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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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В российскую политику пришли новые силы

Партия «Новые люди» смогла заинтересовать избирателей в четырех регионах России <a href="https://www.rzn.info/">RZN.info</a>
Прошедшие региональные выборы обновили российский политический ландшафт. В местных парламентах появились выдвиженцы нескольких партий, созданных считанные месяцы назад. На мощный старт дебютантов уже обратили внимание в Центризбиркоме, а сами партийцы нацелились на создание фракций в будущем составе Государственной думы. Чьих избирателей собираются переманить к себе политические «новобранцы»? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Отношения России и Японии избавятся от личного

Ёсихидэ Суга (справа) был самым верным соратником уходящего Абэ (слева) POOL/Keystone Press<br> Agency/Global Look Press
Во вторник в Японии впервые за восемь лет сменится премьер-министр. Накануне Ёсихидэ Суга был избран главой правящей партии, что автоматически приводит его на пост главы правительства. Ему будет очень непросто, поскольку он стал преемником великого политика, дело которого должен продолжить. Но в том, что касается выстраивания отношений с Россией, негативные перемены неизбежны. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Ковидобесие все дальше от здравого смысла

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

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    В российскую политику пришли новые силы

    Партия «Новые люди» смогла заинтересовать избирателей в четырех регионах России    15 сентября 2020, 11:06
    Фото: RZN.info
    Текст: Михаил Мошкин,
    Артур Приймак

    Прошедшие региональные выборы обновили российский политический ландшафт. В местных парламентах появились выдвиженцы нескольких партий, созданных считанные месяцы назад. На мощный старт дебютантов уже обратили внимание в Центризбиркоме, а сами партийцы нацелились на создание фракций в будущем составе Государственной думы. Чьих избирателей собираются переманить к себе политические «новобранцы»?

    На завершившихся накануне выборах в заксобрания регионов три из четырех недавно созданных партий смогли преодолеть пятипроцентный барьер. «Это «Новые люди», «За правду» и «Зеленая альтернатива», с чем мы их и поздравляем», – сообщила в понедельник председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

    В целом, по предварительным результатам, пятипроцентный барьер смогли преодолеть девять партий – как парламентских, так и малых. «Это большой успех», – констатировала Памфилова, особо похвалив недавно созданные партии, «которые вот так с места в карьер очень такой мощный старт взяли».

    Из тройки партий, которых эксперты недавно окрестили новобранцами российской политики, наилучший результат показали «Новые люди» – политический стартап, которую возглавляет предприниматель, учредитель компании Faberlic Алексей Нечаев. «Новые люди» прошли во все четыре законодательных собрания, где партия выставляла свои списки: в Калужской области (более 8% на выборах), в Костромской (7,5%), Новосибирской (8%) и Рязанской (5,7%) областях.

    В Рязанской области дебютировала и партия «За правду», которая объединяет консерваторов и патриотов под руководством писателя, общественного деятеля и экс-ополченца ДНР Захара Прилепина. «Заправдинцы» провели свой список лишь в одном регионе – но зато на Рязанщине, малой родине своего лидера, они набрали 7,03%.

    Без малого 10% проголосовали на выборах в госсовет Республики Коми за экологическую партию «Зеленая альтернатива». Кроме того, «новые зеленые» получат одно депутатское место в заксобрании Челябинской области.

    Наконец, четвертая из недавно созданных структур – «Партия прямой демократии» создателя популярной компьютерной игры World of Tanks Вячеслава Макарова – не прошла пятипроцентный барьер.

    «Основным итогом избирательного цикла единого дня голосования стало расширение партийной палитры. Новые партии активно подготовились к кампании, нашли своего избирателя и закономерно примут участие в будущем году в выборах в Госдуму. Выборы показали не только возросший уровень конкуренции, но и открытость партийно-политической системы для новых партийных проектов», – сказал ТАСС Александр Брод, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг», которая вела наблюдение за выборами.

    Сами лидеры новых партий объясняют свой успех востребованностью повестки, которую могут упускать из виду старожилы. «Мы прошли в Республике Коми, потому что в этом регионе накопилось огромное количество экологических проблем, которые требуют разрешения – и это не только мусорный полигон в Шиесе», – сказал газете ВЗГЛЯД лидер «Зеленый альтернативы» Руслан Хвостов. Второй фактор, по мнению собеседника, это мобилизация местных активистов-экологов.

