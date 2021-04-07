«Единая Россия» готовится к праймериз перед выборной кампанией на всех уровнях

На площадке Высшей партийной школы эксперты прошел первый онлайн-семинар для общественников, которые впервые пробуют себя в политике. Слушателям рассказали об актуальной общественно-политической ситуации в стране, базовых задачах в предвыборной кампании и эффективных технологиях работы с избирателями.

Также участникам семинара объяснили, что значат данные социологических исследований, какие сегодня существуют запросы у россиян и обозначили основные направления работы кандидатов предварительного голосования «Единой России».

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский, который стал одним из экспертов семинара, отметил, что участников партийной процедуры объединяет нацеленность на помощь людям. «Неравнодушные люди, склонные к общественной работе и делающие это не на словах, это очень важный кадровый ресурс для серьезных системных политических партий», – уверен эксперт, слова которого приводятся на сайте партии.

Потуремский рассказал кандидатам-общественникам о специфике изменения электорального поведения людей, связанной с событиями последнего года, прежде всего, с пандемией коронавируса. Речь шла и о запросах общества к власти и политической системе, а также о ключевой тематике последнего времени – медицине, социальной сфере, экономике, образовании – и о восприятии этих вопросов избирателями.

В свою очередь председатель правления ФоРГО Константин Костин заявил, что участие общественников в избирательной кампании – это принципиальный подход и важная часть партийной стратегии. «За спиной у волонтеров успешный опыт практической работы по оказанию помощи гражданам в период пандемии. В тоже время у большинства нет опыта политической деятельности. А для того, чтобы стать кандидатом, придется соперничать, в том числе, и с политическими тяжеловесами», – подчеркнул Костин. Поэтому, по его словам, крайне важно, что «Единая Россия» помогает общественникам получить навыки публичной политической и электоральной работы.

В то же время руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Костюкевич добавил, что такие образовательные форматы крайне полезны для тех, кто решил принять участие в предварительном голосовании, но всегда был далек от политики и впервые пробует свои силы. «Тот запрос на обновление, который есть в обществе, и моментальная реакция партии «Единая Россия» на этот запрос – признак открытости власти и искреннего желания предоставить возможность молодыми и не безразличными гражданам попасть в представительные органы власти», – уверен он.

Сами кандидаты из числа волонтеров дали понять, что точно знают, зачем идут на предварительное голосование «Единой России». Детский хирург Михаил Есаян из Краснодара своей задачей видит повышение качества и доступности детского здравоохранения во всех регионах. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике Дияс Избасаров из Оренбурга намерен направить свои усилия на реализацию спортивных проектов, продвижение их в массы и сделать спорт доступным для детей и взрослых в сельской местности, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Идею активнее привлекать к участию в выборах общественников ранее поддержал президент. В том числе об этом он говорил на встрече с активистами всероссийской акции «МыВместе». По мнению Владимира Путина, это положительно скажется на развитии страны, поскольку волонтерские движения объединяют людей разных взглядов, имеющих собственные подходы к решению разных проблем.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак тогда отметил, что партия окажет общественникам всестороннюю помощь в подготовке к выборам. Именно новые лица из числа добровольцев, которые по зову сердца оказывали помощь людям в острый период пандемии, должны стать кадровым ресурсом для партийного обновления, убеждены в партии.

«Основным риском для «Единой России» является сама «Единая Россия», если мы сами внутри не будем изменяться, если партия не будет обновляться. И она обновляется. 50% избранных депутатов в рамках электорального цикла 2020 года – это новые кандидаты. Это самые разные люди – врачи, учителя, предприниматели, малый, средний бизнес. Кому близка модель «Единой России», – подчеркнул Турчак.

На участие в предварительном голосовании уже подано более 2 тыс. заявлений: треть из них – от общественников. Среди лидеров по активности кандидатов – Москва, Московская область, Краснодарский край, Рязанская область и Чеченская Республика. Более 40% заявившихся – беспартийные, а треть – молодые люди до 35 лет.