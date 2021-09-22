Артемий Лебедев заступился за бюджетников перед либералами Названы кандидаты на пост главы фракции «Единой России» в Госдуме 22 сентября 2021, 15:05 Текст: Алина Назарова

В партии «Единая Россия» идут активные консультации по вопросу назначения главы фракции в Госдуме, среди кандидатов рассматриваются руководитель фракции в VII созыве нижней палаты парламента Сергей Неверов и член президиума партии Владимир Васильев, сообщил источник во фракции. «Сейчас идут очень активные консультации. Если прямо однозначно скажут, что все известно - не верьте никому, действительно идут сейчас консультации вплоть до оглашения», – подчеркнул источник РИА «Новости». Он добавил, что среди кандидатов на пост однозначно числится Неверов, но не исключено, что он может пойти «дальше и выше». «Сергей Иванович, конечно, как кандидат стоит. Человек очень авторитетный... он вел фракцию долгое время, он и генсеком был партии, поэтому, конечно, да», – добавил он. Среди других кандидатов рассматривается фигура Васильева. «Что касается других кандидатов – Владимир Абдуалиевич, конечно, является кандидатом. Человек с очень чистой репутацией», – сказал источник. Днем ранее сообщалось, что фракцию партии «Единая Россия» в Госдуме восьмого созыва может возглавить врио замсекретаря генсовета партии Владимир Васильев, действующий лидер единороссов в Госдуме Сергей Неверов может занять другую высокую должность. Напомним, в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии Роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина».

Турчак: «Единая Россия» получает 315 мандатов в Госдуме 20 сентября 2021, 09:52

Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» по состоянию на 8.00 понедельника получает 120 мандатов по спискам и 195 мандатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. «Безусловно, голосования еще подсчитываются, но по состоянию на 8 утра по спискам ЕР набирает более 48% голосов, что позволяет нам получить 120 мандатов. Наши кандидаты побеждают в 195 одномандатных избирательных округах», – сказал Турчак, передает РИА «Новости». Конституционное большинство формируется при получении более 300 мандатов. По его словам, «голосование проходило в конкурентной борьбе, честной, по итогам которой «Единая Россия» удержала чистую и убедительную победу». Турчак подчеркнул, что это была одна из самых прозрачных избирательных кампаний. Турчак также заявил, что «Единая Россия» обновит состав своей фракции в Госдуме более чем наполовину. «Единая Россия» – это единственная партия, для которой обновление – не пустой лозунг. Мы выдвинули на выборах тех, кто получил наибольшую поддержку и доверие избирателей. ... В итоге, по нашим оценкам, состав фракции «Единая Россия» в Госдуме восьмого созыва обновится более чем на половину», – сказал он. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 80% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,42% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,82%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,37% и «Новые люди» – 5,37%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. «Единая Россия» получила 324 мандата в Госдуме 21 сентября 2021, 18:18

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

В новом созыве Государственной думы «Единой России» достались 324 депутатских мандата, сообщили в ЦИК. КПРФ получила 57 мест, «Справедливая Россия – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центризбирком. Напомним, по ЦИК публиковал результаты обработки 100 процентов протоколов УИК. С 49,82% голосов лидирует «Единая Россия», второе место досталось КПРФ – 18,93%, на третьей строчке ЛДПР с 7,55%. Также пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям «Справедливая Россия - За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%) Также ЕР сохраняет первенство в 199 одномандатных округах. КПРФ удалось вырваться вперед в девяти округах, «Справедливой России – За правду» – в восьми. От ЛДПР, «Родины», «Гражданской платформы» и Партии Роста в Госдуму, предварительно, проходит по одному представителю из одномандатных округов. Пять кресел достались самовыдвиженцам. Официальные итоги выборов планируется подвести в пятницу. В Госдуме предложили поменять подход к выдаче гражданам оружия 20 сентября 2021, 18:30

