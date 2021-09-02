Малые партии могут успеть пройти в Госдуму

Возможность преодолеть пятипроцентный рубеж и попасть в новую Госдуму есть не только у четверки лидеров во главе с «Единой Россией», но и y некоторых малых партий – «Новых людей», Партии пенсионеров и «Яблока». Об этом заявили социологи и политологи, оценив результаты социологических опросов. Кто может помочь пройти новичкам?

«До старта голосования на выборах в Госдуму осталось чуть больше двух недель. Избирательная кампания – на своем пике. Активность партий напрямую влияет на их рейтинги», – заявил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. В четверг политолог выступил в роли модератора круглого стола на тему «Кульминация избирательной кампании – 2021: рейтинги партий и прогнозы итогов», который был организован Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

По мнению Данилина, тренды последних недель станут ключевыми для избирательной кампании и способны серьезно повлиять на итоговый результат голосования 17–19 сентября.

Наблюдения фиксируют серьезный, по сути двойной отрыв «Единой России» от ближайшего преследователя – КПРФ, отметил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. Он назвал данные свежего опроса*, согласно которым подавляющее большинство россиян – 70% – с той или иной степенью уверенности обещают принять участие в голосовании, и озвучил предпочтения этой активной части избирателей: «Единая Россия» – 34%, КПРФ – 18%, ЛДПР – 10%. На четвертом месте оказалась «Справедливая Россия», которой опрос сулит 7%, а значит, эта партия, хотя и с трудом, вновь проходит в парламент.

При этом 11% опрошенных признались социологам, что пока не решили, идти ли им на выборы. Судя по всему, это избиратели, которые примут решение в последний момент.

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Если же брать в расчет не только активную часть, но и всех вообще избирателей страны, то тогда рейтинг «Единой России» составит 28–29%, сообщил Мамонов. Рейтинг КПРФ колеблется на отметках 16–18%, причем социолог отмечает плавное снижение ее популярности. Мамонов также предупреждает, что третье место для партии Владимира Жириновского отнюдь не гарантировано – у «Справедливой России» есть еще все шансы догнать ЛДПР.

Еще 16% по выборке заявляют, что будут голосовать за непарламентские партии, добавил Мамонов. Это весомая часть электората, но пока она раздроблена. Порознь малые партии, судя по итогам опроса ВЦИОМ, пока не дотягивают даже до 3% – уровня, необходимого для того, чтобы получать после выборов федеральное финансирование. Партия пенсионеров – 2,8%, «Новые люди» – 2,8%, «Яблоко» – 2,2%, «Зеленые» – 2,1%, Российская партия свободы и справедливости (РПСС) – 1,8%.

Политологи не исключают, что малые партии в оставшееся время смогут завоевать голоса колеблющейся доли электората, поэтому в ближайшие недели их рейтинги подрастут.

«Есть еще три партии, которые могут подойти к пятипроцентному рубежу либо даже его переступить,

– это «Партия пенсионеров», «Новые люди» и «Яблоко», – предположил Мамонов. По его оценке, показатели этих трех партий не очень высоки, но эксперты учитывают высокую волатильность (изменчивость предпочтений) электората.

«Это дает нам возможность предполагать вполне оптимистический сценарий, – считает эксперт ВЦИОМ. –

Тут важно упомянуть группу людей, планирующих принять участие в выборах, но пока не определившихся с электоральными предпочтениями, таковых 16%. Эта группа весьма интересна тем, что она может повлиять на итоговый расклад голосов».

Учитывая предыдущий опыт, можно прогнозировать, что эти избиратели усилят прежде всего позиции лидерских партий, добавил Мамонов.

«Очевидно, что большие и малые партии вступают в самый интересный этап избирательной кампании», – заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры (ЦПК) Алексей Чеснаков. На этом этапе можно уже дать предварительный расклад состава будущей Госдумы. В течение трех месяцев, напомнил он, ЦПК готовит доклады с прогнозами распределения мандатов по федеральному и одномандатным округам в будущей Госдуме.

