардии – получила ранение. К сожалению, во время оказания медицинской помощи она скончалась», – говорится в сообщении.
По информации УНИАН, солдат взял автомат Калашникова и около семи тысяч патронов. Затем по неустановленной причине открыл огонь по военным нацгвардии, после чего убежал.
В Днепре ввели полицейскую операцию «Сирена». По тревоге поднят личный состав подразделений полиции и нацгвардии. МВД распространило фото нападавшего.
Ранее сообщалось, что солдат-срочник открыл огонь в караульном помещении на территории Южного машиностроительного завода (ЮМЗ) в украинском Днепре, четыре человека погибли.
В прошлом году украинский военнослужащий, который находился под воздействием наркотиков, погиб в Донбассе, выстрелив из автомата себе в голову. Сообщалось, что «находившиеся рядом сослуживцы подначивали его нажать на спусковой крючок».
Рубль взлетел после заявления МИД России о неприемлемости войны с Украиной
На Московской бирже доллар и евро начали падать, а рубль активно растет после заявлений российского МИД о неприемлемости военных действий между Россией и Украиной.
Так, курс доллара составил 78,05 руб. в 15:55, что на 83 копейки ниже, чем незадолго до времени появления новостей о заявлении МИД. При этом евро стоил 87,08 руб., он подешевел на 94 копейки к этому моменту, пишет «Интерфакс».
Эксперты отметили, что рубль сильно ускорил темпы роста к доллару и евро днем в четверг после того, как МИД России сделал несколько важных заявлений относительно текущей внешнеполитической ситуации, и в первую очередь о неприемлемости военных действий странами.
Как подчеркнул заместитель директора департамента информации и печати российского МИД Алексей Зайцев, «уже неоднократно заявляли, что наша страна ни на кого нападать не собирается». Он подчеркнул, что «мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами». Зайцев выразил надежду, что на предстоящей встрече в нормандском формате через две недели в Берлине удастся найти развязки накопившихся проблем в украинском урегулировании и продвинуться вперед.
По его словам, заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможном наращивании сил на восточном фланге альянса не создают благоприятного фона для переговоров о гарантиях безопасности.
Ранее Зайцев объявил, что Россия всегда готова к эвакуации россиян с Украины из-за эскалации, но спецпланов нет.
Напомним, Украина призывает Запад занять жесткую и решительную позицию в диалоге с Россией и быть готовыми к безотлагательному внедрению «превентивного пакета» санкций. Киев считает, что нужно не наказывать Россию санкциями после гипотетического нападения, а ввести самые жесткие санкции уже сейчас, чтобы это нападение предотвратить.
Ранее Госдеп предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. Британия приняла аналогичное решение и начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. Причиной названа угроза обострения ситуации.
Позднее стало известно, что НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. При этом глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала «не смешивать территорию НАТО с Украиной» при выборе мер реагирования на обострение ситуации в Восточной Европе.
В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются.
В субботу появились сообщения, что МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации. Однако МИД Германии опроверг сообщение об эвакуации дипломатов и членов их семей с Украины.
Столтенберг: НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву стран на вступление в альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил о передаче письменного ответа России на ее предложения по гарантиям безопасности.
«Сегодня НАТО передало письменный ответ России на предложения по безопасности. Мы сделали это параллельно с США», – цитирует его ТАСС.
Также он заявил, что НАТО предлагает России восстановить миссии в Москве и Брюсселе. Помимо этого, Москве предложено вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Генсек уточнил, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс.
Он заявил, что при необходимости за несколько дней будет развернут передовой отряд из пяти тысяч человек во главе с Францией в Черноморском регионе.
В декабре 2021 года МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
Составлен список самых больших радетелей за Украину в Конгрессе США
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Чаще всего в своих выступлениях, пресс-релизах и информационных бюллетенях Украину упоминают сенаторы-республиканцы Роб Портман, Тед Круз и Джим Инхоф, сообщили американские СМИ.
По данным Quorum, упоминания Украины или украинского лидера Владимира Зеленского в заявлениях Конгресса США растут – за январь их насчитывается почти 1000, передает Axios.
Издание отмечает, что больше всего в Конгрессе говорил об Украине американский сенатор-республиканец от штата Огайо Роб Портман: в выступлениях, пресс-релизах, сообщениях и информационных бюллетенях для учредителей. Он сделал это по меньшей мере 151 раз с января прошлого года.
Отмечается, что чаще об Украине говорят республиканцы: Тед Круз и Джим Инхоф.
