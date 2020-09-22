Новые партии получили «золотой мандат» на выборах в Госдуму

«В прошедшей кампании особенно интересна Новосибирская область. Она долго перемещалась в «красный пояс». Но после единого дня голосования «Единая Россия» взяла реванш», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. По прошествии недели после выборов в регионах, можно говорить об уверенных победах единороссов, появлении новых оппозиционных игроков и о фиаско старой несистемной оппозиции.

Прошедшая избирательная кампания в регионах стала самой сложной для Центризбиркома, призналась на днях глава ЦИК Элла Памфилова. Дело в необходимости в ручном режиме решать противоречия между новыми процедурами и старыми нормами закона, без поправок о многодневном голосовании, которые будут применены только на следующих выборах.

Дополнительную сложность и организаторам, и участникам избирательного процесса добавила пандемия коронавируса. В непривычной ситуации оказались и избиратели. Впервые глав 18 регионов и депутатов 11 законодательных собраний можно было выбирать в течение нескольких дней, а в бюллетенях на выборах в заксобрания появились названия новых партий. Но в целом, как признают эксперты, «Единая Россия» не только не растеряла, но и укрепила позиции, мнения же о «новобранцах» разделились.

О том, как себя чувствуют старожилы российской партийной системы и каковы шансы недавно появившихся политических стартапов, в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассуждал политолог, профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.

Олег Матвейчев

(фото: Владимир Трефилов/РИА Новости)

ВЗГЛЯД: Олег Анатольевич, прошла неделя с единого дня голосования, можно подводить окончательные итоги. Как вы оцениваете результаты, которые показали парламентские партии на выборах в регионах?

Олег Матвейчев: Разные парламентские партии показали разные результаты. «Единая Россия» после спада, вызванного пенсионной реформой, сейчас оправилась, и последние два года набирает все больше представителей во власти. По сравнению с прошлым годом – у нее пятипроцентный прирост, по сравнению с 2017-м – на 15% больше депутатских мест взяли. У КПРФ, наоборот, неважные результаты – минус пять процентов. ЛДПР в основном сохранила свои позиции. При этом все кандидаты в губернаторы от ЕР избрались с хорошими процентами.

ВЗГЛЯД: Можно ли сказать, что «Единая Россия» во всех регионах одержала безоговорочную победу? Как обстояло дело, например, в Новосибирской области и Республике Коми, регионах для них довольно сложных?

О. М.: Победу, конечно, одержали везде, но с разным процентом. Есть победы и неубедительные, скажем, по 25-30% на муниципальных выборах, то есть не в региональные парламенты, и не на пост губернатора. Но в целом, и губернаторы, и врио, и действующие депутаты заксобраний, действительно, одержали убедительные победы.

Особенно интересна Новосибирская область, которая в какое-то время плавно перемещалась в красный пояс. При том, что мэр Новосибирска – коммунист, можно считать, что ЕР взяла там реванш. То же самое можно сказать и об Иркутской области, где единоросс победил бывшего коммуниста, хотя казалось, что регион стал навсегда вотчиной КПРФ.

ВЗГЛЯД: Одним из отличительных признаков ЕДГ-2020 стал дебют новых партий. Как вы оцениваете «новобранцев» – они превзошли ожидания или недостаточно оправдали?

О.М.: Новые партии, за исключением «Партии прямой демократии» получили «золотой мандат», то есть смогут участвовать в выборах в Госдуму в следующем году. Лучше всех, на мой взгляд, выступила партия «За правду», потому что, если считать по абсолютному количеству избирателей, которые за нее голосовали, они из всех малых партий - лидеры.

ВЗГЛЯД: Но ваши коллеги высказывали мнение, что «ЗП» стала самым большым разочарованием прошедшей кампании.

