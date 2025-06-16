ВСУ ударили дроном по автобусу в Горловке

FT: При российском авиаударе был поврежден офис Boeing в Киеве

Tекст: Елизавета Шишкова

Помещение, используемое компанией Boeing в Киеве, серьезно пострадало при крупномасштабном российском авиаударе, передает Financial Times. Шесть осведомленных источников и опубликованные фотографии подтверждают, что строение подверглось серьезному разрушению.

Как заявляют два сотрудника Boeing, три украинских чиновника и руководитель Американской торговой палаты на Украине, здание оказалось одной из целей ночного удара России в воскресенье. Ранее в этом здании располагался визовый центр Великобритании.

Служба по чрезвычайным ситуациям Украины распространила изображения, на которых видны повреждения и ликвидация возгорания внутри объекта, эти материалы были проверены Financial Times. Boeing остается одним из крупнейших американских предприятий, действующих на Украине, в основном занимаясь инжинирингом и технической поддержкой.

Компания поддерживает сотрудничество с украинским производителем «Антонов», который связывают с выпуском тяжелых транспортных и военных самолетов. Ранее в этом году руководство Boeing встречалось с представителями «Антонова» и министром обороны Украины для обсуждения совместных проектов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 июня в Киеве после серии взрывов начался пожар на складах, над городом образовался высокий столб черного дыма.

Позже стало известно, что один из объектов инфраструктуры в Киевской области получил повреждения.