Сенаторы-демократы Крис Мерфи (штат Коннектикут) и Джин Шахин (штат Северная Каролина) также вошли в топ радетелей за Украину.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Блинкен объяснил рекомендации американцам покинуть Украину
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Рекомендации американским гражданам покинуть Украину не означают, что администрация Соединенных Штатов уверена в том, что Россия начнет предполагаемое «вторжение», заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе выступления в Госдепартаменте.
Блинкен напомнил, что Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам рассмотреть возможность незамедлительного выезда с Украины, предписал семьям сотрудников посольства Соединенных Штатов в Киеве покинуть страну, а также разрешил сделать это некоторым сотрудникам дипломатического представительства, передает ТАСС.
«Это решение было основано только на одном факторе – безопасности наших коллег и их семей. И учитывая продолжающееся массированное наращивание российских вооруженных сил на границах Украины, которое имеет множество признаков подготовки к вторжению, эти шаги были разумными», – выступил с утверждением госсекретарь. «Пока мы не знаем, будет ли Россия продолжать свою агрессию в отношении Украины. В любом случае мы обязаны разослать эти уведомления американцам», – добавил шеф американской дипломатии.
Ранее в среду посольство США в Киеве призвало американских граждан подумать о выезде с Украины «сейчас» из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности. В понедельник Госдеп США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала. В Госдепе также предупредили, что в случае эскалации напряженности на Украине Соединенные Штаты не смогут осуществить эвакуацию американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами, в том числе при помощи гражданских авиарейсов.
Кроме того, Госдепартамент США рекомендовал американцам воздерживаться от поездок в Россию в связи с тем якобы существующей напряженностью на границе с Украиной.
В прошлую субботу появились сообщения, что Госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепа США «чрезмерной реакцией».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений
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Киев нарушает условия отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также игнорирует предложения ЛНР и ДНР по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта, налицо нескрываемый саботаж минского переговорного процесса со стороны Украины, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.
«Представители Донецка и Луганска привели факты нарушения Украиной договоренностей об усилении перемирия и отвода тяжелых вооружений. Такие действия с недоверием воспринимаются представителями Донецка и Луганска», – приводит слова Грызлова РИА «Новости».
Полпред России в контактной группе выразил уверенность, что безопасность на линии соприкосновения сторон в Донбассе может быть обеспечена только при условии неукоснительного выполнения Киевом своих обязательств в соответствии с минскими соглашениями, мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.
«В ходе заседания контактной группы и накануне в рабочих группах украинская сторона в очередной раз не предоставила свою позицию по проекту дорожной карты по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта, вынесенному Донецком и Луганском в октябре 2020 года, игнорируя их предложения и не допуская диалога Киева и Донбасса по политическому урегулированию, предусмотренного минскими соглашениями», – сообщил Грызлов. Он подчеркнул, что налицо нескрываемый саботаж минского переговорного процесса со стороны Украины.
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Накануне заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров стран «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. Во вторник кабмин Украины отозвал из Рады законопроект о «переходном периоде» в Донбассе. Как сообщалось, «формально» решение было принято, чтобы «выполнить рекомендации Венецианской комиссии», однако «реальной причиной» срочного отзыва проекта из Рады, как утверждалось, стала необходимость выполнить условие России для проведения новой встречи нормандской четверки на уровне политсоветников лидеров стран «четверки».
Тем временем во вторник в ДНР сообщили, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе, «не говоря уже о границе с Россией».
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В МИДе назвали неприемлемой мысль о войне с Украиной
Москва считает неприемлемой даже мысль о войне с Украиной, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.
«Наша страна ни на кого нападать не собирается. Считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами. Однако заокеанские кураторы Украины думают иначе. Похоже, что они намерены твердо придерживаться придуманного ими сценария, по которому Россия должна напасть на Украину, ополчив против себя весь западный мир... Когда же что-то идет не по плану, они начинают искусственно нагнетать ситуацию», – цитирует его РИА «Новости».
Зайцев отметил, что Россия рассчитывает, что на встрече советников лидеров «нормандского формата» в Берлине удастся найти развязки по урегулированию на Украине.
«Рассчитываем, что на запланированной через две недели в Берлине следующей встрече удастся найти развязки по проблемам, которые накопились за семь лет. И вопрос о статусе Донбасса сдвинется с мертвой точки», – сказал он.
Кроме того, Зайцев подчеркнули, что последнее заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Украине закончилось безрезультатно.
Он добавил, что Россия убеждена, что без западной «помощи» конфликт на Украине был бы уже давно урегулирован. По его словам, некоторые западные страны пытаются рассорить народы России и Украины и создать очаг нестабильности в Европе, осложняя отношения между странами ЕС и Москвой.