О.М.: Они неправильно считали. По количеству проголосовавших за них избирателей «За правду» действительно не обошла других новичков. Ну и по количеству полученных мандатов в заксобрания они получили один мандат, а, например, «Новые люди» – три или четыре мандата. Но тут вопрос в приоритетах и в целесообразности. Прилепинцы посчитали, что им важен сам факт прохождения избирательного барьера, а количество мандатов – это уже второстепенная задача. И это абсолютно логично.

Ведь наличие мандата дает право не собирать подписи в Госдуму. Но при этом они выставили свои списки во многих регионах, но не для получения мандатов, а для того, чтобы про них узнали избиратели, ознакомились с их программой.

«Новые люди» выставили своих людей в трех или четырех регионах, в других о них никто не узнал. Они взяли четыре мандата, хотя достаточно было одного. Они на названии выскочили, но никто, пожалуй, и не понял, чего они хотели. А «За правду» выступала политтехнологично.

ВЗГЛЯД: А как можно объяснить поражение «Партии прямой демократии»?

О.М.: Думаю, это организационные проблемы. Они и в программе своей заявили, что они за развитие Интернета, за онлайн-коммуникации, что называется, живут в этой самой всемирной паутине. В этом их основная проблема. Все-таки чтобы завести партию, проводить съезды и прочие мероприятия, а потом еще вести избирательную кампанию, нужно все-таки жить в офлайне. То есть организационных возможностей им не хватило для того, чтобы мобилизоваться и выступить. Кроме того, их целевая группа – это люди, которые мало ходят на выборы. Они живут в онлайне, а поскольку выборы у нас пока проводятся не в интернете, то голосовать они и не захотели.

Нужно было как-то объяснить целевой аудитории «чего мы хотим» – чтобы выборы и референдумы онлайн были, и сегодня, для того, чтобы впредь голосовать не вставая с дивана, нужно все-таки подняться и отправиться в избирательный участок. Они говорили о чем угодно, а того, что нужно, не сказали.

ВЗГЛЯД: «Яблоко» тоже провалилось...

О.М.: Да, но у них есть депутаты в заксобраниях, на федеральных выборах проблем у них не будет. Это все же старейшая партия.

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О.М.: В этом году ситуация во многом была сосредоточена вокруг COVID-19, люди не отслеживают изменение ситуации за годы, они ориентировались на то, что им говорили в разных СМИ. А вся сегодняшняя повестка – это эпидемия и все, что с ней связано.

Естественно, что партии, которые сработали в этот период – молодцы. «Единая Россия» открыла различные красные линии, создала центры добровольческой помощи. Молодые люди развозили врачей после смены. Другие партии, КПРФ, например, у которого значительная часть электората – пенсионеры, заявили, что COVID никакого нет, и это все выдумка властей. И как после этого к коммунистам будет относиться их избиратель?

Партия «За правду» также организовывала пункты взаимопомощи, поддержки, проводила семинары. А, скажем, «Новые люди» вообще поздно стартовали, их не видно было в этой ситуации. ЛДПР и другие партии вообще никак не проявились. То есть все бонусы собрала ЕР. Кстати, мы видим, что многие избранники в регионах – врачи.

ВЗГЛЯД: Еще одним фактором, влияющим на итоги выборов по мнению оппозиции должно было стать «Умное голосование» блогера Алексея Навального. С вашей точки зрения, помогло ли оно кому-либо от кандидатов от системной или несистемной оппозиции, помешало им, – или вообще никак не сказалось на волеизъявлении электората?

О.М.: У «умного голосования» в этом году был лучший шанс, поскольку больше всего медийного шума в этом время было вокруг Навального, который и продвигал эту технологию. Позже при выборах в Госдуму, когда будет огромный агитационный шум, напомнить про «УГ» будет очень сложно.

И даже в этой комфортной для себя ситуации они умудрились ничего не выиграть, а это значит, что эту тему нужно вообще закрывать –

она никуда не прокатит. К тому же там начались коррупционные дела, брались деньги для того, чтобы на «умное голосование» попасть.

