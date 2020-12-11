На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать своею репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи.

Несмотря на все потрясения, которые устроила нашей стране пандемия, рейтинг правящей партии остается достаточно устойчивым. Случись выборы в Госдуму уже в ближайшие выходные, и самой популярной партией вновь оказалась бы «Единая Россия». Такой вывод напрашивается по результатам соцопроса, который обнародовал в четверг руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

«Декларируемое голосование за эту партию, то есть уровень готовности респондентов выбрать именно «ЕР» в бюллетене – 32%, – рассказал социолог. – Для сравнения, аналогичный показатель у КПРФ составляет 14%, у ЛДПР – 11%, за «Справедливую Россию» готовы проголосовать около 6%». Если суммировать, то вся парламентская оппозиция соберет 31%. Это меньше, чем одна «Единая Россия».

Исследование свежее – оно проведено в первых числах декабря методом телефонного интервью среди 1 600 россиян. Погрешность не превышает 2,5%, уточнил Мамонов. Презентацию опроса он провел на круглом столе «Единая Россия» накануне выборов-2021. Текущие позиции, вызовы и проблемы, возможные стратегии и результаты», который совместно провели две структуры – Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и Фонд развития гражданского общества (ФоРГО).

Официально предвыборная кампания должна начаться примерно в июне, то есть за три месяца до единого дня голосования, намеченного на середину сентября. Эксперты ВЦИОМ не строят долгосрочных прогнозов на итоги выборов, но констатируют – уже сейчас можно говорить о сформированности электоральных позиций избирателей «ЕР». «Надо отметить, что 32% – это стабильный показатель, – пояснил Мамонов. – В течение 2020-го мы фиксировали некоторые колебания рейтинга партии. Поэтому мы и можем говорить о стабильности позиций».

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В отличие от социолога, другие участники круглого стола делали более конкретные прогнозы. «Тот результат, которые представляется мне на сегодня наиболее вероятным – это получение «Единой Россией» конституционного большинства», – заявил председатель правления ФоРГО Константин Костин. Он предполагает, что «ЕР» по партийному списку получит не менее 110-115 мандатов.

«Здесь вопрос в том, сколько наберут оппоненты, оппозиция. Но только те партии, которые смогут преодолеть 5-процентный барьер, – отметил Костин. – Второй момент – это результат партии в одномандатных округах. У меня есть предположение, которое я постараюсь объяснить, что «Единая Россия» может получить не менее 190 мест одномандатников».

Итого, суммировал Костин, единороссы могут создать фракцию не менее чем из 300 человек из общего числа в 450 депутатов. Аналитик пояснил, на чем базируется этот сценарий: «Во-первых, это данные электоральной статистики – результаты голосования в 2011 и 2016 годах. Во-вторых, это социологические замеры. ВЦИОМ уже рассказал, их показатели мы видим. Есть «Фонд общественного мнения» и «Левада-Центр», чьи рейтинги показывают, что 30% являются электоральным плато. При пересчете на определившихся – на тех, кто точно знает, что пойдет голосовать (а электоральная статистика показывает, что в итоге явка составляет порядка 50%), можно предполагать, что результаты голосования за список «Единой России» будут находиться в диапазоне 40-45%».

«Мне нравится выражение «устойчивое большинство», которое также можно назвать уверенным или естественным, потому что 250 по минимуму – это тоже устойчивое большинство», – заметил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Какое именно большинство, конституционное или устойчивое, получит «ЕР», зависит от того, какие политические, экономические и общественные факторы сыграют «за» и «против» партии власти,

отметил Мамонов. В первую очередь респонденты обращают внимание на то, что «ЕР» – «самая многочисленная политическая сила», сообщил социолог, также это партия президента, которая реализует его курс. «Есть корреляция между двумя множествами – сторонников Владимира Путина и сторонников партии, – указал Мамонов. – Среди тех, кто одобряет деятельность президента, 60% готовы голосовать за единороссов.

По словам Мамонова, сильной чертой «ЕР» называют ее устойчивость и надежность, достижениями партии называют «обеспечение стабильности в стране и реализацию социальных программ». Это то, что можно назвать точками силы партии, но опросы выявляют и слабые места ее репутации, заметил социолог. «Выделяются три базовых негативных характеристики: олигархи в партии, много чиновников и карьеристов, – перечислил Мамонов. – Обратной стороной восприятия партии как стабильной силы называют слабую сменяемость партийных кадров». На подобные оценки часто указывают социологи, и «это, к сожалению, регулярно повторяется, это почти «паттерн», согласился Костин. «Преодоление этой истории, а по сути выстраивание другой, более актуальной и востребованной модели – это один из основных вызовов кампании 2021 года», – считает политолог.

В то же время «Единая Россия» по-прежнему воспринимается как партия Владимира Путина, партия сторонников президента. «Второе и крайне важное: «партия большинства», правящая партия – та сила, которая реально выполняет свои обещания и ежедневно влияет на жизнь граждан», – добавил Костин.

