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Почему Трамп отказался от убийства Асада

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    Глава ЦИК подвела итоги последней крупной избирательной кампании в нынешнем составе

    16 сентября 2020, 12:05

    Текст: Елизавета Булкина

    Центризбирком проводит последнюю крупную кампанию: в марте у действующего состава заканчиваются полномочия. Глава ЦИК Элла Памфилов рассказала, как прошел единый день голосования, что удалось и что не удалось и каковы планы на будущее.

    Памфилова оценила прошедшую избирательную кампанию как «самую сложную» для ЦИК.

    «Но тем не менее, оценивая предварительные данные на сейчас, как одну из самых успешных. Сложную, потому что, во-первых, практически не было ни дня, чтобы перевести дух после Общероссийского голосования, и готовиться к сентябрьским выборам пришлось в очень сжатые сроки», – рассказала глава комиссии «Интерфаксу».

    «Во-вторых, выборы в условиях пандемии потребовали существенных дополнительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности. И в-третьих, чтобы обеспечить эту безопасность, мы вынуждены были принять решение о двух дополнительных днях досрочного голосования, предшествующих 13 сентября – используя свои полномочия, которыми нас наделил законодатель. Но при этом пришлось действовать в рамках «старого» закона, без поправок о многодневном голосовании, которые будут применены только на следующих выборах. И все возникшие противоречия между старыми нормами и новыми процедурами пришлось решать в ручном режиме, поскольку нормы «старого» закона рассчитаны на один день», – пояснила Памфилова.

     Она добавила, что «самая серьезная коллизия сложилась по наблюдению и наблюдателям».

    «Но мы нашли выход, дав возможность партиям и кандидатам создавать такой резерв наблюдателей, который позволил им полностью вести наблюдение в течение трех дней и на всех видах голосования. Также буквально в ручном режиме решали проблему с голосованием в образовательных учреждениях. В целом на плечи членов избирательных комиссий легла дополнительно огромная нагрузка, но в результате выиграли избиратели, поскольку для них мы создали условия для безопасного и доступного голосования», – отметила она.

    Памфилова также оценила изменения, произошедшие по итогам кампании.

    «От кампании к кампании набирают критическую массу качественные изменения. Без ложной скромности скажу, что состав Центральной избирательной комиссии, который работает с весны 2016 года, очень динамичный. Мы открыты и готовы к использованию новых технологий. Основная цель, которую мы, начиная, определили для себя – вывести избирательную систему на новые уровни прозрачности, качества, доверия избирателей. И если сравнить уровень доверия к избирательной системе, который был в начале 2016 года, с сегодняшним, – очевидно, что он стал намного выше», – сказала глава Центризбиркома.

    «Но мы не расслабляемся: и сами к своей работе имеем еще массу претензий, и критику по делу воспринимаем вполне адекватно. Мы не боимся признавать свои ошибки. А новые технологии – нам в помощь. Их применение как раз минимизирует возможности злоупотребления админресурсом, делает систему более прозрачной и открытой для контроля общества. Когда я поставила задачу избавиться от открепительных, как от «крепостного» права, то сначала не нашла понимания ни среди коллег, ни среди сотрудников ЦИК. Но в результате все увлеклись этой идеей и плодом наших совместных усилий стало наше самое уникальное детище – механизм «Мобильный избиратель. Ввели QR – кодирование, что ускорило ввод протоколов в ГАС – «Выборы» на один-два порядка», – добавила Памфилова.

    Она также отметила, что бумажный рабочий блокнот членов избиркомов был заменен на портативный электронный блокнот.

    «Достижения нашего информационно-справочного центра Вы сами могли наблюдать: ход голосования, явка, подсчет голосов в онлайн-режиме; чат-бот «Валера», робот-ответчик «Сашенька» и прочие новшества, позволяющие во время выборов круглосуточно держать обратную связь с избирателями, отвечать на их вопросы, реагировать на сообщения о нарушениях. Видеонаблюдение, цифровые участки для голосования, внедрение ДЭГ (дистанционного электронного голосования), электронного сбора подписей, электронной проверки подписей и ряд других новаций, над которыми мы работаем, чтобы исключить человеческий фактор там, где есть угроза для фальсификаций», – отметила Памфилова.

