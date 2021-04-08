Новые лица принесут успех партиям в одномандатных округах

На осенних выборах в Госдуму «Единая Россия», обновив корпус одномандатников за счет новых лиц, имеет все шансы взять в одномандатных округах 180-190 мест из 225. На второе место может выйти обновленная «Справедливая Россия». А вот у испытывающих дефицит новых лиц ЛДПР и КПРФ перспективы в одномандатных округах незавидны, считают политологи.

На выборах в Госдуму, которые пройдут в конце сентября этого года, активная борьба развернется за одномандатные округа в регионах – как известно, по этой схеме будут избирать 225 депутатов из 450. «Пока сложно прогнозировать конкретное распределение голосов по итогам выборов 2021 года, но можно говорить о вероятном распределении. «Единая Россия», в принципе, должна набрать 190–195 мест по одномандатным округам» – такой прогноз в четверг дал политолог, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин.

Своим мнением эксперт поделился на круглом столе «Борьба в одномандатных округах на выборах 2021: перспективы обновления», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). По мнению аналитика, пережившая обновление «Справедливая Россия» (ныне «Справедливая Россия – За правду») может «взять» от 10 до 12 мандатов. ЛДПР, по оценке Карягина и его коллег, может получить от шести до восьми депутатских округов.

«Достаточно слабо прогнозируется, как будет вести кампанию КПРФ, какие кандидаты смогут ярко проявить себя, – полагает политолог. – Поэтому мы можем говорить также максимум о шести–восьми округах». Если говорить о внепарламентских партиях, то возможны какие-то единичные истории успеха.

С прогнозом коллеги по большим парламентским партиям согласился директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Не исключаю, что «Единая Россия» повторит свой результат, который партия показала на прошлых выборах 2016 года», – подчеркнул политолог. Напомним, что по результатам кампании пятилетней давности единороссы одержали победу в 203 одномандатных округах из 206, где партия выставила своих кандидатов. «Для сравнения, у коммунистов в Госдуме нынешнего созыва – всего семеро депутатов по одномандатным округам, и половина из них – на грани переизбираемости. Но им и обновляться не из кого. Сомневаюсь, что КПРФ повторит результат 2016 года», – полагает Мартынов.

Из всей тройки парламентских оппозиционных партий КПРФ – ЛДПР – «Справедливая Россия» единственный шанс усилить позиции – у справедливороссов, считает эксперт. «За счет партийного объединения «Справедливая Россия – За правду» может даже улучшить свой результат, возможно, мы даже увидим в Госдуме нового созыва 15–17 их депутатов-одномандатников», – дал прогноз Мартынов. Причем, подчеркнул он, произойдет это «не столько за счет уменьшения числа мандатов у «Единой России», сколько за счет провалов ЛДПР и КПРФ».

Карягин, в свою очередь, пояснил, на чем может основываться вывод, что «Единая Россия» может сохранить свое представительство по одномандатным округам. «Исследование динамики предыдущих избирательных кампаний и того, как менялся и обновлялся состав одномандатных избирательных округов, позволяет сделать вывод – «электоральная привязанность» избирателей сохраняется не только к конкретному депутату-одномандатнику, но и к той партии, которая его выдвинула», – указал аналитик. Такая тенденция фиксировалась и в избирательных циклах 1995–2003 годов, и в новейшие времена, когда Россия вернулась к выборам по смешанной, мажоритарно-пропорциональной системе.

Но, отметили эксперты, не все зависит от «электоральной привязанности» к депутатам действующего созыва. Мартынов подчеркнул – «Единая Россия» может сохранить количество округов в регионах за счет привлечения новых лиц. Именно этой цели служат партийные праймериз, предварительный отбор возможных кандидатов, указал эксперт.

«Обновление в «Единой России» часто носит плановый, а иногда и принудительный характер, – в свою очередь отметил руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. –

Часто партийный начальник мог бы и хотел бы еще посидеть, но ему не дают такой возможности, и в пользу не просто политиков-инноваторов, а людей из совершенно других сфер, например волонтеров.

Большое число участников добровольческих проектов, как мы знаем, сейчас планируется к участию в праймериз. Праймериз, понятно, все решат».

По мнению Кузнецова, существенное обновления корпуса депутатов-одномандатников неизбежно, но это обновление не гарантирует расширения представительства оппозиционных кандидатов. «Более того, я прогнозирую, что ряд округов, которые в 2016-м ушли оппозиционерам, в 2021-м вернутся единороссам. Но это будут абсолютно новые единороссы, то самое кадровое обновление, без предыдущего опыта работы в парламенте», – полагает эксперт ЭИСИ.

