СМИ: Артист Андрей Данилко мог стать президентом Украины

Артист Алексей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, мог помешать Владимиру Зеленскому стать главой страны, если бы также выдвинул свою кандидатуру на выборы, рассказала журналистка Алеся Бацман в эфире телеканала «Украина 24».

«Андрей Данилко мог быть одним из тех, кто полностью перевернул тогда политический ландшафт, если бы он пошел в президенты», – приводит РИА «Новости» слова Бацман.

Как утверждает журналистка, артиста уговаривали заняться политикой «очень многие люди от разных партий», обещая помочь Данилко с финансовой составляющей вопроса.

«Он сказал: «Я хочу сохранить себя». Вот это то, что не удалось Владимиру Зеленскому», – добавила Бацман.

Кроме того, она также считает, что на высший пост мог претендовать также лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, которому, по ее словам, «все пророчили судьбу президента». Но и он не решился попробовать себя в политике, в отличие от Зеленского, на тот момент также не имевшего опыта в госуправлении.

На сказанное отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Меня что поражает. Те, кто сейчас топят Зеленского, пару лет назад топили за него. Как интересно: глагол тот же, а падеж и частицы разные. Может, это не падеж и частицы, а падеж частиц?», – написала Захарова в Telegram.

Ранее бывший соратник Зеленского указал на изменения в его внешности и поведении.

Напомним, рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с начала сентября упал на 10%, но он все же остается лидером в президентском рейтинге, следует из результатов опроса, проведенного соцгруппой «Рейтинг».