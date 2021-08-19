Думские выборы задают новые стандарты конкуренции

В ходе нынешней избирательной кампании заметно снизилось число отказов в регистрации кандидатов. Это серьезно усилило политическую конкуренцию на выборах. Более того, по своей активности некоторые «новички» обошли своих конкурентов из парламентских партий. Как подобные тенденции скажутся на результатах выборов и каким ожидается новый состав Госдумы?

В четверг в ходе круглого стола, организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ), участники дискуссии подвели итоги этапа выдвижения на выборы в Госдуму и региональные парламенты. Глава Центризбиркома Элла Памфилова ранее сообщила, что общее число кандидатов на выборах всех уровней превысило 91 тыс. человек, а зарегистрированными оказались свыше 84,4 тыс. кандидатов.

«Снижение количества отказов в регистрации ведет к увеличению конкуренции на выборах», – сказал председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев. Он представил доклад, авторы которого зафиксировали значительное снижение отказов в регистрации не только на выборах в Госдуму, но и на всех 39 выборах в региональные Заксобрания.

Если в 2016 году на выборах в Госдуму по одномандатным спискам было 245 отказов, то сейчас – 180. Что касается регистрации партийных списков, то вместо 92 отказов сейчас всего 43. «Также увеличилось среднее на партию количество зарегистрированных кандидатов на выборах в Госдуму с 252 до 261», – указал эксперт.

В свою очередь Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков прогнозирует, что «Единая Россия» по итогам выборов получит 305 мест в Госдуме, КПРФ – 62 мандата, ЛДПР – 40, «Справедливая Россия» – 33 места. Таким образом, за месяц до выборов ЕР претендует на сохранение конституционного большинства, уточнил эксперт.

Он указал, что «Родина», «Коммунисты России», РПСС и Партия роста могут претендовать на одно или два места, «Новые люди» способны пройти трехпроцентный барьер, а перспективы «Яблока» вызывают скепсис из-за небольшого политического веса их лидера Николая Рыбакова.

Эксперт также усомнился в том, что голоса сторонников несистемных парий «перетекут» к коммунистам, но и не стал этого исключать. «Уровень поддержки несистемых групп довольно невысокий, поэтому переток голосов мало что даст коммунистам», – заметил аналитик.

Чеснаков напомнил о тренде на разочарование среди сторонников оппозиции. «Значительная часть избирателей, придерживающихся взглядов, близким к несистемным политическим силам, скорее всего, выберут позицию абсентеизма, то есть вообще не придут на выборы», – добавил эксперт. Кроме того,

Чеснаков прогнозирует явку в коридоре от 48% до 52%, так как «трехдневное голосование и возможность дистанционно отдать голос могут повысить мобилизацию электората».

Особенностью данной кампании является борьба не столько за попадание в Госдуму, сколько за госфинансирование, указал в свою очередь директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Все привыкли, что если «Яблока» или Навального нет на выборах, то и конкуренции не будет. Но конкуренция заключается не в этом. К примеру, мы видим жесткую борьбу за 3% «Партии пенсионеров», «Коммунистов России» и «Новых людей», которые ведут агрессивную избирательную кампанию», – подчеркнул эксперт.

Исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин также отметила тенденцию к уменьшению отказов в регистрации. К примеру, в Ростовской области из 7 тыс. 212 кандидатов на выборах всех уровней зарегистрировали 6 тыс. 974, то есть процент отказа составил чуть более 3%. «Разброс примерно от 2% до 9% сохраняется в большинстве регионов. На отказ влияет подготовленность самих партий и кандидатов. В первую очередь – ненадлежащее оформление подписных листов, документов. Возможно, кто-то переоценил свои силы, понадеялся на авось», – отметила Линдигрин.

«Можно увидеть нарастающую активность «Единой России», которая выдвинула на всех уровнях более 33 тыс. кандидатов – больше других парламентских партий. С другой стороны, у ЛДПР зарегистрировано меньше кандидатов, чем у новичков в лице «Новых людей». Это говорит о том, что в условиях конкуренции ни одна политическая партия не должна почивать на лавках», – предупреждает Линдигрин.

В других регионах наблюдаются схожие тенденции. Например, на Кубани по девяти одномандатным округам выдвинулись 93 кандидата, из которых были зарегистрированы 85 человек. То есть количество допущенных кандидатов по сравнению с 2016 годом выросло на 15%, рассказала председатель Общественного штаба по наблюдению за голосованием Краснодарского края Любовь Попова.

«Но эти отказы не скажутся на конкурентности выборов. К примеру, два кандидата не представили ни одного подписного листа, а еще один скрыл сведения о своей судимости, что является общей тенденцией», – пояснила эксперт.

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В то же время руководитель общественного штаба по наблюдению за голосованием в Пермском крае Михаил Мухин назвал «потрясающим результатом» то, что из 10 выдвинувшихся на местных выборах партий допущены все. Более того, если на прошлых выборах в Заксобрание в 2016 году было зарегистрировано 504 кандидата, то на этот раз – 921. «Отказов, уважаемые коллеги, ноль», – напомнил Мухин.

Глава Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий Гагарин также рассказал о накале политической борьбы в регионе. В Свердловской области на выборах в Госдуму выдвинулся 61 кандидат от 11 партий, в итоге зарегистрировано 57 человек. «Если взять разрезку по семи избирательным округам, то мы увидим, что количество кандидатов здесь варьируются от 6 до 10 человек на округ. Это очень хорошие цифры, которые положительно влияют на конкурентность выборов», – резюмировал Гагарин.