    «Партия получила еще один мандат в Челябинской области – там мы взяли чуть более 5%, – отметил Хвостов. – При этом челябинцев проблемы экологии волнуют не меньше, если не больше, чем жителей Коми. Но именно в Республике Коми у нас подобралась молодая команда, множество активистов, которые смогли «настроиться» на победу».

    Помимо злободневной повестки и регионального актива, еще одним фактором, повлиявшим на победу, стал креативный подход, отметил партийный лидер. «Креатив от художника Васи Ложкина – это лучшее, что было в российской политике за последние двадцать лет», – уверен Хвостов. Напомним, что «Зеленая альтернатива» выбрала своим неформальным лидером создателя популярных в Сети картин-мемов, ярославского художника Алексея Куделина, более известного под псевдонимом Вася Ложкин. Он же нарисовал логотип партии – кота в зеленом плаще.

    «Мы заинтересовали электорат, который до знакомства с нами вообще не ходил на выборы. Интерес к российской политике оживает, когда туда приходят новые силы», – считает Хвостов. По его мнению, партия не делала ставку на какой-то строго определенный сегмент электората (горожан, сельских жителей и т. д.), «мы рассчитываем на большинство людей, которых остро волнуют проблемы экологии, сохранения окружающей среды».

    «Мы не намерены останавливаться на достигнутом. Наша следующая цель – пройти в Госдуму, – поделился планами Хвостов. – С этой целью мы уже активизируем работу в регионах. В частности, полагаю, в будущем у нас увеличится число региональных отделений».

    «Войдут ли эти партии в новый состав Госдумы – самый главный вопрос, – сказал газете ВЗГЛЯД политтехнолог Марат Баширов. – Федеральные выборы отличаются от региональных тем, что у партии в регионах должно быть много сильных, финансово и юридически подготовленных команд. Если этим партиям удастся создать во всех регионах такие же мощные сетевые организации, какие есть, скажем, у «Единой России и КПРФ, они в Госдуму пройдут». В противном случае в каком-то регионе партия нового типа получит, например, 22%, а в другом – только 2%, указал эксперт. «Суммарно это равно дырке от бублика», средний показатель может оказаться ниже проходного барьера, и партия в Думу не попадает, разъяснил политтехнолог.

    Что касается успеха трех из четырех политических стартапов, то каждый случай вполне объясним, отметил Баширов. «Рязанская область – это Университет ВДВ имени Маргелова, воинские части. Части населения региона оказались близки идеи партии «За правду», – указал эксперт.

    «Новые люди» претендуют на аудиторию «Партии роста» другого бизнесмена – Бориса Титова – и используют ее же риторику, отметил Баширов. «Но что более важно, партия Нечаева четко вычислила свою целевую аудиторию, молчунов-избирателей, которые до недавнего времени на выборы не ходили, – указал эксперт. – Нечаев сразу начал работать на малый и средний бизнес и молодежь – слои, которые традиционно считались индифферентными по отношению к избирательным процессам и политической жизни».

    Успех «Зеленой альтернативы» в Коми был также ожидаем, добавил эксперт. «Зеленая» повестка в России идет семимильными шагами и будет нарастать, – пояснил Баширов. – Республика Коми – клубок экологических проблем, умножающийся на региональные психологические особенности местных жителей. Жители Коми всех национальностей трепетно относятся к хрупкой северной природе – особенно в заполярных тундровых частях региона. Удивлен, что «Зеленая альтернатива» в Коми не получила больше голосов».

    «Партия прямой демократии» (она же «партия танчиков») не выстрелила, поскольку избирательная кампания требует прямого диалога с избирателями, огромных знаний по праву и пиару, – полагает эксперт. – Ничем таким «танчики» до выборов не занимались. Присутствие в руководстве партии такого опытного политтехнолога, как Тимофей Шевяков, не смогло заменить работы десятка мозгов других людей, которые и должны были работать».

    В целом же новые партии будут не столько «откусывать» традиционный электорат «Единой России» или крупных оппозиционных партий, сколько «окучивать» граждан, которые раньше не видели своей партии или вовсе не интересовались парламентской политикой – как это уже делают «Новые люди», полагает Баширов. «Экологи ранее предпочитали избирательной активности протестные акции – а тут взяли и проголосовали за «Зеленую альтернативу», – добавил эксперт.


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