«Мы анализируем еженедельные данные фонда «Общественное мнение» (ФОМ)», – указал Чеснаков. На круглом столе он представил сведения августовского опроса**. Среди активного электората рейтинг партии «Единая Россия» составляет 42%. За партию КПРФ намерены проголосовать 20% избирателей, 17% отдают предпочтение партии ЛДПР, 9% – справедливороссам.

«С учетом возможных погрешностей мы ориентируемся на то, что, скорее всего, «Единая Россия» может получить около 45%. Исходим из того, что партия, скорее всего, получит голоса тех неопределившихся, которые сегодня еще не поняли, за кого они будут голосовать», – пояснил политолог.

Если строить предположения о раскладе при голосовании только по партийным спискам, то «Единая Россия» может получить 119 мест в будущей Госдуме, КПРФ – 45 мест, ЛДПР – 37, «Справедливая Россия» – 24 места, полагает Чеснаков. По его словам, такой прогноз может следовать из социологического замера ФОМ.

Также Чеснаков назвал «вилку» по количеству возможных мандатов у «Единой России» в общей сложности – по партсписку и одномандатным округам. Это «в самом худшем случае» 292–293 депутатских мест и 305 мандатов в лучшем случае. Притом что 300 мандатов – это уже конституционное большинство.

Другие участники дискуссии согласились, что интрига на выборах до сих пор сохраняется – часть избирателей все еще колеблются, какую из партий поддержать. Нестабильность рейтингов справороссов и ЛДПР вызвана тем, что они очень неравномерно выступают в разных регионах, считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

«Есть регионы, где эти партии очень хорошо набирают голоса, у них довольно внушительные фракции в местных думах, и где-то есть даже свои губернаторы», – напомнил эксперт. Однако чаще всего эти партии оказываются аутсайдерами, отметил Кирьян. «Так происходит из-за неравномерного распределения местных отделений: не все они успевают хорошо проводить избирательные кампании. Вторая причина – сами кандидаты конфликтуют с частью их регионального актива. В итоге в списки партий попадают не перспективные политики, а намозолившие всем глаза «проверенные бойцы», – отметил политолог.

Что касается нисходящего тренда КПРФ, то одной из причин стала ставка партии Геннадия Зюганова на ковидную повестку, в том числе на протесты против вакцинации, отметили эксперты. «Сегодня группа людей, которые говорят, что боятся заражения COVID-19, – всего лишь 10%, – указал Мамонов. – Мы видим некую стабилизацию, а по отдельным параметрам даже улучшение эмоционального фона россиян. Поэтому

КПРФ как партия, которая в значительной степени «забирала на себя» ковидную повестку, сейчас оказалась в числе потерявших голоса».

Зато, по мнению социолога, на подъеме находится «зеленая», экологическая повестка. «Две «профильные партии» – РЭП «Зеленые» и «Зеленая альтернатива» – отнюдь не являются монополистами в борьбе за чистоту окружающей среды, – указал эксперт. – Экологическую тематику используют и «Единая Россия», и КПРФ. Электорат обеих «зеленых» партий не показывает никакого роста – ведь помимо декларации проблемы нужно еще предоставить избирателям варианты ее решения».

* Опрос ВЦИОМ проводился 31 августа – 1 сентября. Использовался метод телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. В опросе приняли участие 1000 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, предупреждают во ВЦИОМ.

** Опрос «ФОМнибус» проводился в рамках заказа фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ) 26 августа методом интервью по месту жительства респондента, в нем приняли участие 1500 жителей 104 населенных пунктов 53 российских субъектов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. Вопрос звучал так: «В сентябре этого года состоятся выборы в Государственную думу. Если вы примете в них участие, то как, за какую партию вы, скорее всего, проголосуете?».