Фото: Ольга Домская/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Оружейное законодательство в России должно измениться – нужен больший контроль за тем, для чего, собственно, отдельно взятый гражданин приобретает ствол», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя бойню, устроенную студентом в пермском вузе. «Речь не идет о новом механическом поднятии планки возраста получения лицензии на оружие. Нужно концептуально определиться с подходом к пониманию, для чего вообще гражданину оружие. Понятно, когда винтовку приобретает охотник, живущий в сельской местности, для которого этот вид деятельности – образ жизни. А когда гладкоствольное ружье покупает 18-летний горожанин? Тут уже появляются вопросы», – пояснил депутат Госдумы седьмого созыва, замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн. Депутат напомнил, что для самообороны сейчас есть много средств, не требующих лицензии: начиная от газового баллончика и заканчивая так называемым «короткостволом», и в покупке ружья для этой цели нет никакой необходимости. Парламентарий также призвал обратить внимание на ситуацию с охраной учебных заведений и видеонаблюдением в России в целом и конкретно в данном университете. «Кроме того, нужно понять, почему в этом пермском университете, помимо кнопки тревожного вызова, заведенной на пост централизованной охраны, не было других средств оповещения? Почему охранявшие вуз сотрудники ЧОП звонили на номер 112, если у них есть прямая связь с подразделениями вневедомственной охраны?» – задался вопросами единоросс. Как уже сообщалось, утром в понедельник 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). По данным Следственного комитета, погибли шестеро, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. По информации следствия, студент купил турецкую гладкоствольную охотничью винтовку Huglu калибра 12/76 в мае нынешнего года. Срок действия его лицензии истекает в мае 2026 года. Сделанное еще до нападения признание Бекмансурова в соцсетях о том, что выявить его реальные замыслы психиатры не смогли, поскольку он «научился мастерски их скрывать», Хинштейн прокомментировал так: «В этой части законодательство уже недавно было скорректировано. Теперь получателей лицензии обязали проходить более жесткое медицинское, психиатрическое исследования. Весь вопрос в том, сможет ли претендент обмануть врача? Конечно, может. Крайне сложно выстроить систему, которая позволит на сто процентов гарантировать, что оружие не попадет в руки человека с отклонениями. Но к этому надо стремиться – и мы стремимся», – подчеркнул депутат. «В любом случае трагедия в Перми показывает, что ни о каком смягчении оружейного законодательства в России говорить не приходится», – резюмировал Хинштейн. В «Единой России» оценили вероятность перехода Шойгу и Лаврова в Госдуму 21 сентября 2021, 14:54

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Из федеральной пятерки «Единой России» в новый созыв Госдумы, вероятно, пойдет детский омбудсмен Анна Кузнецова, главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу вряд ли решат оставить свои посты, заявил источник, близкий к партии. «Скорее всего пойдет Кузнецова. Шойгу и Лавров – точно нет. Проценко и Шмелева пока под вопросом», – сказал РИА «Новости». Ранее президент Владимир Путин признался, что ему будет жалко отпускать главу МИД Сергея Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу в Госдуму после парламентских выборов, если они примут решение перейти в Госдуму. Сам Шойгу назвал высочайшим доверием предложение президента Владимира Путина возглавить федеральную часть списка «Единой России» на выборах в Государственную думу. А Сергей Лавров заявил, что для него стало честью приглашение президента Владимира Путина принять участие в предвыборном списке «Единой России». В восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина». На выборах в Госдуму подсчитали 80% протоколов 20 сентября 2021, 09:30

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» по результатам обработки 80,1% итоговых протоколов набирает 49,42% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, следует из данных на табло в информационном центре Центризбиркома. Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ (19,82%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия – За правду» (7,37%) и «Новые люди» (5,37%). Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму, передает ТАСС. Кроме того, ЕР также лидирует на выборах в Госдуму и Мособлдуму по итогам обработки около 80% протоколов участковых избирательных комиссий. «Мы где-то обработали практически 80% протоколов, которые поступают с участков. Ждем зарубежные участки, они тоже приходят чуть позже, с опозданием, потому что по спецсвязи поступают», – рассказал РИА «Новости» председатель Мособлизбиркома Илья Березкин По его словам, по предварительным данным, лидирует «Единая Россия», следующая за ней – КПРФ. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 70% протоколов. Партия «Единая Россия» набирала на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. ЦИК обработал данные электронного голосования на выборах в Госдуму 20 сентября 2021, 15:56