    Она пояснила, что на развитие наблюдательского сообщества было потрачено много усилий.

    Между тем, Памфилова рассказала об обсуждении рабочей группы в администрации президента вопросов, касающихся поправок в избирательное законодательство, в частности, о муниципальном фильтре.

    «Да, я была инициатором решения этой проблемы, и мы с моими коллегами сделали для этого все, что было возможно, и даже более, чем. Но, поскольку ЦИК не обладает правом законодательной инициативы, то на заседании рабочей группы в АП я предложила оппозиционным фракциям: возьмите за основу наш вариант, на базе достигнутого компромисса с «Единой Россией» (предполагалось снизить фильтр до 5%, однако КПРФ и «Справедливая Россия» настаивали на его полной отмене для парламентских партий – прим. ВЗГЛЯД). Но они между собой не договорились, поскольку, когда все хотят разное, иногда встает вопрос: или все, или ничего. В результате получилось – ничего», – пояснила она.

    «Чтобы хоть как–то сдвинуть ситуацию с мертвой точки, я обратилась к губернаторам и законодательным собраниям ряда регионов с просьбой снизить этот пресловутый фильтр. И многие прислушались, снизили, хоть и далеко не все. Но я полагаю, что точка в этом вопросе еще не поставлена. Все равно это придется решать: растет запрос на конкуренцию, которая и гарантирует выбор наиболее сильного кандидата, способного качественно решать проблемы людей. Избирателей все в большей степени раздражают кандидаты-слабаки, которые, чтобы обеспечить себе победу любой ценой, используют фильтр, как политический костыль, отгоняя им своих конкурентов», – отметила глава ЦИК.

    Она также ответила на вопрос о досрочных выборах в Госдуму. Ранее Памфилова заявила, что не ожидает досрочных выборов, однако допустила возможность обсуждения месяца, в которые они могли бы пройти.

    «Я тут прочитала некие конспирологические версии: как же так, Памфилова двусмысленно заявила, что, с одной стороны, досрочных выборов не будет, а, с другой стороны, она предлагает апрель?! Мое предложение не касалось конкретно грядущего апреля, я привела это как гипотетический вариант возможного решения проблемы», – пояснила она.

    «Если оставлять проведение ЕДГ в сентябре, – надо подумать, как проводить голосование без ущерба учебному процессу. Если предусмотреть осенние или весенние каникулы одновременно во всех учебных заведениях, то можно было бы и выборы проводить в каникулярную неделю. Полагаю, что от этого все выиграют. С моей точки зрения, оптимальный вариант – это апрель, но, еще раз повторяю, это моя личная точка зрения, однако, решать не мне, а законодателям, и решать им в любом случае придется», – уточнила Памфилова.

    Кроме того, Памфилова оценила возможность применения дистанционного электронного голосования в общероссийском масштабе.

    «Я никогда не говорила, что применять ДЭГ в масштабах всей страны невозможно. Я сказала, что сейчас мы еще к этому не готовы, но к этому стремимся. С одной стороны, поскольку это новая сфера и она сопряжена со многими вызовами, идем в этом направлении постепенно и осторожно. С другой стороны, – работаем весьма интенсивно. Есть стремление к тому, чтобы к грядущей федеральной кампании мы были достаточно подготовлены для масштабного проведения ДЭГ. Уточню – не взамен традиционного голосования, а наряду», – объяснила Памфилова.

    Она добавила, что после успешного применения ДЭГ на прошедших выборах в Курской и Ярославской областях, ЦИК продолжит осуществлять пилотные проекты на разного рода выборах и местных референдумах.

    Памфилова рассказала также и о ситуации с движением в защиту прав избирателей «Голос».

