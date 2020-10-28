ЛДПР теряет оппозиционный электорат

Феномен Жириновского меркнет, а на электорат его партии нацелились сильные соперники. Это как уже давно известные, так и новые действующие на консервативно-патриотическом поле политические силы. Какие проблемы испытывает ЛДПР и почему к ней падает интерес избирателя, осудили политологи на прошедшем в среду круглом столе, посвященном перспективам партии на думских выборах 2021 года.

«Сегодня мы отчетливо фиксируем снижение интереса россиян к ЛДПР», – сообщил социолог Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). О том, что граждане не питают прежнего любопытства к старейшей и самой эпатажной партии постсоветской России, свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ в минувшее воскресенье.

Результаты исследования Мамонов представил в среду на круглом столе «ЛДПР: перспективы, проблемы и риски в парламентской кампании 2021 года», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) на площадке МИА «Россия сегодня». «Если в 2019 году об интересе к партии Владимира Жириновского заявлял каждый третий – 32%, то сейчас эта группа сократилась до 26%. Одновременно 70% декларирует отсутствие интереса к деятельности ЛДПР», – сказал сотрудник ВЦИОМ.

Причина, по мнению социологов, в том, что люди, будучи осведомленными в том, кто такой Жириновский, слабо себе представляют, чем выделяется его партия. «Когда попытались выяснить достижения и промахи партии в формате открытого вопроса, то эта попытка была практически безуспешной, – констатировал специалист ВЦИОМ. – Абсолютное большинство не смогло назвать ни достижения, ни промахи ЛДПР. Те ответы, которые были получены нами в ходе общероссийского опроса, позволяют говорить, что деятельность партии рефлексируется крайне слабо».

При этом проблемой партии становится невысокий уровень легитимности, отметил Мамонов. Он пояснил – если в 2019 году 38% участников опроса ВЦИОМ заявляли, что партия ЛДПР работает в интересах всего общества, то сейчас этот показатель снизился до 33%, при этом «одновременно растет группа тех, кто считает, что партия работает либо в интересах меньшинства, либо в интересах небольшой группы лиц». Лишь 10% верят, что роль партии Жириновского в ближайшее время усилится, при этом две трети – 65% уверены в том, что ЛДПР останется в прежнем положении.

Притом, что широкие массы теряют интерес к партии «за русских и бедных», ее ядерный электорат – то есть число тех, кто постоянно голосует за партию, не меняется. «Если рассматривать данные, начиная с 2018 года, то мы видим коридор от 8 до 14%», – отметил Мамонов. Рейтинг доверия ВЦИОМ от 23 октября показал, что уровень поддержки ЛДПР составляет 11,4%. На прошлых выборах в Госдуму в 2016 году жириновцы набрали более 13%. «Надо учесть, что на выборах эта партия, как правило, набирает больше, чем декларируют респонденты. Но это за счет того, что она добирает оппозиционно настроенный электорат», – отметил Мамонов.

Но именно этот-то электорат ЛДПР может потерять, так как партия все меньше соответствует его запросам на яркую шумную повестку, полагает социолог, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. «ЛДПР может многое, но сейчас их почему-то видно плохо», – привел эксперт высказывания одного из участников исследования фокус-групп, которые проводил ИНСОМАР.

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«В прошлом думском цикле 2016 года был очень сильный всплеск интереса к партии, связанный с пост-крымской реальностью, – отметил Потуремский. – Жириновский воспринимался как «объяснитель», как источник оценок происходящего. Тогда ЛДПР уступила КПРФ лишь сотые доли процента. Но сейчас, когда мы проводим исследования, обнаруживаем снижение интереса к партии в силу отсутствия ярких действий с ее стороны».

Бессменный вождь партии – безусловно, видная фигура, а саму ЛДПР «можно назвать старейшей популистской партией России», подчеркнул эксперт ИНСОМАР. Задолго до европейской моды на популизм Жириновский сыграл на этом факторе, согласился директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

Но скандальные заявления лидера все реже помогают ему удержать популярность, поскольку оппозиционный электорат воспринимает ЛДПР как союзницу партии власти, добавил Потуремский. «ЛДПР больше нельзя считать оппозицией», – привел аналитик мнение участников фокус-групп.

Почему Жириновский так злится на «Родину»

Вместе с тем, на радикально-патриотическом фланге у многолетнего монополиста – ЛДПР появились как новые, так и хорошо забытые старые соперники, отметили участники круглого стола. В качестве основного конкурента обычно воспринимается КПРФ, но «ядра электоратов Компартии и ЛДПР не пересекаются», отметил Потуремский, а Геннадий Зюганов и Жириновский теперь сражаются лишь за периферию – за тех протестно настроенных граждан, которые до сих пор не определись с партийными симпатиями. Зато период возрождения переживает партия «Родина» – давний претендент на ядерный консервативный, право-патриотический электорат жириновцев.

Неслучайно Жириновский в последнее время обрушивает главный поток своей критики именно на «Родину», отметил Потуремский. Напомним, что эта партия была создана в 2004 году на базе одноименного избирательного блока, в Думе IV созыва она располагала такой же по численности фракцией как ЛДПР – 36 мандатов. «В 2004 году, когда мы зашли в Госдуму, мы вполне могли сместить Жириновского с его политического пространства. Он тогда точно также сильно возмущался и даже дрался с нашими депутатами», – напомнил в среду «Газете.ру» нынешний лидер «Родины», депутат Госдумы Алексей Журавлев. Партия была распущена в 2006 году после вхождения в «Справедливую Россию», но восстановлена в 2012-м.

