Памфилова оценила результаты прошедших выборов

На выборах в заксобрания регионов три из четырех новых партий смогли преодолеть пятипроцентный барьер, всего в разных регионах этот барьер преодолели девять партий в разных регионах, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Предварительные результаты показывают, что девять политических партий в разных регионах сумели преодолеть пятипроцентный барьер, это большой успех», – передает ее слова РИА «Новости».

Она особо отметила новые партии. «Нужно отметить недавно созданные партии, которые продемонстрировали мощный старт. Они впервые участвуют в выборах, но довольно результативно. Вы видите, три из четырех новых партий преодолели пятипроцентный барьер. Это «Новые люди», «За правду» и «Зеленая альтернатива», с чем мы их и поздравляем», – отметила глава ЦИК.

«Я хочу сказать, что пока, по предварительным итогам, каких-то серьезных нарушений, их просто было минимальное количество, меньше, чем когда-либо. Спокойно кампания прошла, чисто, кампания прошла очень достойно», – подчеркнула Памфилова.

Однако она отметила, что «в действиях некоторых комиссий были недостатки, к ним есть претензии со стороны ЦИК», передает ТАСС.

«Если для наших избирателей она [избирательная кампания] была довольно проста и удобна, мы максимально постарались приблизить возможности голосования к людям, безопасна, то для членов наших, в основном участковых, избирательных комиссий, она была беспрецедентна по сложности. Именно потому, что она была очень многослойная», – сказала Памфилова.

Она назвала ключевым усложняющим фактором проведение кампании «в условиях разной степени пандемии», что потребовало голосования в течение не одного, а трех дней.

«Конечно, по окончании кампании, когда подведем итоги, нам придется очень серьезно и глубоко, с учетом тех пожеланий и предложений, которые выскажут наши коллеги в регионах, переосмыслить этот опыт сложнейшей, беспрецедентной кампании. И сделать все возможное, чтобы и нашим комиссиям все-таки облегчить работу», – заверила Памфилова.

Ранее в МВД России сообщили, что единый день голосования завершился без нарушений общественного порядка.

В Общественной палате по итогам мониторинга пришли к выводу, что выборы в рамках единого дня голосования прошли спокойно, сообщила глава палаты Лидия Михеева.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что главным итогом завершившегося голосования в регионах, похоже, станет убедительная победа врио региональных руководителей в первом же туре и уверенное выступление «Единой России» на выборах в местные парламенты.