ВЗГЛЯД: Как Вы оцениваете работу наблюдателей на выборах?

О.М.: Во-первых, их нужно похвалить: в этот раз на них была гигантская нагрузка. Все-таки один день наблюдений или три – огромная разница. Нельзя забывать, что работа велась в условиях коронавируса. И вообще количество так называемых подтвержденных нарушений оказалось всего 12 штук на такую огромную страну. Такого прежде не было. Да, поступали звонки на горячие линии, но большая часть либо не подтверждалось, либо оказывалось фейками. Часто на горячие линии поступали просто информационные рабочие звонки.

ВЗГЛЯД: Сейчас, как и по итогам других кампаний, обсуждается частота подсчета голосов правильно сделанных по явке по методу Сергея Шпилькина. Есть ли в этой методике рациональное зерно?

О.М.: Все, что касается «кривой Шпилькина» даже не хочется комментировать после того, как по ней высказались специалисты-математики. Люди из Российской академии наук, Института матанализа, из Института прикладной математики. Неужели, извиняюсь, клоун Шпилькин авторитетнее кого-то из них? Доктора наук, академики, профессора уже полностью опровергли, что эта методология применима к выборам. Но на каждые выборы вылезает этот самый Шпилькин и начинается все сначала. Давайте закроем эту тему и будем верить математикам, которые получали ученые степени, становились профессорами, академиками. Их вердикт однозначен - эту фамилию нужно забыть, его каракули – не читать.

ВЗГЛЯД: А что вы думаете о другом методе подсчета – «прямой Национального общественного мониторинга (НОМ)»?

О.М.: Она имеет право на существование. Вообще, все, что связано с людьми, - это вещи иррациональные. Можно измерять их прямыми, кривыми, но всегда нужно учитывать что это всего-навсего гипотеза, одна из возможных версий с массой исключений. На явку на выборы влияет даже такая вещь, как погода – дождь идет – люди сидят дома.

ВЗГЛЯД: Что, в целом можно сказать о транспарентности выборов?

О.М.: Она была максимальной. Везде, где хотели, были наблюдатели, у нас везде стоят камеры, везде есть КОИБы. Того, что есть в российской избирательной системе нет в большинстве стран мира. У них по сравнению с нами – каменный век! К нам приезжали из Англии, Франции, других стран. Они смотрят широко открытыми глазами, говорят, что у них там такого близко нет.

ВЗГЛЯД: В целом, можно ли уже строить прогнозы по партийному раскладу в новой Думе? Если да, то как она скорее всего будет выглядеть?

Думаю, что «Единая Россия» около 50% наберет, плюс-минус 5%. Коммунисты и ЛДПР имеют какое-то ядро, впрочем, возглавляемое старцами, они наберут на двоих 20%. Не будет этих 13-15%, только 20 на двоих. Остальные 30% - это новые партии («За правду», «Новые люди» «Зеленая альтернатива», «Партия пенсионеров», всего, по-моему, семь), с которыми будут соревноваться «Справедливая Россия», партия «Родина» и «Партия пенсионеров». Думаю, пятипроцентный барьер преодолеют «Справедливая Россия», «Родина», «За правду» и «Новые люди».

ВЗГЛЯД: Войдет ли многодневное и электронное голосование в избирательную практику и придется ли для этого менять законодательство?

О.М.: Электронное голосование уже вошло в практику, эксперименты ширятся, добавляются новые регионы. Думаю, что в ближайшие десять лет мы будем использовать и на федеральном уровне, и на всех остальных электронное голосование везде, где люди этого захотят. Что касается многодневных голосований, то никакие вирусы в будущем никто предсказать не может. Очень важно, что у нас, судя по всем опросам, людям очень понравилось голосовать три дня. Люди не хотят четко быть привязанными к одной дате. Они хотят иметь возможность выбора.