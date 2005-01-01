Вася Ложкин прокомментировал решение суда по экстремизму в «Великой прекрасной России»

«Ну суд. Ну вот. Ну все хорошо», – заявил газете ВЗГЛЯД художник Вася Ложкин (Алексей Куделин), комментируя окончательное решение Октябрьского районного суда Новосибирска об отсутствии экстремизма в его картине.

«Это уже третий или четвертый суд, может, прокуратура подаст апелляцию, я не знаю. Я совершенно не волновался, а о том, что она якобы экстремистская, я узнал из СМИ», – заявил Куделин.

Собеседник подчеркнул, что картина «Великая прекрасная Россия» не является для него ключевым произведением, но, так как он работает художником и этим зарабатывает, ему было неприятно, что какая-то из его работ вдруг стала экстремистской.

«Я же никакой не экстремист и никаких таких мыслей у меня нет. Она была истолкована превратно, но наш суд, самый справедливый суд в мире, принял такое решение, и теперь хорошо», – заявил Куделин.

Напомним, Октябрьский районный суд Новосибирска в ходе повторного процесса относительно картины Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия» не нашел в ней признаков экстремизма.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему судебные разбирательства по поводу этого произведения длились три года.