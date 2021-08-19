Думские выборы задают новые стандарты конкуренции

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19 августа, четверг  |  Последнее обновление — 20:52  |  vz.ru
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Семь проблем «Северного потока – 2»

Высокие цены на газ помогут Газпрому решить проблемы в Европе Дмитрий Лельчук/РИА Новости
Европа считает дни до окончания строительства газопровода «Северный поток – 2», а вместе с ними и все препятствия, которые остаются для его успешного запуска. Что еще теоретически способно помешать завершению российского газового проекта и как необходимо действовать Газпрому, чтобы избежать этих опасностей? Подробности...
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Как Россия готовится к смене мировых элит

Чубайс предсказал смену мировых элит из-за революции в энергетике, которая России не страшна PASCAL ROSSIGNOL/REUTERS
Глобальный энергетический переход приведет к смене мировых элит, процесс начнется уже в конце этого года, рассказал спецпредставитель президента Анатолий Чубайс. Эксперты указывают на схожесть его слов с риторикой Демократической партии США. Как Россия будет отвечать на эти вызовы и действительно ли мир ждут глобальные потрясения?  Подробности...
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Ветеран «Вымпела»: 19 августа 1991 года вместо торжества произошла трагедия

Группа «Вымпел», начало 1980-х годов. Парашютная подготовка. Валерий Попов — второй слева Личный архив Валерия Попова
«Подразделение было настолько секретно, что лишь семь человек в стране знали о его существовании, назначении и названии». Полковник запаса Валерий Попов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как формировалась, обучалась и проводила по всему миру тайные операции группа специального назначения КГБ СССР «Вымпел». Подробности...
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Почему Польша присвоила еврейскую собственность

Сотни тысяч евреев были в Польше уничтожены или изгнаны AP/ТАСС
Правительство Польши испортило отношения с еще одной страной – Израилем. Дело дошло до отзыва израильского посла из Варшавы и заявлений о «легализации кражи» собственности тех евреев, которые когда-то были польскими гражданами. Почему этот вопрос оказался для обеих стран настолько принципиальным? Подробности...
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Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
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Россия там, где русские

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Если бы русские в Крыму вняли призыву «чемодан-вокзал», который им 25 лет подряд вбивали в головы и украинские, и российские диванные патриоты. Собрали бы они манатки в начале 1990-х и переехали бы в Московскую область. Или Вологодскую. И стал бы тогда в 2014 году Крым – наш? Подробности...

Чиновник не может быть невоспитанным

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Государственный служащий – это человек, который представляет власть перед гражданами. Обычно его оценивают по одному критерию: как он относится к людям. Грубость разрушительна для государства. Подробности...
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Почему Красная армия так легко разгромила Японию

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Все было сделано быстро, неожиданно и с разгромным для противника результатом – именно так, как и ожидалось от тех, кто раньше сумел пережить сухопутный удар Третьего рейха и дойти до Берлина. Подробности...
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Афганистан: что будет дальше

Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Думские выборы задают новые стандарты конкуренции

    Нынешняя избирательная кампания проходит при острой политической конкуренции    19 августа 2021, 20:32
    Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Андрей Резчиков,
    Айнура Алиева

    В ходе нынешней избирательной кампании заметно снизилось число отказов в регистрации кандидатов. Это серьезно усилило политическую конкуренцию на выборах. Более того, по своей активности некоторые «новички» обошли своих конкурентов из парламентских партий. Как подобные тенденции скажутся на результатах выборов и каким ожидается новый состав Госдумы?

    В четверг в ходе круглого стола, организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ), участники дискуссии подвели итоги этапа выдвижения на выборы в Госдуму и региональные парламенты. Глава Центризбиркома Элла Памфилова ранее сообщила, что общее число кандидатов на выборах всех уровней превысило 91 тыс. человек, а зарегистрированными оказались свыше 84,4 тыс. кандидатов.

    «Снижение количества отказов в регистрации ведет к увеличению конкуренции на выборах», – сказал председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев. Он представил доклад, авторы которого зафиксировали значительное снижение отказов в регистрации не только на выборах в Госдуму, но и на всех 39 выборах в региональные Заксобрания.  

    Если в 2016 году на выборах в Госдуму по одномандатным спискам было 245 отказов, то сейчас – 180. Что касается регистрации партийных списков, то вместо 92 отказов сейчас всего 43. «Также увеличилось среднее на партию количество зарегистрированных кандидатов на выборах в Госдуму с 252 до 261», – указал эксперт.

