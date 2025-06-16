Мизулина допустила отказ вузов от курсовых из-за нейросетей

Tекст: Ольга Иванова

Мизулина заявила, что многие российские вузы планируют отказаться от курсовых работ из-за широкого применения нейросетей студентами. По ее словам, отдельные преподаватели уже переходят к новым форматам оценивания, чтобы учитывать современные вызовы, передает РИА «Новости».

Мизулина отметила, что разработчики нейросетей задумываются о будущем этих технологий и непредсказуемых последствиях их массового внедрения. Она подчеркнула, что хотя изначально такие технологии создавались во благо, развитие ситуации вызывает опасения относительно рисков для личности.

На встрече со студентами во Владивостоке Мизулина задала вопрос: «Будет ли что-то позитивное через пять-десять, есть очень много рисков отмены личности… Не будет ли это механизмом изгнать человека из сообщества».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) предложил ограничить пользование чат-ботом ChatGPT в образовательных учреждениях из-за возможного влияния на обучение.