При этом он подчеркнул, что в Москве констатируют «сравнительное затишье на линии соприкосновения в Донбассе, число нарушений режима прекращения огня по сравнению с первыми неделями января, снизилась», эту информацию подтверждают и доклады ОБСЕ.
Нагнетание обстановки вокруг несуществующих планов «вторжения России на Украину» происходит по всему миру. Так, стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность ввести санкции против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Также один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России.
Однако Германия и другие западноевропейские страны настаивают, что в случае ограничений для банков России на расчеты в долларах должны быть сделаны исключения для энергетического сектора, так как поставки в Европу могут оказаться под угрозой. Речь не идет о предотвращении мер против «Северного потока – 2».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.
Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Европе, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки» газа. МВФ предсказал всплеск цен на энергоносители в случае конфликта на Украине.
В ДНР заподозрили Киев в подготовке постановочных химатак в Донбассе
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Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил, что Украина готовит в Донбассе постановочные химатаки по примеру Сирии.
«Украина обвинила нас в том, что в Горловке произошла утечка химикатов. Мы это связываем с возможностью постановочных химатак, как в Сирии. Представители ОБСЕ утечку не подтвердили, поэтому надеемся, что Киев не будет применять этот сценарий», – заявил Пушилин в интервью газете «Известия».
Ранее полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев нарушает условия отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также игнорирует предложения ЛНР и ДНР по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта, констатировав, что налицо нескрываемый саботаж минского переговорного процесса со стороны Украины.
Напомним, в декабре 2021 года министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что американские частные военные компании (ЧВК), находящиеся в Донецкой области, готовят на востоке Украины провокацию с химическими компонентами, для этих целей в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами. В Пентагоне заявление Шойгу о подготовке американскими ЧВК провокации с химическими веществами на востоке Украины назвали «не соответствующим действительности». Газета ВЗГЛЯД разбирала возможность повторения химатак в Донбассе по сирийскому образцу.
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Пушилин рассказал о необходимом для ДНР и ЛНР оружии
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Самопровозглашенным республикам Донбасса нужно современное оружие, в том числе для противостояния беспилотникам, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил в эфире YouТube-канала «Соловьев Live», что Донбассу «необходимо противостоять и «Байрактарам», в первую очередь, потому что слабые точки все равно остаются».
Перед этим ведущий Владимир Соловьев предположил, что Россия в случае соответствующего решения передаст непризнанным республикам не «автоматы «Калашникова», ППШ и пулеметы Дегтярева», а новейшие образцы оружия, в том числе для противостояния беспилотникам турецкого производства.
Пушилин отметил, что Запад, в частности Великобритания, поставляют Киеву устаревшее вооружение, но оно все равно способно нанести ущерб, в том числе гражданской инфраструктуре и населению.
«Да, сейчас по этому вопросу будут идти консультации», – признал он.
Ранее «Единая Россия» (ЕР) обратилась к руководству страны с просьбой помочь поставкой военной продукции самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам.
До этого первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать помощь ДНР и ЛНР, отправив им отдельные виды вооружений для повышения их обороноспособности из-за возможной агрессии, предложил.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как военную помощь Донбассу сдерживает «Минск».
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В ЕС заявили о готовности решать вопросы с Россией путем диалога
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Европейский союз готов решать проблемные вопросы с Россией вокруг Украины с помощью диалога и считает «нормандский формат» наилучшим средством для этого взаимодействия, заявили канцлер Австрии Карл Нехаммер и глава Евросовета Шарль Мишель.
«Мы должны разъяснить Российской Федерации, что есть готовность к диалогу. «Нормандский» процесс, в котором за одним столом сидят Франция, Германия, Украина и РФ, поддерживается с нашей стороны и признается важным. Но одновременно мы должны разъяснить РФ, что для ЕС никогда не может быть политики, связанной с применением силы. Мы это не приемлем. Если РФ решится на это, тогда РФ должна считаться с тем, что Европа отреагирует на это четким и единым языком санкций», – приводит ТАСС слова канцлера Австрии, сказанные Нехаммером после переговоров с Шарлем Мишелем в Вене.
Как подчеркнул глава Европейского совета, первый приоритет Европейского союза в отношении России – это дипломатия. «Должно быть возможным преодолевать препятствия дипломатическими решениями. Необходимо использовать все возможные форматы, чтобы добиться прогресса, например, «нормандский формат», – отметил Мишель.
«Если мы не сможем решить что-то на дипломатическом уровне, тогда нам надо быть едиными и решить, какие предпринимать действия, какими должны быть последствия, если действительно последует военная агрессия против Украины», – подчеркнул глава Евросовета.
Ранее Москва предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.
Накануне замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров стран «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.
Тем временем во вторник в ДНР сообщили, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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