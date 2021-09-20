Российская молодежь провела свою партию в Госдуму

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20 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 21:51  |  vz.ru
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Apple и Google заставят исполнять законы России

Откликнуться на зов российских депутатов Apple и Google вынудила угроза подвергнуться оборотным штрафам REUTERS/Dado Ruvic
У американских IT-гигантов остался последний шанс избежать крупных штрафов в наказание за вмешательство во внутренние дела России. С такой угрозой выступили на заседании в Совфеде, причем впервые угроза прозвучала в присутствии представителей обеих компаний. Ранее представители Google и Apple игнорировали приглашения в парламент нашей страны. Подробности...
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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Байден научит Францию смирению перед американской ложью

Бегство из Афганистана и скандал с подлодками разрушили иллюзии европейцев о союзе с США Adam Schultz/White House/Global Look Press
Париж отозвал послов из Вашингтона и Канберры, обвинив Австралию в предательстве, а Вашингтон – в двуличии и лживости. Более того, Франция усомнилась в прочности союза с США, а Британию сочла «пятым колесом» в недавно созданном альянсе AUKUS. По мнению экспертов, Франции все-таки есть чем ответить союзникам на нанесенное оскорбление. Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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    Российская молодежь провела свою партию в Госдуму

    «Новые люди» обещают омолодить российскую политику    20 сентября 2021, 21:20
    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
    Текст: Елена Лексина,
    Рафаэль Фахрутдинов

    С большой степенью вероятности в Госдуме к четырем партиям-старожилам добавится дебютант. «Новые люди» во главе с миллиардером Алексеем Нечаевым уверенно преодолевают пятипроцентный барьер, а в столице даже обошли ЛДПР. Недавно возникшая партия неожиданно ярко выступила также в Сибири и на Дальнем Востоке. В чем причина успеха новой политической силы, которая ставку на молодежь?

    В Госдуме нового, восьмого созыва, будут присутствовать представители восьми партий – с учетом одномандатников, сообщила в понедельник глава ЦИК Элла Памфилова. Но провести партийные списки, и, соответственно, создать фракции, скорее всего, смогут пять победителей выборов. В нижней палате созыва 2016-21 годов, также как в нескольких предыдущих, было четыре фракции – «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

    По итогам обработки 99% бюллетеней, «Единая Россия» сохраняет лидерство с 49,82%, компартия – вторая с 19,00%, ЛДПР на третьем месте с 7,49%. В число победителей попадает и «Справедливая Россия – За правду» с 7,42%. Наконец, пятипроцентный барьер преодолевает (5,35%) партия «Новые люди», которая появилась немногим более полутора лет назад.

    Более того, итоговые цифры от московского городского избиркома показали – в столице «Новые люди» оказались на четвертом месте. «Получено 100% протоколов. «Единая Россия» – 36,98%; КПРФ – 22,66%; «Справедливая Россия» – 7,34%», «Новые люди» – 7,09%; ЛДПР – 7,08%», – сообщил ТАСС замглавы Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

    «Это расширение политического разнообразия. Можно предположить, что проходят не четыре, с какого-то девяностого года, парламентских партий, а пять парламентских партий», – в свою очередь, констатировала Памфилова в комментарии ТАСС.

    Таким образом, оказался верным прогноз политологов и социологов, который они дали в канун голосования, основываясь на замерах общественного мнения. Судя по опросу* ВЦИОМ, из всех малых непарламентских партий, именно «Новые люди» оказывались на грани (4-6%) прохождения в новую Госдуму.

    Как уже было сказано выше, «Новые люди» образовались совсем недавно – в марте 2020 года, практически синхронно с другими политическими стартапами. К ним, напомним, относили: партию «За правду» Захара Прилепина (влилась в «Справедливую Россию», и как полагают эксперты, обеспечила эсерам сохранение позиций в новой Госдуме), а также «Партию прямой демократии» создателя игры World of Tanks Вячеслава Макарова (не участвовала в выборах) и «Зеленую альтернативу» – которая набрала в пределах 1%.

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    Лидер «Новых людей» – основатель и президент косметической компании Faberlic Алексей Нечаев. Предприниматель – второй по уровню доходов кандидат в депутаты после единоросса Андрея Горохова. Судя по отчетности Нечаева, в 2020-м он заработал около 4,4 млрд рублей. В  2004-2007 годах бизнесмен входил в Совет по конкурентоспособности и предпринимательству при правительстве России. Нечаев – член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ). При этом предприниматель не скрывал, что, по его мнению, существующая партийная система, требует обновления.

    Как отмечали наблюдатели, к учредительному съезду «Новые люди» подошли не с пустыми руками – еще в 2012 году Нечаев основал Благотворительный фонд «Капитаны» с филиалами в нескольких региональных центрах, в связке с которым действует образовательная программа «Капитаны России» и Школа новой политики. Программы подразумевали  поддержку талантливых молодых людей с управленческими и лидерскими задатками. Отметим, что в 2017 году фонд «Капитаны» стал одним из организаторов конкурса «Мой первый бизнес» в рамках платформы «Россия - страна возможностей» (созданной по инициативе президента Владимира Путина).

