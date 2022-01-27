Верка Сердючка спела песню про Бандеру на передаче для российского канала

Козак подвел итоги встречи советников «нормандской четверки» в Париже

На встрече политических советников лидеров стран «нормандской четверки» в Париже стороны провели инвентаризацию минских договоренностей, пока прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой, заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

Переговоры, начавшиеся в Елисейском дворце около 12.00 (14.00 мск), продлились почти восемь с половиной часов. Российскую делегацию на переговорах представлял заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, французскую – дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, немецкую – внешнеполитический советник канцлера Йенс Плетнер, украинскую – глава офиса президента Андрей Ермак, передает РИА «Новости».

«Договорились о том, что независимо от разночтений по Минским соглашениям, которые есть между Украиной, представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, перемирие должно соблюдаться безусловно, и соглашение, которое было подписано 22 июля 2020 года, должно и по букве, и по духу выполняться», – сказал Козак по итогам переговоров.

Заместитель главы администрации президента России выразил надежду, что результаты этой договоренности через две недели будут материализованы в конкретных решениях. «Мы сблизим свои позиции с тем, чтобы выйти с единой позицией, с какими-то рекомендациями в минский переговорный процесс, чтобы Украина, Донбасс, ОБСЕ имели конкретные рекомендации по разрешению конфликта», – отметил Козак. При этом он подчеркнул, что советникам не удалось прийти к общему мнению по предложениям ЛНР и ДНР.

Замглавы администрации президента России добавил, что стороны решили провести дополнительные внутригосударственные консультации, чтобы через две недели в Берлине встретиться и попытаться найти развязки по всем тем проблемам, которые в течение семи лет не разрешены. Козак заключил, что пока прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой, и похвастаться им нечем.

Накануне кабмин Украины отозвал из Рады законопроект о «переходном периоде» в Донбассе. Как сообщалось, «формально» решение было принято, чтобы «выполнить рекомендации Венецианской комиссии», однако «реальной причиной» срочного отзыва проекта из Рады, как утверждалось, стала необходимость выполнить условие России для проведения новой встречи нормандской четверки на уровне советников лидеров.

Вместе с тем в ДНР сообщили, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе, «не говоря уже о границе с Россией».

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