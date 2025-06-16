Все у Ирана до поры шло неплохо. И работа разведки, по оценкам американцев, была поставлена очень даже толково. Переоценка возможностей, недооценка врага и нежелание видеть внутренние проблемы привели к результату, который сейчас наблюдает мир.2 комментария
Мизулина допустила отказ вузов от курсовых из-за нейросетей
Российские образовательные учреждения начнут постепенно отказываться от традиционного формата курсовых работ на фоне активного использования нейросетей, считает глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
Мизулина заявила, что многие российские вузы планируют отказаться от курсовых работ из-за широкого применения нейросетей студентами. По ее словам, отдельные преподаватели уже переходят к новым форматам оценивания, чтобы учитывать современные вызовы, передает РИА «Новости».
Мизулина отметила, что разработчики нейросетей задумываются о будущем этих технологий и непредсказуемых последствиях их массового внедрения. Она подчеркнула, что хотя изначально такие технологии создавались во благо, развитие ситуации вызывает опасения относительно рисков для личности.
На встрече со студентами во Владивостоке Мизулина задала вопрос: «Будет ли что-то позитивное через пять-десять, есть очень много рисков отмены личности… Не будет ли это механизмом изгнать человека из сообщества».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) предложил ограничить пользование чат-ботом ChatGPT в образовательных учреждениях из-за возможного влияния на обучение.