Вынесено окончательное решение по картине Васи Ложкина

В Октябрьском районном суде Новосибирска состоялся повторный процесс относительно признания картины Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия» экстремистской.

В материалах дела картина обозначена как «визуально-текстовый материал», отмечает РИА «Новости». На ее запрете настаивала прокуратура. Представители ведомства доказывали, что содержащееся в «Великой прекрасной России» противопоставление народам других государств – признак экстремизма. Однако повторная экспертиза этого не подтвердила.

Эксперты отметили, что полотно содержит «обозначение негативных эмоций по отношению к этническим группам», но ненависть к кому-либо «на основе принадлежности к расе, национальности, социальной либо религиозной группе» не возбуждает.

По словам адвоката члена президентского Совета по правам человека Владимира Ряховского, полотно, скорее, носит «сатирический, намеренно гиперболизированный, лубочный характер».

Помощник прокурора Светлана Юрченкова просила провести еще одну экспертизу. Но суд это ходатайство отклонил.

Напомним, что в 2016 году Октябрьский суд Новосибирска признал эту картину экстремистской, но позже направил дело на пересмотр.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему судебные разбирательства по поводу этой картины идут уже третий год.