    В свою очередь Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков прогнозирует, что «Единая Россия» по итогам выборов получит 305 мест в Госдуме, КПРФ – 62 мандата, ЛДПР – 40, «Справедливая Россия» – 33 места. Таким образом, за месяц до выборов ЕР претендует на сохранение конституционного большинства, уточнил эксперт.

    Он указал, что «Родина», «Коммунисты России», РПСС и Партия роста могут претендовать на одно или два места, «Новые люди» способны пройти трехпроцентный барьер, а перспективы «Яблока» вызывают скепсис из-за небольшого политического веса их лидера Николая Рыбакова.

    Эксперт также усомнился в том, что голоса сторонников несистемных парий «перетекут» к коммунистам, но и не стал этого исключать. «Уровень поддержки несистемых групп довольно невысокий, поэтому переток голосов мало что даст коммунистам», – заметил аналитик.

    Чеснаков напомнил о тренде на разочарование среди сторонников оппозиции. «Значительная часть избирателей, придерживающихся взглядов, близким к несистемным политическим силам, скорее всего, выберут позицию абсентеизма, то есть вообще не придут на выборы», – добавил эксперт. Кроме того,

    Чеснаков прогнозирует явку в коридоре от 48% до 52%, так как «трехдневное голосование и возможность дистанционно отдать голос могут повысить мобилизацию электората».

    Особенностью данной кампании является борьба не столько за попадание в Госдуму, сколько за госфинансирование, указал в свою очередь директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Все привыкли, что если «Яблока» или Навального нет на выборах, то и конкуренции не будет. Но конкуренция заключается не в этом. К примеру, мы видим жесткую борьбу за 3% «Партии пенсионеров», «Коммунистов России» и «Новых людей», которые ведут агрессивную избирательную кампанию», – подчеркнул эксперт.

    Исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин также отметила тенденцию к уменьшению отказов в регистрации. К примеру, в Ростовской области из 7 тыс. 212 кандидатов на выборах всех уровней зарегистрировали 6 тыс. 974, то есть процент отказа составил чуть более 3%. «Разброс примерно от 2% до 9% сохраняется в большинстве регионов. На отказ влияет подготовленность самих партий и кандидатов. В первую очередь – ненадлежащее оформление подписных листов, документов. Возможно, кто-то переоценил свои силы, понадеялся на авось», – отметила Линдигрин.

    «Можно увидеть нарастающую активность «Единой России», которая выдвинула на всех уровнях более 33 тыс. кандидатов – больше других парламентских партий. С другой стороны, у ЛДПР зарегистрировано меньше кандидатов, чем у новичков в лице «Новых людей». Это говорит о том, что в условиях конкуренции ни одна политическая партия не должна почивать на лавках», – предупреждает Линдигрин.

    В других регионах наблюдаются схожие тенденции. Например, на Кубани по девяти одномандатным округам выдвинулись 93 кандидата, из которых были зарегистрированы 85 человек. То есть количество допущенных кандидатов по сравнению с 2016 годом выросло на 15%, рассказала председатель Общественного штаба по наблюдению за голосованием Краснодарского края Любовь Попова.

    «Но эти отказы не скажутся на конкурентности выборов. К примеру, два кандидата не представили ни одного подписного листа, а еще один скрыл сведения о своей судимости, что является общей тенденцией», – пояснила эксперт.

    В то же время руководитель общественного штаба по наблюдению за голосованием в Пермском крае Михаил Мухин назвал «потрясающим результатом» то, что из 10 выдвинувшихся на местных выборах партий допущены все. Более того, если на прошлых выборах в Заксобрание в 2016 году было зарегистрировано 504 кандидата, то на этот раз – 921. «Отказов, уважаемые коллеги, ноль», – напомнил Мухин.

    Глава Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий Гагарин также рассказал о накале политической борьбы в регионе. В Свердловской области на выборах в Госдуму выдвинулся 61 кандидат от 11 партий, в итоге зарегистрировано 57 человек. «Если взять разрезку по семи избирательным округам, то мы увидим, что количество кандидатов здесь варьируются от 6 до 10 человек на округ. Это очень хорошие цифры, которые положительно влияют на конкурентность выборов», – резюмировал Гагарин.


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