Все у Ирана до поры шло неплохо. И работа разведки, по оценкам американцев, была поставлена очень даже толково. Переоценка возможностей, недооценка врага и нежелание видеть внутренние проблемы привели к результату, который сейчас наблюдает мир.2 комментария
ВСУ ударили дроном по автобусу в Горловке
Беспилотник украинских военных ударил по маршрутному автобусу в городе Горловке в Донецкой народной республике, сообщил мэр Иван Приходько.
Нападение произошло около 11.00 мск на автобус маршрута № 100, машина ехала по Артемовскому шоссе, уточнил Приходько, передает РИА «Новости».
Он не уточнил, есть ли пострадавшие или погибшие.
Ранее в понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что при атаке ВСУ на регион пострадали восемь человек, шестеро из них – несовершеннолетние.