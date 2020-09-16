Экспертов разочаровали «кривые Шпилькина» для исследования результатов выборов

«Метод Шпилькина – это не исследование, а наукообразная пропаганда», – заявил газете ВЗГЛЯД профессор Высшей школы экономики, доктор экономических наук Иосиф Дискин, комментируя так называемый метод Шпилькина в качестве инструмента оценки голосования.

«После ЕДГ Шпилькин выдал новую публикацию, но там все тот же ноль с точки зрения науки. Он по-прежнему неправомерно переносит математические методы на анализ явлений иной природы. Электоральные массивы внутренне неоднородны, поэтому модели Гаусса неадекватны, к электоральной статистике они не имеют отношения», – сказал Дискин.

Директор юридического института Югорского государственного университета Станислав Розенко также отметил, что метод Шпилькина некорректен для исследования в области социологии. «Общественные процессы гораздо более сложные. Если обратиться к математической литературе, то мы увидим, что этот метод применяется для явлений, которые являются равномерными, однопорядковыми, а он данное правило в личных целях распространяет на избирательные процессы», – сказал он.

«В случае с электоральной статистикой это не работает, так как человеческое сообщество состоит из больших и малых групп, некоторые регионы нашей страны существенно отличаются друг от друга по изначальным условиям, даже внутри одной области данные по районам и муниципалитетам могут быть кардинально непохожими. Сергей Шпилькин пытается рассмотреть каждый конкретный регион, как идентичный всем остальным. Условно говоря, с позиции математики старается подвести каждого человека к порядковому явлению», – добавил эксперт.

Он пояснил, что «этот метод для сложных электоральных избирательных процессов не применим. В данном случае мы имеем дело с политическим популизмом».

С тем, что метод Шпилькина не работает, согласен и директор центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

«Изучая результаты выборов, нельзя ограничиваться только оценкой математических параметров, надо знать ситуацию на местах. «Исследования» Шпилькина – это то же самое, что и доклады «Голоса» о фальсификациях, после каждых выборов выпускаются псевдонаучные исследования, которые дискредитируют нашу избирательную систему. Но на деле это все равно, что биться в открытые ворота: система достаточно прозрачна, и наблюдатели, присутствующие на выборах, доказывают, что в целом все подсчитывается адекватно и профессионально. Прошедшие выборы были конкурентными и легитимными, без грубых нарушений», – отметил он.

Социолог Сергей Шпилькин усомнился в результатах губернаторских выборов в ряде российских регионов, прошедших 11-13 сентября. Ссылаясь на построенные им графики распределения данных голосования, он предположил, что в некоторых регионах должны были состояться вторые туры.

Напомним, физик Сергей Шпилькин выработал «теорию», согласно которой существуют несколько способов выявить возможные фальсификации в ходе выборов. В частности, так называемый метода Шпилькина утверждает, что любое отличие графика голосования от куполообразной формы якобы свидетельствует о фальсификациях.