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Подсчитаны результаты 99,71% протоколов голосования, которые были введены в ГАС «Выборы», в том числе все протоколы, связанные с дистанционным электронным голосованием, сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. «Среди этих введенных все протоколы, связанные с дистанционным электронным голосованием, поступившие в ГАС «Выборы», корректным образом отражены в соответствующих территориальных комиссиях и окружных избирательных комиссиях», – уточнил Булаев, передает ТАСС. Он добавил, что «на сегодняшний день проблем с вводом протоколов по ДЭГ нет, они введены корректным образом, уже отражены в результатах голосования по партиям или по кандидатам». Тем временем в «Лаборатории Касперского» рассказали, что по данным на 8.00 понедельника 96,5% москвичей, записавшихся на онлайн-голосование, сделали свой выбор. В электронном голосовании приняли участие 1 943 590 человек, всего на участие в онлайн-голосовании было подано более 2 млн заявок. В компании также уточнили, что в этом году впервые в системе дистанционного электронного голосования в Москве, развитием блокчейна которой занимается «Лаборатория Касперского», реализован функционал отложенного решения, который позволяет избирателю повторно подать свой голос в случае обрыва связи или иного сбоя при подаче голоса. «Процедура расшифровки голосов избирателей, воспользовавшихся новой функцией, потребовала дополнительного времени. Эти голоса дополнительно проверяются, чтобы убедиться, что при использовании нового функционала были засчитаны последние по времени данные, а также чтобы удостовериться в полной корректности результатов голосования», – уточнили в «Лаборатории Касперского». По оценке специалистов, время обработки голосов, поданных в таком количестве в режиме отложенного решения, на данной инфраструктуре значительно превысило первоначальные ожидания. В настоящее время команда разработки в «Лаборатории Касперского» работает над ускорением проверки отложенных голосов в будущих голосованиях. При этом в ДИТ подтвердили, что все голоса избирателей сохранены, ни один из них не потерян. Это стало возможно в том числе благодаря бумажному следу, который печатался принтерами во время голосования в Общественном штабе, так как зашифрованные данные из блокчейна позволяют перепроверить полученные в ходе подсчета голосов данные. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 99% протоколов. Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%. КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49%. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия «Справедливая Россия – За правду» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму превысила показатели избирательной кампании 2016 года и составила 51,68%. На выборах система ДЭГ применялась в семи регионах – Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, в общей сложности на него зарегистрировались порядка 2,6 млн человек. На выборах в Госдуму подсчитали 95% протоколов 20 сентября 2021, 12:30 Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» по результатам обработки 95,05% итоговых протоколов набирает 49,63% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, сообщает информационный центр Центризбиркома. По предварительным расчетам, единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они лидируют по 199 одномандатным округам. Таким образом, в сумме «Единая Россия» пока получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов), передает ТАСС. Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ – 19,20%, ЛДПР – 7,48%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,43% и «Новые люди» – 5,4%. Пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 90% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,66% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,56%, ЛДПР – 7,51%, «Справедливая Россия» – 7,38% и «Новые люди» – 5,33%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. На выборах в Госдуму подсчитали 99% протоколов 20 сентября 2021, 15:11 Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%, КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49% по результатам обработки 99% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия «Справедливая Россия – за правду» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%. Таким образом, предварительно, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%, передает РИА «Новости». Кандидаты от «Единой России» сохраняют первенство в 199 одномандатных округах на выборах в Госдуму, кандидаты от КПРФ – в девяти, от «Справедливой России – За правду» – в восьми, следует из данных ЦИК после обработки более 99% протоколов УИК. По данным ЦИК, у ЛДПР, «Родины», Гражданской платформы и Партии Роста также по одному кандидату-лидеру по итогам обработки 99,1% протоколов. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 98% протоколов. Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,80%, КПРФ – вторая (19,05%), ЛДПР – на третьем месте (7,48%). В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадают «Справедливая Россия – За правду» (7,41%) и «Новые люди» (5,36%). Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. На выборах в Госдуму подсчитали 90% протоколов 20 сентября 2021, 11:08

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» по результатам обработки 90% итоговых протоколов набирает 49,66% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, сообщает информационный центр Центризбиркома. По предварительным расчетам единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они лидируют в 195 одномандатных округах. Таким образом, в сумме «Единая Россия» предварительно получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов), передает ТАСС. Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ – 19,56%, ЛДПР – 7,51%, «Справедливая Россия» – 7,38% и «Новые люди» – 5,33%. Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 85% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,76% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,61%, ЛДПР – 7,53%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,34% и «Новые люди» – 5,31%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. На Камчатке на выборах в заксобрание лидирует «Единая Россия» 19 сентября 2021, 20:10 Текст: Елена Мирошниченко

