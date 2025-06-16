Все у Ирана до поры шло неплохо. И работа разведки, по оценкам американцев, была поставлена очень даже толково. Переоценка возможностей, недооценка врага и нежелание видеть внутренние проблемы привели к результату, который сейчас наблюдает мир.2 комментария
Карасин выразил надежду на новую повестку встречи России и Украины
Сенатор Карасин выразил надежду на новую повестку встречи России и Украины
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил надежду, что встреча между российской и украинской делегациями после 22 июня пройдет с обновленной повесткой, «обогащенной другими вопросами».
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил надежду, что после 22 июня состоится встреча делегаций России и Украины с новой, расширенной повесткой, передает ТАСС.
Он отметил в эфире телеканала «Россия 24», что, по его мнению, Украина сегодня «малодоговороспособная страна», которая полностью находится под влиянием и финансированием партнеров из НАТО.
Карасин пояснил, что украинские переговорщики постоянно нуждаются в подсказках и указаниях Лондона, Берлина и других столиц, однако отметил, что переговорный процесс все-таки начался.
По его словам, в Киеве также считают, что после 22 июня следует готовить новый раунд переговоров, на котором будут обсуждаться и другие проблемы.
Сенатор добавил, что не стоит делать преждевременных выводов и предложил дождаться результатов. Карасин также подчеркнул, что уже достигнуты определенные договоренности, часть из которых уже начала реализовываться.
Ранее турецкие власти заявили о готовности организовать встречу делегаций России и Украины при подтверждении готовности сторон.
Президент России Владимир Путин сообщил Дональду Трампу о намерении Москвы вернуться к переговорам с Киевом после 22 июня.