Все у Ирана до поры шло неплохо. И работа разведки, по оценкам американцев, была поставлена очень даже толково. Переоценка возможностей, недооценка врага и нежелание видеть внутренние проблемы привели к результату, который сейчас наблюдает мир.2 комментария
В «Грузинской мечте» призвали послов ЕС, Германии и Британии уйти в отставку
Председатель парламентского комитета по культуре Георгий Габуния призвал подать в отставку послов ЕС, Германии и Великобритании, резко критикуемых правящей «Грузинской мечтой» за открытую поддержку радикальной оппозиции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«К вниманию послов Евросоюза, Германии и Великобритании. Посмотрите, какое умное решение приняла (подавшая в отставку с поста посла США) Робин Данниган. Стоит подумать (последовать ее примеру)», – заявил парламентарий.
Ранее Робин Данниган заявила, что уходит на пенсию. Послы ЕС Павел Херчинский, Великобритании Гарет Уорд и Германии Петер Фишер регулярно критикуются грузинскими властями за предоставление финансов оппозиционерам и поддерживающим их НПО, давление на судебную систему Грузии, несправедливые обвинения в якобы отступлении от евроатлантической траектории и демократическом откате.
В Грузии обвинили экс-посла США в провале дипломатической миссии.