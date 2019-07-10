Проводы Жириновского со сцены

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Автодорога из Китая в Европу поставила Россию перед выбором

России придется выбрать один из двух масштабных автомобильных проектов Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В России решается судьба одного из самых масштабных инфраструктурных проектов века, сравнимого по своей значимости со строительством Транссиба – автотрассы, которая через Россию соединит Китай и Европу. Сейчас рассматриваются два варианта дороги, каждый имеет свои достоинства и недостатки. Например, один из проектов предусматривает полностью платную дорогу, поездка по ней обойдется в 100 тысяч рублей. Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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Марка с Путиным может принести хороший доход

Переговоры Путина и Кима во Владивостоке теперь отмечены почтовым блоком почты КНДРФото: facebook.com/RusEmbDPRK
Северная Корея выпустила марки, посвященные визиту Ким Чен Ына в Россию. На почтовом блоке изображен момент рукопожатия между Владимиром Путиным и лидером КНДР. Это не первая почтовая марка с российским президентом. Но с учетом небольшого тиража выпуска такая марка может вырасти в цене. И подобные примеры уже есть.  Подробности...
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Москва дала Грузии последний шанс

Когда угроза санкций стала реальной, Зурабишвили стала просить Москву «не следовать эскалации»Фото: ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС
Россия и Грузия сделали шаги навстречу друг другу. Владимир Путин заявил, что введение санкций против Тбилиси нецелесообразно. А Саломе Зурабишвили осудила действия радикалов и призвала их не ставить под угрозу стабильность страны. Процесс ухудшения отношений между Россией и Грузией остановился. Но Тбилиси не стоит думать, что ситуация обернулась вспять. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Проводы Жириновского со сцены

Олег Матвейчев, профессор НИУ-ВШЭ, член Экспертного совета ЭИСИ
По сути, никакой политической партии ЛДПР нет, а есть семейный бизнес. Личный бренд Жириновского (уже потускневший в силу естественных причин) и франшиза, в которой участвуют совершенно разные люди. Подробности...

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Санкции как взведенный курок для Грузии

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
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            Олег Матвейчев

            Проводы Жириновского со сцены

            Олег Матвейчев
            профессор НИУ-ВШЭ, член Экспертного совета ЭИСИ
            		 10 июля 2019, 10:20

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            Владимир Жириновский на днях выступил с обвинениями адрес меня и моих коллег. Ему не понравились комментарии о ситуации с представителем ЛДПР в Петербурге Олегом Капитановым, который перешел на работу в Смольный. Капитанов вместо участия в выборах, в которых у него было ни единого шанса, выбрал работу в интересах петербуржцев.

            Жириновский на всех углах кричит о том, что задачей партии является борьба за власть. Но Капитанов получил эту самую власть, возглавив один из комитетов правительства огромного пятимиллионного города. Но Владимиру Вольфовичу на самом деле власть не нужна. Его интересует только борьба за власть, поэтому он на Капитанова и ополчился. Жириновский всегда избегает ответственности. Ему удобнее находиться в оппозиции, устраивать шоу и получать с этого политические дивиденды.

            Капитанов как один из достойных представителей в рядах ЛДПР осознал, что с партией ему не по пути. А Жириновский и его сын Лебедев своими выпадами вольно или невольно стали инструментами в руках тех, кто хочет дестабилизировать обстановку в Петербурге. В городе их заявления расценили как грубое вмешательство в ход губернаторской кампании.

            Но навредят отец и сын прежде всего себе. Эти неадекватные выпады лишний раз подсветили то обстоятельство, что, по сути, никакой политической партии ЛДПР нет, а есть семейный бизнес. Личный бренд Жириновского (уже потускневший в силу естественных причин) и франшиза, в которой участвуют совершенно разные люди. Теперь он пытается передать партию сыну по наследству, как будто это феодальное владение.

            Риторика представителей этой партии пронизана бездумным популизмом. Жириновский и депутаты от его структуры направо и налево раздают несбыточные обещания, понижая уровень политической культуры и дискуссии.

            Фото: Михаил Почуев/ТАСС

            Его «соколы» порой позволяют себе высказывания, которые далеко не всегда способствуют межнациональному взаимопониманию в нашей многонациональной стране и могут дискредитировать российскую политическую систему не только в глазах граждан, но и перед международными наблюдателями.

            В рядах ЛДПР, бесспорно, были и есть достойные люди (потому что это все же легальная, системная партия, которая может послужить трамплином для политической карьеры), но, скорее всего, они, как Капитанов, будут покидать партию. Поскольку никаких перспектив у партии в будущем нет.

            Возможно, это понимают Жириновский и Лебедев, и такими демаршами, как в Петербурге, пытаются сохранить свой «оппозиционный» имидж, создать «движуху» на пустом месте.

            ЛДПР пытается скандальными обращениями хоть что-то выиграть от выборной кампании в городе. Однако риторика руководства партии не очень подходит для петербургского избирателя. И если в других регионах, может быть, такие выпады и сошли Жириновскому с рук, то в Петербурге хамского тона не выносят. Культурная столица ожидает от политиков более взвешенных аргументов и не воспринимает крайнего популизма. Поэтому вряд ли у кандидата под знаменами ЛДПР могли быть какие-то шансы на выборах губернатора.

            К тому же «либерал-демократы» не ведут реальной работы на местах, партия выдвигает кандидатов только на 20% мест в муниципальных собраниях. Зато члены ЛДПР громче всех кричат, что их притесняют на выборах. Если бы ЛДПР не помогали, партия не преодолела бы муниципальный фильтр ни в одном регионе. Но вечно помогать Жириновскому и его соколам никто не собирается.

            ЛДПР – пережиток 90-х годов в нашей политической системе. Остается только надеяться на то, что эта партия в ближайшее время прекратит свое существование. Скорее всего, так и произойдет, когда Жириновский в силу объективных причин сам покинет политическую сцену.


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