Многие избиратели по-прежнему нуждаются в поддержке государства и правящей партии, причиной этому остается пандемия. «Вся политическая повестка определяется эпидемиологической ситуацией, – указал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. –

Сейчас ярко проявилось утилитарное и патерналистское отношение к власти. Главный вопрос – чем она может помочь».

Рост числа заражений создает в обществе тревогу, люди до конца не понимают размер возможных личных потерь, указал эксперт ИНСОМАР. По его мнению, «это очень важное обстоятельство с точки зрения драматургии и сюжетов, которые будут разворачиваться в месяцы, предшествующие голосованию».

По оценке Костина, единороссы, в сравнении с другими партиями, «которые явно провалились», сумели наоборот заработать симпатии избирателей. «Партия очень активно действует не только в органах власти, принимая какие-то законы и реализуя программы по борьбе с пандемией, но и на уровне активистов «Единой России», которые оказывают непосредственную помощь людям в тех самых местах, где на сегодня необходимость в ней наиболее востребована», – указал эксперт.

Можно заметить на примере «первой» и «второй волны», как партия отработала два направления волонтерской деятельности – это были доставка продуктов и помощь со средствами индивидуальной защиты, отметил Костин. «Сейчас направлений поддержки граждан и помощи медицинским учреждениям у «Единой России» намного больше. Тем не менее, остальные партии на фоне COVID-повестки провалились, а «Единая Россия», наоборот, получает возможность вызывать своими действиями дополнительную поддержку. Это очень сильное преимущество на выборах», – подчеркнул эксперт.

Пандемия будет главной темой кампании-2021: вопросы о качестве медицинских услуг, о преодолении негативных социально-экономических последствий пандемии, о выживании малого и среднего бизнеса. На настроения избирателей также повлияет ожидаемый спад пандемии, предрекают эксперты, причин для этого будет сразу две – эффект от масштабной вакцинации и наступление теплой погоды с приходом лета.

«Кампания будет идти летом и COVID-19 будет повсеместно отступать и даст людям продохнуть», –

полагает руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. По его мнению, единороссам следует использовать эту «волну хороших новостей», ведь у них есть на это полное моральное право – партия сыграла заметную роль в борьбе с пандемией благодаря волонтерским отрядам и проектам. «Другие партии, кроме КПРФ с их митингом COVID-диссидентов, не могут ничего предложить», – отметил эксперт.

«Людям нужно дать возможность как-то вздохнуть, но при этом помочь», – считает Кузнецов. Он подчеркнул, что по данным социологов, «запрос на прямую помощь очень большой, но при этом и запрос на эмансипацию от ограничений не менее велик».

«Формулирование образа будущего станет важной задачей для политических партий, которые захотят быть успешными», –

уверен Кузнецов. – «Единая Россия» должна четко объяснить своим избирателям, какой новый мир она строит для граждан».

Политолог напомнил о неприязни значительной части общества к тотальной цифровизации и контролю, дистанционной учебе и удаленной работе, которые принесла с собой пандемия. «Если цифровизация не будет доброй, лояльной к человеку, если она не докажет своих преимуществ, то против нее люди будут очень сильно выступать». – сказал Кузнецов, посоветовав руководству ЕР учесть это как важный пункт предвыборной повестки. «Избирателям хочется видеть, что партия находится на стороне обычных людей, а не тех, кто стал богаче во время эпидемии», – подчеркнул эксперт.

Еще один участник дискуссии, председатель правления Центра политических технологий Борис Макаренко отметил, что для ЕР важно и сохранить стабильность, и при этом качественно обновить свой состав: «Кроме того, я бы предложил для «Единой России» – как технологические задачи на кампанию 2021 года – три вещи. Это партийный контроль, партийный мониторинг за всем, что связано со здоровьем, особенно, мониторинг вакцинации, а также поддержка малого бизнеса и тех, кто потерял работу». Также людям сегодня не хватает коммуникации с властью и партии власти предстоит этот пробел восполнить.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов указал на растущий запрос общества на «добрую власть» и соответственно – «добрую» правящую партию.

«Запрос у избирателя не на агрессию, а на превращение власти в такой полезный и доброжелательный МФЦ», –

сказал эксперт. По его мнению, такая тактика будет иметь успех с точки зрения «соединения политической повестки и некоторого общего снижения невроза, тревожности, которые в 2020 году в обществе дали о себе знать в обществе».

Еще один фактор, который сработает в пользу правящей партии – ее опыт, считает Чеснаков. «Единая Россия» – сейчас более технологичная партия, чем все остальные вместе взятые», – сказал он. Политолог пояснил, что речь идет «не об административном или номенклатурном ресурсе, а о том, что на партию работают лучшие технологические силы, хорошо понимающие, как действуют политические алгоритмы. «И если «Единая Россия» еще предъявит какую-то палитру новых лиц, какую-то новую предвыборную «роль», то сможет получить безусловное конституционное большинство», – резюмировал Чеснаков.