«Родину» списывали со счетов, тем не менее, она в этом году подтвердила свою квалификацию», – сказал Потуремский. В Единый день голосования партия продемонстрировала неплохие результаты – «родинцы» прошли в гордуму Тамбова, в несколько городских собраний в Удмуртии, в Госсовет Коми.

«Для сравнения: последние выборы показывают, что у ЛДПР очень мало интереса к региональной повестке. Вообще, местными вопросами, которыми, собственно, и живут рядовые граждане, они редко занимаются. Если в каком-то регионе жириновцы поднимают на флаг какую-то проблему, то это исключение из правил», – отметила исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин.

Если «родинцы» и дальше будут развивать свою активность, они могут стать серьезным соперником для партии Жириновского в борьбе за колеблющихся избирателей, в свою очередь подчеркнул Потуремский.

«При определенных условиях даже РППС (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) создаст угрозу для ЛДПР», – добавил эксперт. По его мнению, также следует упомянуть один из недавних стартапов – партию писателя Захара Прилепина «За правду», которая ведет яркую кампанию на том же – консервативно-патриотическом поле.

Но на выборах 2021 года по инерции главное «дерби», борьба за звание второй партии России все же развернется между жириновцами и Компартией, уверены эксперты. По их мнению, совсем не исключено, что ЛДПР может отодвинуть партию Зюганова на третье место.

«ЛДПР поджимают на патриотически-радикальном фланге. Это с одной стороны. С другой стороны, КПРФ тоже сильно потеряла электорат на левом фланге,

потому что коммунисты Зюганова не особо воспринимаются как левая партия. Эта партия просто торгует ностальгией и многие ее именно так и видят», – пояснил свою точку зрения директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его оценке, проблемы Зюганова дают ЛДПР шанс отбить в кампании 2021 года часть «красных» избирателей, на которых жириновцы раньше не могли претендовать.

За счет этого перетекания лево-патриотического электората от Зюганова, ЛДПР может подняться до результата в 15-20%, предположил вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Петр Быстров. «Основное конкурентное преимущество этой партии – это ее лидер. Невзирая на возраст (74 года), это харизматичная личность, – считает политтехнолог. – Второй ресурс – привлечение ярких региональных контрэлит, использование франшизы ЛДПР».

Как отметила Линдигрин, все перечисленные преимущества могут стать недостатками. Вождистский характер сыграет злую шутку с партией по мере старения лидера. «Вождизм проявляется в том, что в отличие КПРФ, в ЛДПР не слышно даже обсуждения, что будет с партией после Жириновского. Оглядываясь на своего лидера, они скованы в своих движениях. Но избирателям это неинтересно», – полагает Линдигрин.

С одной стороны, Жириновский последовательно взращивал новую партийную поросль чуть ли не со школьных лет, что должно стать залогом долгой жизни ЛДПР, заметил Мартынов. Но, с другой стороны, эта новая смена безынициативна, она привыкла просто смотреть в рот вождю.

В провинции франшиза ЛДПР продается все хуже

Не все так просто и с региональными контрэлитами. По сути партия выступает в роли бизнес-франшизы, просто продающей свой бренд, безо всякой связи с идеологией. Ярким примером ЛДПР как пустого бренда, по мнению Данилина, может служить история восхождения и падения хабаровского экс-губернатора Сергея Фургала. Политолог считает, что Фургал перед губернаторскими выборами по договоренности со своим предшественником Виктором Ишаевым просто «получил франшизу» от самой удобной на тот момент партии – от ЛДПР. Поэтому, по словам Данилина, Жириновский особо и не защищал Фургала, который для него «чужак».

Данилин также опроверг миф о некоем специальном «элдэпээровском» электорате Хабаровска, объяснив, в частности, уличные протесты хабаровчан против ареста Фургала поддержкой местной элиты, сплотившейся в свое время вокруг Ишаева и не желающей терять свое влияние.

То, что можно считать идеологической опорой партии – великодержавный национализм в лозунгах – вряд ли можно считать гарантией выхода на второе место на выборах, полагают участники круглого стола. А конкуренты как раз могут сыграть на том, что за 30 лет партия Жириновского так и не стала партией реальных дел.

«Подавляющее большинство избирателей воспринимает ЛДПР как партию пустых обещаний.

Феномен Жириновского меркнет. Если не привнести новые идеи, не найти новых людей, новую повестку, то при всем богатстве личных дарований Владимира Вольфовича, это более не будет давать результат», – резюмировал модератор круглого стола, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев. По его оценке, главная проблема старых партий – КПРФ и ЛДПР – вызвана тем, что они сегодня уже не одни в парламентском «забеге», в спину им дышат сильные соперники.

Итоги прошедшей избирательной кампании в регионах показали – у партий «Родина», «За правду» и РППС есть значительные шансы побороться за электорат политических мастодонтов, отметил Алиев. «Мы уже сейчас видим проявления этой конкурентной борьбы в агрессивной риторике, так присущей Владимиру Вольфовичу», – отметил эксперт ЭИСИ.