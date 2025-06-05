После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.0 комментариев
Посол США в Грузии неожиданно ушла на пенсию
Американский посол в Грузии Робин Данниган неожиданно покинула свой пост. В четверг посольство распространило ее заявление о «личном решении уйти на пенсию». Отмечается, что США ее не отзывали, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Посол отметила, что покинет Тбилиси в июле, а до этого «неустанно будет трудиться над укреплением отношений двух стран».
Данниган более 30 лет проработала дипломатом.
В мае в интервью газете ВЗГЛЯД авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе не исключил, что Данниган покинет свой пост, как это сделала на Украине Бриджит Бринк, также ушедшая в отставку с поста главы американской дипмиссии.
Ранее в Тбилиси обвинили посольство США в том, что оно скрывает послание президента этой страны Дональда Трампа грузинскому коллеге Михаилу Кавелашвили с пожеланиями развивать сотрудничество.
Власти Грузии высказали недовольство послом США из-за необъективных оценок акций протеста.