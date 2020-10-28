Эксперт объяснил причину нападок Жириновского на партию «Родина»

Основным конкурентом ЛДПР обычно считают КПРФ, но на самом деле ядра электоратов этих партий не пересекаются. А вот «Родина» претендует на избирателя, который партия Жириновского традиционно считает своим, заявил политолог Виктор Потуремский, выступая на круглом столе, посвященном перспективам ЛДПР на думских выборах 2021 года.

«Если говорить о перспективах ЛДПР и о том, что ожидает партию Владимира Жириновского, то нужно посмотреть на тех, кто конкурирует с этой старейшей политической силой. «Родина» – традиционный конкурент ЛДПР. Эту партию списывали со счетов, но тем не менее «Родина» в этом году подтвердила квалификацию. Можно предвидеть, что в случае усиления данной партии, «родинцы» могут стать серьезным соперником для партии Жириновского в борьбе за колеблющихся избирателей», – отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

Такое мнение политолог высказал, выступая на круглом столе «ЛДПР: перспективы, проблемы и риски в парламентской кампании 2021 года», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) на площадке МИА «Россия сегодня».

Потуремский указал на то, что именно на «Родину» Жириновский в последнее время обращает большую часть своей критики. «Атаки лидера ЛДПР становятся все заметнее в информационном поле, – отметил эксперт. – Это понятная маркетинговая стратегия – претендуя на роль партии номер два в России, нужно атаковать всех потенциальных конкурентов, привлекая к себе внимание. «Родина» как системная партия с политическим опытом, технологиями, партия, представленная в Госдуме (пусть сейчас и одним человеком – ее лидером Алексеем Журавлевым), воспринимается Жириновским как серьезная угроза».

Напомним, что партия «Родина» была создана в 2004 году на базе одноименного избирательного блока, в Госдуме IV созыва она располагала такой же по численности фракцией, как ЛДПР: 36 депутатских мандатов. Партия была распущена в 2006 году, после вхождения в «Справедливую Россию», и вновь восстановлена в 2012 году. В единый день голосования 2020 года партия продемонстрировала неплохие результаты: ее представители прошли в городскую думу Тамбова, в несколько городских собраний в Удмуртии, в Госсовет Республики Коми.

В качестве основного конкурента ЛДПР обычно воспринимается КПРФ, но, как отметил Потуремский, «ядра электоратов Компартии и ЛДПР не пересекаются, и речь идет о борьбе Геннадия Зюганова и Жириновского за неопределившихся, но оппозиционно настроенных избирателей». «Родина» же, похоже, претендует на тот электорат, который партия Жириновского традиционно считает своим.

«В прошлом думском цикле 2016 года был очень сильный всплеск интереса к партии, связанный с посткрымской реальностью, – отметил эксперт ИНСОМАР. – Жириновский воспринимался как «объяснитель», как источник оценок происходящего. Тогда ЛДПР уступила КПРФ лишь сотые доли процента. Но сейчас, когда мы проводим исследования, то обнаруживаем снижение интереса к партии в силу отсутствия ярких действий с ее стороны».

Если говорить о прогнозах по шансам ЛДПР на выборах 2021 года, то они ограничиваются коридором 11-12%, полагает Потуремский. Впереди для этой партии трудный год, отсюда понятна нервозность ее бессменного лидера, добавил эксперт.

«Судя по результатам наших исследований, можно также выделить еще две конкурирующие с ЛДПР политические силы, – отметил эксперт ИНСОМАР. – Это партия «За правду», которая начинает выглядеть ярче, интереснее, новее, чем сторонники Жириновского. Думаю, что при определенных условиях и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» создаст угрозу для ЛДПР в плане привлечения дополнительных сторонников».