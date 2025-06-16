Сенатор Карасин выразил надежду на новую повестку встречи России и Украины

Tекст: Вера Басилая

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил надежду, что после 22 июня состоится встреча делегаций России и Украины с новой, расширенной повесткой, передает ТАСС.

Он отметил в эфире телеканала «Россия 24», что, по его мнению, Украина сегодня «малодоговороспособная страна», которая полностью находится под влиянием и финансированием партнеров из НАТО.

Карасин пояснил, что украинские переговорщики постоянно нуждаются в подсказках и указаниях Лондона, Берлина и других столиц, однако отметил, что переговорный процесс все-таки начался.

По его словам, в Киеве также считают, что после 22 июня следует готовить новый раунд переговоров, на котором будут обсуждаться и другие проблемы.

Сенатор добавил, что не стоит делать преждевременных выводов и предложил дождаться результатов. Карасин также подчеркнул, что уже достигнуты определенные договоренности, часть из которых уже начала реализовываться.

Ранее турецкие власти заявили о готовности организовать встречу делегаций России и Украины при подтверждении готовности сторон.

Президент России Владимир Путин сообщил Дональду Трампу о намерении Москвы вернуться к переговорам с Киевом после 22 июня.