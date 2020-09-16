Политологи объяснили поражение оппозиции на выборах в единый день голосования

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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Арктический щит России и Китая стал новым страхом Америки

Китайцы всерьез намерены поучаствовать в освоении российской Арктики Wu Yue/Global Look Press
Американские эксперты бьют тревогу – США рискуют столкнуться в Арктике с «кошмаром» в виде союза России и Китая. Заокеанских аналитиков пугают не только экономические последствия, но и прямая военная угроза, которой могут стать противоракетные системы и флоты двух главных оппонентов Вашингтона. Действительно ли военное сотрудничество Москвы и Пекина на Севере угрожает Америке? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Почему Трамп отказался от убийства Асада

Новое откровение Трампа подтверждает тезис о бандитской внешней политике США Алексей Дружинин/ТАСС
REUTERS/Jonathan Ernst
Дональд Трамп заявил, что у него был «шанс» убить Башара Асада, но он не воспользовался им из-за сопротивления тогдашнего министра обороны Джеймса Мэттиса. Это признание Трампа противоречит его же высказываниям в 2018 году, когда он утверждал, что планы устранения Асада даже не обсуждались. Но что в действительности могло заставить президента США отказаться от убийства своего сирийского коллеги? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Психические расстройства портят жизнь как насморк

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Проблемы с психикой – они от лукавого, придуманы масонами и рептилоидами. Погуляй, и все пройдет. Бабки в поле рожали, а ты непонятно на что жалуешься. И вообще, у предков никаких депрессий не было. Подробности...
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В пропаганде не может быть правды, тем более – во вражеской

Герман Садулаев, писатель, публицист
Ненормально то, что мы сами, раскрыв рот, слушаем всю эту чушь и пропаганду, да не только слушаем, а и повторяем, и на основании этой вражеской пропаганды пишем свои статьи, книги и снимаем фильмы, которые хвалим, потому что они «правдивые». Подробности...
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Германию подняла с колен христианская демократия

Антон Любич, экономист
Сегодняшняя Германия построена именно христианскими демократами. От восстановления германской государственности в 1949 году и по сегодняшний день они правят там 51 год из 71. Подробности...
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Подозрительная смерть Тесака

Шведов выгоняют из Швеции

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Отношения России и Японии изменятся

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Политологи объяснили поражение оппозиции на выборах в единый день голосования

       16 сентября 2020, 21:55
    Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
    Текст: Андрей Самохин

    Прошедшие выборы укрепили позиции «Единой России», которая мобилизовала своих сторонников и предложила внятную социальную повестку. Парламентская оппозиция в основном осталась «при своих», а успех новых партий оказался достаточно скромен. При этом стратегия несистемной оппозиции провалилась. К таким выводам пришли участники состоявшегося в среду круглого стола, посвященного итогам единого дня голосования.

    По итогам Единого дня голосования «Единая Россия» полностью восстановила свои позиции как правящей партии. Так же было заметным «некоторое влияние» новых партий. «И мы видим достаточно серьезное ослабление партий парламентской оппозиции», – заявила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова.

    Эксперт отметила рост доли выигранных ЕР одномандатных округов, акцентировав внимание на том, что «Единая Россия» продолжает успешнее других работать с кадрами, выдвигая сильных кандидатов в округах. При этом «умное голосование» блогера Алексея Навального не показывает сколько бы то ни было значимого результата.

    С такой оценкой согласились остальные участники дискуссии, которая состоялась в среду и была посвящена итогам прошедших в эти выходные региональных выборов. «Несмотря на то, что партийная конкуренция на прошедших выборах в законодательные собрания субъектов РФ была рекордной, по итогам голосования «Единая Россия» подтвердила свое лидерство», – считает профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.

    Политолог уверен, что ЕР «сохранит все свои перспективы» в ходе предстоящих в следующем году выборов в Госдуму и получит в парламенте конституционное большинство. Он отметил, что «Единая Россия» продемонстрировала сильные организационные возможности во время распространения COVID-19: в каждом городе были созданы горячие линии и волонтерские центры.

    «Вправо «Единую Россию» столкнуть теперь не удастся», – сказал гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, добавив, что ЕР стала «партией общественной консолидации с четко выраженной и понятной большинству социальной повесткой».

    О «внятной социальной повестке» единоросов говорили многие эксперты, отмечая выглядевшую бледно на этом фоне оппозицию – как из числа старых парламентских партий, так и «новобранцев», а особенно – несистемных оппозиционеров.