    Новообразованная партия «Новые люди» запомнилась активной кампанией в регионах, которую курировала №2 в партии – экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева (занимала эту должность с 2018 года по январь 2021). В бытность главой республиканской столицы, она запомнилась тем, что выставила на торги служебные автомобили чиновников, отказала в финансировании из бюджета многочисленных представительских расходов.

    Появление Авксентьевой в команде «Новых людей» сыграло большую роль в успехе кампании партии, полагает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «В рамках фокус-групп и социологических исследований люди говорили, что Сардана Авксентьева – образ идеального политика, – пояснил собеседник. – Кроме того, она провела очень успешные дебаты и с единороссами, и ветераном политической сцены Владимиром Жириновским, и с лидером «Яблока» Николаем Рыбаковым, и другими. Практически все эти дебаты она выиграла».

    В целом, по оценке Минченко, залогом успеха «Новых людей» стала сумма нескольких факторов.  «Во-первых, это удачное название, которое придумал лидер партии Алексей Нечаев. Во-вторых, партия выстроила достаточно большую региональную сеть, в чем большая заслуга руководителя исполкома партии Владислава Даванкова и ключевого политтехнолога этой кампании Юрия Воротникова, который, к сожалению, скончался за несколько дней до выборов», – отметил политтехнолог.

    «Новые люди» оказались очень востребованы в первую очередь в Сибири и на Дальнем Востоке, отмечает политолог. «Это как раз те регионы, для которых очень важна их региональная идентичность и особенно близка позиция партии о перераспределении бюджетных средств из центра в регионы», – указал он.

    По оценке политтехнолога Марата Баширова, «Новые люди» сами «создали себе нишу, взяли те голоса, которые никому не принадлежали». «НЛ» - партия городских лоялистов, требующих корректировки курса в некоторых моментах и потенциал их огромный», – отметил Баширов в своем Telegram-канале.

    Сами лидеры «НЛ» позиционируют свою политическую силу как партию молодую и молодежную. «Новые люди» сумели достучаться до сердец молодежи, это стало одним из ключевых факторов вхождения партии в Госдуму, рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель исполкома партии Владислав Даванков.

    «Наша аудитория – это те, кто голосует впервые. Мы это видели по второму съезду, когда собирался наш актив из разных городов, это ребята 20-27 лет.

    У нас много инициатив, связанных с молодежью, например, идея о льготах для работодателей за трудоустройство выпускников вузов», – пояснил политик.

    По его словам, привлечению молодежи способствовало то, что партия создавала проекты в Интернете, например, шоу «Дебаты кандидатов», у которого более 35 миллионов просмотров. «Среди наших сторонников много так называемых «лидеров мнений» и молодых блогеров. К тому же, у «Новых людей» современный, модный «мерч», – добавил собеседник.

    Главным же обстоятельством, позволившим преодолеть пятипроцентный барьер, Даванков назвал базовые тезисы из программы партии, связанные с перераспределением ресурсов в пользу регионов. «Нечаев и Авксентьева проехали всю страну, поняли, что проблемы везде практически одинаковые, и понятно, как их надо решать. В первую очередь, для этого нужно изменить систему, по которой деньги сначала уходят в федеральный центр, а затем часть их возвращается в регионы», – починил политик.

    Еще одной инициативой, отвечающей на запросы россиян, он назвал предложение вернуть выборы мэров, поскольку «людям на месте виднее, кто должен возглавлять их города». «Ну и в целом, у россиян существует большой запрос на обновление. А новые люди всегда приносят с собой новые идеи и свежий взгляд на старые проблемы», – подчеркнул Даванков.

    Касательно регионального разброса, он сообщил, что партия показала хорошие результаты в Москве и Петербурге. «Также нас услышали на Дальнем Востоке – протестном и вольном регионе. В городе студентов Томске мы набрали около 10%, высокие результаты в Новосибирске», – поделился политик.

    Он добавил, что на юге России, в частности – в Краснодарском крае «Новые люди» тоже выступили весьма неплохо, поэтому, сам Даванков оценил свои шансы пройти в Госдуму как высокие.

    По прогнозу Минченко, в новом составе Госдумы «Новые люди» получат 13 мандатов, «что не так уж и много». Эксперт предполагает, что самое логичное место для Сарданы Авксентьевой было бы в комитете по бюджету, «потому что она один из немногих кандидатов в Госдуму, который разбирается в этом вопросе. «Предполагаю, что лидером фракции будет Алексей Нечаев, а вице-спикером Владислав Даванков», – добавил он. 

    * Данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 6-8 сентября. В исследовании участвовали 4 тыс. респондентов, опрос проводился комбинированным методом (телефонный опрос, квартирный опрос). Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.


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