«Единая Россия» набирает 32,7% голосов на выборах депутатов Заксобрания Камчатского края после обработки 11,04% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК России. На втором месте находится КПРФ с 24,74% голосов, на третьем – «Новые люди» - 12,2%, ЛДПР набирает 11,21%, «Справедливая Россия – За правду» – 8,91%, Партия пенсионеров – 4,64%, «Коммунисты России» – 2,55%, передает ТАСС. По данным Центризбиркома на 18:00 местного времени (9:00 мск), в голосовании на выборах депутатов Госдумы приняли участие 38,72% избирателей, на выборах депутатов Законодательного собрания региона – 31,46% избирателей. Ранее сообщалось, что по итогам обработки 18,18% протоколов участковых избирательных комиссий «Единая Россия» лидирует на выборах в Думу Чукотского автономного округа, набирая 46,12% голосов. Зюганов пообещал не признавать итоги выборов в Госдуму по округам в Москве 20 сентября 2021, 14:22 Текст: Алина Назарова

Партия КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося дистанционного электронного голосования, заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов. «У нас шесть человек в этом мегаполисе выигрывали (по итогам подсчета на избирательных участках), у нас есть протоколы на руках. Утром ввели (электронные бланки) – и все перечеркнули. ... Вдруг оказывается, «Единая Россия» выигрывает в Москве везде. С какого бодуна? По какому закону и за какой счет это можно сделать? Только за счет халтуры... Мы все равно это не признаем, это недопустимо», – заявил Зюганов, передает РИА «Новости». Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 95% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,63% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,20%, ЛДПР – 7,48%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,43% и «Новые люди» – 5,4%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах было организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Мурманской, Ростовской и Ярославской областях, а также Севастополе. ДЭГ в российской столице выдержало все испытания и DDoS-атаки, показало надежность и честность, заявил накануне мэр Москвы Сергей Собянин. До начала выборов ключ шифрования на ДЭГ в Москве был разделен на семь частей – для защиты данных избирателей и информации о результатах голосования. Каждую из частей записали на отдельную флешку, поместили в сейф-пакеты и передали хранителям, которые расписались за их получение. Данные по итогам голосования можно было получить, имея пять ключей. «Единая Россия» набирает 38,75% голосов по списку в Госдуму по итогам обработки 9,08% 19 сентября 2021, 21:25 Текст: Елена Мирошниченко

Партия Единая Россия» на выборах в Госдуму набирает 38,75% голосов по федеральному округу после подсчета 9,08% протоколов участковых избирательных комиссий, свидетельствуют данные ЦИК. КПРФ на момент обработки согласно первым данным получает 25,05%, ЛДПР – 9,6%, передает РИА «Новости». Напомним, партия Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2% голосов избирателей, свидетельствуют данные экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенных компанией ИНСОМАР. Явка на выборах в Госдуму в России к 18:00 по московскому времени воскресенья превысила 45%, следует из данных Центризбиркома. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Свыше 1,7 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва в Москве за два дня. Одномандатники от ЕР побеждают на Дальнем Востоке 19 сентября 2021, 21:04 Текст: Елена Мирошниченко