На этом фоне КПРФ, которая в 2016 году показала равные результаты со «Справедливой Россией» (по семь мандатов), может просесть, полагает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. По его оценке, причина – и в дефиците новых лиц, и в том, что Компартия «входит в избирательную кампанию в состоянии полного раздрая». «Сегодня аналитики всерьез спорят, возьмет ли партия Геннадия Зюганова третье или четвертое место. Например, по опросам «Левада-центра» ЛДПР опережает КПРФ, причем значительно».

Причиной слабых позиций Компартии Данилин считает усталость от бессменного лидерства Зюганова и уже упомянутый разлад в партии, в том числе заигрывание лидера столичных коммунистов Валерия Рашкина с окружением Алексея Навального и недовольство большой части партийцев этими контактами. «Коммунистам нечего сказать избирателям, программа 30 лет почти не меняется. Из этих двух проблем следует и третья – кадровая». Сильные региональные организации могут гарантировать КПРФ три мандата, но повторить результат 2016 года для них уже проблематично.

По мнению профессора Финансового университета при правительстве Олега Матвейчева, схожие проблемы с достаточным числом свежих кадров испытывает и ЛДПР. Хотя такого раздрая, как в КПРФ, в партии Владимира Жириновского не наблюдается. «По моему мнению, ЛДПР не выставит столько ярких и харизматичных кандидатов, сколько та же «Справедливая Россия», – поделился мнением Матвейчев.

Политолог Дмитрий Гусев, который недавно был назначен руководителем центрального аппарата обновленной партии «Справедливая Россия – За правду», перечислил некоторых из тех, на кого партия намерена сделать ставку в одномандатных округах. Он, в частности, упомянул публициста Анатолия Вассермана, юриста Екатерину Гордон и тележурналиста Глеба Пьяных. С другой стороны, справедливороссы явно надеются выиграть за счет «электоральной привязанности». Среди кандидатов-одномадатников – те, кто избирается в своих округах уже не в первый созыв Госдумы, подчеркнул Гусев. «Это Галина Хованская в Москве, Федот Тумусов в Якутии, Елена Драпеко в Санкт-Петербурге, Анатолий Грешневиков в Ярославле», – перечислил глава центрального аппарата СР. Наконец, партия намерена выставить тех, кто ранее шел по партийным спискам, а теперь решил побороться в одномандатных округах. Гусев упомянул Валерия Гартунга, который будет баллотироваться в Челябинске, и Ирину Чиркову из Архангельска, «которая активно поддерживала экологов во время событий в Шиесе».

«Справедливая Россия» всегда успешно выступала в одномандатных округах, отметила модератор дискуссии, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. По ее оценке, объединение СР с двумя малыми партиями – «За правду» и «Патриотами России», пошло на пользу справедливороссам, усилив потенциал партии.

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Что же касается перспектив малых партий, которые ведут самостоятельные кампании, то здесь оценки политологов были скромнее. «Так, партия «Родина» имеет возможность провести одного человека – своего лидера Алексея Журавлева, и только за счет хороших позиций в своем регионе – Воронежской области, – заметил Матвейчев. – Если мы говорим про «Коммунистов России», то тоже можно смотреть только по одному округу, и то только в рамках партийного соглашения».

«Может что-то получиться у «Новых людей», «Родины» и Партии роста, но нужно понимать, с какими кандидатами эти партии будут работать», – добавил Карягин.

В целом можно выделить те качества кандидатов, на которые будут обращать внимание избиратели, вне зависимости от партийной принадлежности соискателей депутатского мандата, заметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР), социолог Виктор Потуремский. «Это должен быть управленец с опытом реализации конкретных решений, в первую очередь в социальной сфере. Это имеет очень большое значение, – считает эксперт. – Это должен быть законотворец, с пониманием того, как должны создаваться справедливые и понятные правила, прописанные в законах. Для избирателей важно понимать, знает ли кандидат проблемы региона и округа, что он сделал и может сделать для конкретных групп населения, для улучшения качества жизни».

Итак, это должен быть человек, известный в регионе и имеющий опыт работы на земле, суммировал Потуремский. При этом, добавил эксперт, «есть еще и запрос на обновление». «Как сделать, чтобы выставить на выборах медийно известного человека, притом нового (или проявившего себя по-новому в кризисный период), который при этом еще бы показывал высокую результативность. Это вызов для всех кандидатов в этом сезоне», – заметил эксперт.

Одно можно сказать точно, указал социолог – избиратели не хотят видеть своими кандидатами медийно раскрученных, но далеких от местной проблематики людей, например спортсменов или представителей шоу-бизнеса. «Люди обращают внимание на уровень образования кандидата, в некоторых регионах даже обращают на то, в каком регионе учился кандидат. По профессиональным маркерам предпочтительнее кандидаты с юридическим или экономическим образованием», – отметил Потуремский.