    Доцент МГУ им. М.В. Ломоносова, политолог Григорий Казанков посетовал, что оппозиция «в очередной раз не смогла выработать единой, понятной для избирателя и конструктивной повестки». «Оппозиция лишилась возможности быть достойно представленной на региональном и муниципальном уровнях. И это благодаря – как бы это помягче сказать – определенному поведению своих вождей. Все это очень плохо для страны», – отметил Казанков.

    А по словам Матвейчева,

    в России «существует не кризис власти, а кризис оппозиции».

    «Сегодня Зюганов, Жириновский и Миронов – это старцы без новых идей, без внятной стратегии, и очевидно, что избиратель будет от них уходить. И новые партии возникли не на пустом месте – действительно, есть электоральные ниши, которые кто-то должен занимать», – убежден Матвейчев.

    Участники дискуссии также согласились с утверждением о том, что конфигурация будущей Госдумы уже понятна. «То, что «Единая Россия» так убедительно выступила на этих выборах, дает ей возможность формировать коалицию, которая будет поддерживать власть накануне и после парламентских выборов, – считает Орлов. – Понятно, что состав этой коалиции будет определять правящая партия, но политические и социальные ценности, которые разделяет большинство, как и фактор ориентации на Владимира Путина, чрезвычайно важны при ее формировании».

    Что касается КПРФ и ее довольно низких результатов, то по мнению директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского, коммунисты «избыточно сосредоточились» на предстоящих выборах в Госдуму. Тем не менее, КПРФ, по его словам, проявила себя как значимая политическая сила, партия №2. При этом условный сравнительный тренд с 2019 годом – нисходящий. В 2020 году КПРФ получила 9% мандатов, а в 2019 – 11% (-2%).

    «Другая думская партия – ЛДПР – развивается по большей части инерционно. В текущем избирательном цикле мы не видели ярких кампаний и кандидатов. Но свою квалификацию подтвердила «Справедливая Россия», показав, что ее еще рано списывать со счетов», – полагает Потуремский, который представил доклад о партиях и сравнительном анализе их результатов за 2019 и 2020 годы.

    В отношении «молодых» партий эксперт добавил следующее: «Новые люди» хорошо проявили себя на новизне и технологичной ресурсоемкой кампании. В ближайшем будущем партии предстоит решать задачи партийного строительства и развития идеологии. «Партия пенсионеров» – точно попадает в повестку года и новой политической реальности – патернализм, этатизм, ответственность власти за качество жизни людей, справедливость». «За правду» конкурировали на достаточно узком электоральном сегменте левоориентированных государственников-патриотов. Небольшой успех, но потенциал есть», – подытожил Потуремский.

    В свою очередь президент Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что КПРФ удалось «остаться при своих», но коммунисты не продемонстрировали «никаких ярких ходов, которые будут необходимы во время следующей большой федеральной кампании».

    Говоря про другие партии, Чеснаков указал, что у ЛДПР электорат исчерпан и новых сторонников партия не получает, а «Справедливая Россия» и вовсе «дышит на ладан». При этом «главным разочарованием прошедших выборов» политолог назвал партию писателя Захара Прилепина «За правду», которая «не отработала свою повестку» и не оправдала возлагавшихся на нее надежд и «громких авансов».

    В то же время эксперты акцентировали внимание на одном из главных феноменов прошедших выборов – высокой явке, которая стала результатом трехдневного голосования.

    Также участники дискуссии отметили, что в целом политическая система России доказала свою жизнеспособность, расширив конкурентный партийный спектр и подтвердив интерес избирателя к политической деятельности. «Наша избирательная система становится все более клиентоориентированной, а клиентом является сам народ», – резюмировал Орлов.

    Напомним, 13 сентября проходило более 9 тысяч выборов разного уровня в 83 субъектах России. Замещалось около 78,5 тыс. мандатов. Также в этом году можно было проголосовать досрочно 11 и 12 сентября. Впервые подобная практика была опробована на голосовании по поправкам к Конституции и была признана успешной.

    Глава ЦИК Элла Памфилова назвала прошедший единый день голосования «большим успехом». Из четырех новых партий три сумели преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в заксобрания регионов. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в российскую политику пришли новые силы.

    «Единая Россия» получила две трети всех замещаемых депутатских мандатов на прошедших выборах. Как отмечал секретарь генсовета партии Андрей Турчак, средняя явка избирателей составила около 43%. Более того, все 12 кандидатов от партии на губернаторских выборах победили в первом туре. А на дополнительных выборах в Госдуму единороссы выиграли 3 мандата – везде, где принимали участие. На выборах в законодательные собрания у партии 343 мандата из 464 – почти 74%. В административных центрах – 568 мандатов из 808 – более 70,3%.


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