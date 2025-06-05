В Грузии обвинили экс-посла США в провале дипломатической миссии

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Главная обязанность посла – укреплять двусторонние отношения, искоренять недопонимания, если таковые возникают. К сожалению, посол Данниган не смогла это сделать, не предприняла должных шагов для улучшения отношений США и Грузии», – сказал парламентарий.

По его словам, «под занавес своей миссии Данниган вообще сделала непонятный шаг, не обнародовав письмо президента США Дональда Трампа своему грузинскому коллеге Михаилу Кавелашвили».

«Вероятно, она продолжала в своей работе линию прежней администрации Белого дома и могла быть под давлением «глубинного государства», – предположил Шарманашвили.

Его коллега по парламентскому большинству Ираклий Заркуа заявил, что «Робин Данниган не внесла позитива в отношения США и Грузии».

По его словам, «Грузия готова к партнерству США с учетом своих национальных интернесов».

Член движения «Сила народа» Зураб Кадагидзе заявил, что «отставка Данниган может быть первым шагом к перезагрузке двусторонних отношений».

«Кто будет следующим? Постпред Евросоюза?», – задался вопросом этот политик из оппозиционного движения.

Ведущий телеканала PosTV Шалва Рамишвили пожелал, чтобы вслед за Данниган пост покинул посол Германии в Грузии Петер Фишер, регулярно критикующий правительство Грузии.

Посол США в Грузии Робин Данниган 5 июня неожиданно покинула свой пост. Отмечается, что США ее не отзывали. Посол отметила, что покинет Тбилиси в июле, а до этого «неустанно будет трудиться над укреплением отношений двух стран». Она проработала дипломатом 30 лет.