Проводы Жириновского со сцены

Владимир Жириновский на днях выступил с обвинениями адрес меня и моих коллег. Ему не понравились комментарии о ситуации с представителем ЛДПР в Петербурге Олегом Капитановым, который перешел на работу в Смольный. Капитанов вместо участия в выборах, в которых у него было ни единого шанса, выбрал работу в интересах петербуржцев.

Жириновский на всех углах кричит о том, что задачей партии является борьба за власть. Но Капитанов получил эту самую власть, возглавив один из комитетов правительства огромного пятимиллионного города. Но Владимиру Вольфовичу на самом деле власть не нужна. Его интересует только борьба за власть, поэтому он на Капитанова и ополчился. Жириновский всегда избегает ответственности. Ему удобнее находиться в оппозиции, устраивать шоу и получать с этого политические дивиденды.

Капитанов как один из достойных представителей в рядах ЛДПР осознал, что с партией ему не по пути. А Жириновский и его сын Лебедев своими выпадами вольно или невольно стали инструментами в руках тех, кто хочет дестабилизировать обстановку в Петербурге. В городе их заявления расценили как грубое вмешательство в ход губернаторской кампании.

Но навредят отец и сын прежде всего себе. Эти неадекватные выпады лишний раз подсветили то обстоятельство, что, по сути, никакой политической партии ЛДПР нет, а есть семейный бизнес. Личный бренд Жириновского (уже потускневший в силу естественных причин) и франшиза, в которой участвуют совершенно разные люди. Теперь он пытается передать партию сыну по наследству, как будто это феодальное владение.

Риторика представителей этой партии пронизана бездумным популизмом. Жириновский и депутаты от его структуры направо и налево раздают несбыточные обещания, понижая уровень политической культуры и дискуссии.

Его «соколы» порой позволяют себе высказывания, которые далеко не всегда способствуют межнациональному взаимопониманию в нашей многонациональной стране и могут дискредитировать российскую политическую систему не только в глазах граждан, но и перед международными наблюдателями.

В рядах ЛДПР, бесспорно, были и есть достойные люди (потому что это все же легальная, системная партия, которая может послужить трамплином для политической карьеры), но, скорее всего, они, как Капитанов, будут покидать партию. Поскольку никаких перспектив у партии в будущем нет.

Возможно, это понимают Жириновский и Лебедев, и такими демаршами, как в Петербурге, пытаются сохранить свой «оппозиционный» имидж, создать «движуху» на пустом месте.

ЛДПР пытается скандальными обращениями хоть что-то выиграть от выборной кампании в городе. Однако риторика руководства партии не очень подходит для петербургского избирателя. И если в других регионах, может быть, такие выпады и сошли Жириновскому с рук, то в Петербурге хамского тона не выносят. Культурная столица ожидает от политиков более взвешенных аргументов и не воспринимает крайнего популизма. Поэтому вряд ли у кандидата под знаменами ЛДПР могли быть какие-то шансы на выборах губернатора.

К тому же «либерал-демократы» не ведут реальной работы на местах, партия выдвигает кандидатов только на 20% мест в муниципальных собраниях. Зато члены ЛДПР громче всех кричат, что их притесняют на выборах. Если бы ЛДПР не помогали, партия не преодолела бы муниципальный фильтр ни в одном регионе. Но вечно помогать Жириновскому и его соколам никто не собирается.

ЛДПР – пережиток 90-х годов в нашей политической системе. Остается только надеяться на то, что эта партия в ближайшее время прекратит свое существование. Скорее всего, так и произойдет, когда Жириновский в силу объективных причин сам покинет политическую сцену.