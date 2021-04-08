Выборы-2021: Волонтеров учат политике, а пенсионерам обещают новую старую пенсию

В партшколе «Единой России» началось обучение молодых волонтеров-общественников, решивших попробовать свои силы в политике. Цель – подготовить кандидатов для праймериз. Тем временем «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект об изменении возраста выхода на пенсию.

На площадке Высшей партшколы «Единой России» прошел первый онлайн-семинар для общественников, в том числе и волонтеров, решивших поучаствовать в выборах. Эксперты рассказали им о ситуации в стране, базовых задачах в предвыборной кампании и эффективных технологиях работы с избирателями. Участникам семинара объяснили, что значат данные социологических исследований, каковы сегодня запросы у россиян и каковы основные направления работы кандидатов предварительного голосования «Единой России».

Тем временем в Госдуму внесен проект закона, призванный по сути отменить пенсионную реформу 2018 года. Коллективным автором проекта стала фракция «Справедливая Россия». «Предлагаем вернуть возраст выхода граждан на пенсию на прежний уровень. Женщины должны уходить на пенсию в 55 лет, мужчины – в 60 лет. Это наша принципиальная позиция», – цитирует лидера партии Сергея Миронова телеканал «Звезда».

Профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев законопроект «Справедливой России» считает популистской инициативой – «на один день: сегодня прозвучали, завтра забыли». Он сомневается в том, что «эсеры» пытаются таким образом перехватить электорат у Партии пенсионеров, поскольку последняя никогда не выступала за полный пересмотр реформы 2018 года. «Скорее – тогда уже у КПРФ, которая много выступала на эту тему, но так и не оформило свое возмущение в законопроект», – отмечает Матвейчев. «В любом случае, этот проект не пройдет через правительство или комитеты, поэтому его можно считать просто предвыборным ходом», – сказал политолог. – «Реформу провели не для того, чтобы кому-то доставить удовольствие или неудовольствие, а исходя из демографической ситуации, по которой постоянно возрастает число пенсионеров и уменьшается количество работающих, что создает гигантский дефицит Пенсионного фонда».

«Но если ставить пенсионный вопрос не в духе популизма, то вполне реально обсуждать поправки к принятой реформе. Вполне логично было бы оставить прежний, дореформенный пенсионный возраст некоторым категориям граждан, например, работающим на Крайней Севере и Дальнем Востоке», – рассуждает профессор. По его мнению, такую поправку можно распространить и на многодетные семьи. «А просто взять и отменить пенсионную реформу не получится. И это ясно тому же Миронову, поэтому его призыв – чистой воды популизм», – подчеркнул Матвейчев.

Что касается решения партийцев из «Единой России» готовить себе преемников из числа молодых волонтеров, то такое решение вполне объяснимо, полагает эксперт. «Те, кто вступил в добровольческое движение, стал волонтером в тяжелое ковидное время, обладают высокими моральными качествами, а значит и большим потенциалом для того, чтобы стать хорошими политиками, государственными управленцами», – говорит политолог. – «В политике нужны люди, готовые бескорыстно служить обществу. «Единая Россия» хочет и готова помочь этим ребятам, если у них возникнет желание пойти в политику, на праймериз, на выборы, чтобы, возможно, потом интегрировать эту золотую в хорошем смысле слова молодежь в партию».

«Ничему плохому на семинаре не научат. Никто из нынешних бескорыстных волонтеров не станет там циником. Политика – это не бизнес. Если вы не любите людей, не собираетесь отдавать этому делу всего себя, лучше не идите в политику», – убежден эксперт. «Какая доля из участников семинара выйдет потом на праймериз, пока неизвестно. Кто из них пройдет и окажется в избирательных списках партии, кто потом даже станет депутатом в областных думах – это будем считать уже по осени», – заключил политолог.

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