«Единая Россия» справилась с поставленной задачей в непростых условиях пандемии, а также внешних и внутренних вызовов, заявил заместитель секретаря Генсовета партии, сенатор Сергей Перминов во время брифинга о ходе голосования на выборах в Госдуму на Дальнем Востоке. Он напомнил, что кампания на Дальнем Востоке была многоуровневой: замещалось 14 одномандатных округов в Госдуму, шли выборы по федеральному списку, избиралось пять региональных парламентов, проходили массовые муниципальные кампании. «В «Единой России» развернута мониторинговая система, которая позволяет видеть качество работы. В силу закона не можем пока говорить о позициях партии, но можем говорить, что молодые люди, которые впервые принимали участие в кампании, лидируют в одномандатных округах», – приводятся его слова на сайте партии. Как отметила секретарь Камчатского регионального отделения «Единой России» Виктория Сивак, выборы в регионе прошли в штатном режиме и без серьезных нарушений. «Наш кандидат в Госдуму по одномандатному округу Ирина Яровая уверенно побеждает. Мы прогнозируем, что краевой парламент у нас будет пятипартийным. Выборы завершены, проделана большая работа, но предстоит сделать еще больше», – отметила она. Лидером списка в Заксобрание выступил губернатор региона, что сыграло важнейшую роль в принятии решения жителями региона, подчеркнула Виктория Сивак. «Мы видим, что явка по состоянию на 18.00 составила по Госдуме 38,72%, по Заксобранию региона – 37,04%. Выборы прошли в штатном режиме, 90% сообщений о нарушениях поступали от 3-4 человек. Большая часть проверок не подтвердила их», – сказала она. В свою очередь, губернатор Камчатского края Владимир Солодов подчеркнул, что выборы в регионе прошли на очень высоком организационном уровне, а общественное наблюдение подтверждает их безусловную легитимность. «Явка выше, чем в прошлые кампании – можно уже сегодня утверждать это», – сказал он, добавив, что большую роль в повышении активности избирателей сыграло трехдневное голосование. Оно было удобно, в том числе для тех, кто работает вахтовым методом. В Магаданской области по одномандатному округу на выборах в Госдуму лидирует Антон Басанский. Кандидаты от «Единой России» с побеждают и в Еврейской автономной области, сообщил секретарь реготделения партии, губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн. Он добавил, что кампания в регионе была высококонкурентной. Как отметил Сергей Перминов, лидерами, согласно экзитполам, в Хабаровском крае стали два одномандатника от «Единой России». По последним данным, явка в регионе составила 40,67% от общего числа избирателей. Избирательные участки в регионах Дальневосточного федерального округа закрылись в 20:00 по местному времени. В Хабаровском крае жители региона выбирали не только депутатов Госдумы, но и губернатора. В Еврейской автономной области на 183 избирательных участках граждане избирали депутатов Государственной думы, законодательного собрания региона, а также депутатов Валдгеймского сельского и Теплоозерского городского поселений. Избирательные комиссии уже приступили к подсчету голосов. В Приморском крае работали около 1,3 тыс. стационарных участков и более 250 временных, в том числе участок в аэропорту, 20 в больницах, три в СИЗО. В регионе проходила всего 31 избирательная кампания - помимо выборов депутатов Госдумы и краевого Законодательного собрания проводилось 29 местных кампаний, в том числе дополнительные выборы районных депутатов и глав сельских поселений. Избирательные участки после трехдневного голосования также закрылись в Республике Саха (Якутия), Амурской области и Забайкальском крае, а также других регионах ДвФО. Явка в западных регионах Дальнего Востока по состоянию на 18:00 (12:00 мск) превысила 35%. Ранее эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД, что партия «Единая Россия» уверенно претендует на победу на выборах в региональные парламенты Чукотского АО, Камчатского края и Еврейской АО. Сообщалось, что общая явка на выборах в Госдуму составила 40,49%. Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов сообщил, что общая явка на выборах в Госдуму с учетом онлайн-голосования к 20.00 мск субботы превысила 34,4%. «Зеленые» предложили «Яблоку» и «Зеленой альтернативе» объединиться 21 сентября 2021, 11:59 Текст: Алина Назарова

Партия «Зеленые», занявшая по итогам выборов в Госдуму девятое место, предложила «Яблоку» и «Зеленой альтернативе» войти в их состав, чтобы в будущем сформировать единую экологическую фракцию, заявил сопредседатель партии Сергей Шахматов. «С учетом резко «позеленевшей» повестки «Яблока» мы предлагаем им и «Зеленой альтернативе» войти в состав «Зеленых» и сформировать единую экологическую фракцию в Государственной думе», – предложил Шахматов, передает РИА «Новости». Кроме того, в партии не против конструктивного взаимодействия с парламентскими партиями. «Эксперты от партии «Зеленые» готовы входить в рабочие группы при комитете Госдумы по экологии для повышения качества законодательных инициатив», – добавил Шахматов. В то же время лидер «Зеленых» Андрей Нагибин назвал отличным показателем итоговые 0,91% голосов избирателей и общую девятую строчку партии. «За нас проголосовали более полумиллиона человек, мы превысили результат предыдущих выборов. И это с учетом того, что партия обновилась за месяц до начала избирательной кампании, и появления партии-спойлера, оттянувшей процент голосов», – заявил Нагибин. Напомним, в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина». На выборах в Госдуму подсчитали 98% протоколов 20 сентября 2021, 14:38 Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,80%, КПРФ – вторая (19,05%), ЛДПР – на третьем месте (7,48%) по результатам обработки 98,02% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадают «Справедливая Россия – За правду» (7,41%) и «Новые люди» (5,36%). Таким образом, предварительно в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%, передает РИА «Новости». Не перешагивают пятипроцентный барьер «Партия пенсионеров» – 2,48%, «Яблоко» – 1,31%, «Коммунисты России» – 1,28%, «Зеленые» – 0,91%, «Родина» – 0,8%, РПСС – 0,77%, «Зеленая альтернатива» – 0,63%, Партия роста – 0,51%, «Гражданская Платформа» – 0,15%. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 95% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,63% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,20%, ЛДПР – 7,48%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,43% и «Новые люди» – 5,4%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.