    «Нет никакого конфликта – назрели принципиальные политические расхождения по ряду вопросов. Подчеркиваю – политические, поскольку большинство из тех, кто позиционирует себя, как независимого наблюдателя «Голоса», на самом деле являются частью либеральной политической оппозиции. А это, естественно, влияет и на ряд претензий в наш адрес с их стороны. И что такое «Голос» сейчас? Кого вы имеете в виду? Это очень разные люди. У меня не может быть конфликта со всем «Голосом», тем более, что у них нет юридического лица. Я знаю нескольких экспертов, и некоторых из них очень ценю. Того, кто далек от политики, абсолютно погружен в избирательный процесс, является отличным специалистом, глубоким профессионалом», – отметила глава Центризбиркома.

    «И я очень ценю, когда именно они делают нам замечания по существу и выдвигают свои хорошо проработанные предложения. Мы их приглашали к себе и будем и дальше приглашать. Но есть тенденция (к сожалению, она стала превалировать), когда ряд людей, которые позиционируют себя как «Голос», реально являются политической оппозицией. В этом нет ничего плохого, мы общаемся с разной политической оппозицией. Но тогда вы себя так и позиционируйте, что вы занимаетесь оппозиционной политической деятельностью, а это уже не объективная экспертная позиция «над» процессом, а прямое вовлечение «внутрь» процесса на позиции одной из сторон. И, соответственно, вся подоплека претензий становится на свое место. Включая «независимость», – уточнила она.

    Памфилова также пояснила, что у ЦИК есть несколько источников для мониторинга ситуации на выборах, а основные – это те, которые позволяют отслеживать ситуацию в оперативном режиме. «Мониторим мы и информацию, размещенную в СМИ и на значимых Интернет-ресурсах. Определенный информационный срез дают и письменные обращения в ЦИК, хотя это, пожалуй, самый инертный на настоящее время инструмент», – отметила она.

    «При этом основная задача – не допустить нарушения, а если они случились - минимизировать их негативные последствия и наказать виновных», – добавила глава ЦИК.

    Она добавила, что число обращений о нарушениях в ходе недавнего ЕДГ по сравнению с 2019 годом снизилось в пять раз.

    «Каждое сообщение проверяется, и если оно подтверждается – мы обязываем нижестоящие комиссии реагировать оперативно», – пояснила Памфилова.

    «Теперь о «Карте нарушений». Как показала практика последнего времени, качество сообщений на ней не выдерживает критики – значительное число сообщений (около половины) вообще не является сообщением о даже возможном нарушении. А находят подтверждения только порядка 4% из всех сообщений. И до недавнего времени было категорично: Карта нарушений. Только после многочисленной критики, что это всего лишь сообщения о возможных нарушениях, немного поправили», – добавила она.

    «Сейчас на этом сайте размещено 1743 сообщения о возможных нарушениях в ходе ЕДГ. Но откуда они появились? Любой желающий может зайти и написать там все, что угодно. А если кто-то попытается опровергнуть фейковое сообщение и пришлет достоверный материал, никто его размещать не будет. И создатели этого сайта прекрасно об этом знают, но вводят общественность в заблуждение. И переобуваются по дороге. Раньше у них на сайте была отметка «надежный источник», то есть проверенные источники информации, которым можно доверять. А 13 сентября, когда они увидели, что ни одно сообщение не помечено меткой «Надежный источник» – они просто скрыли эту метку. Тем самым признали, что вся информация на сайте получена из ненадежных источников – кто-то что-то написал, что хотел», – отметила глава Центризбиркома.

    «Вы знаете, как мы строго относимся к нарушениям, и сами являемся инициатором и локомотивом по их выявлению. (...) Везде, где на участках были серьезные вопросы по досрочному голосованию – оно было аннулировано», – отметила она.

    «Нужно же понимать еще и масштаб выборов. 13 сентября проходило более 9 тысяч выборов разного уровня в 83 субъектах России. Замещалось около 78,5 тыс. мандатов. Это огромное количество. И посмотрите на количество жалоб и обращений. В таких масштабах выборов – их действительно даже меньше, чем можно было предположить, и характер нарушений несравним по тяжести, что были раньше. А те, кто заявляет о «небывалом масштабе нарушений», выдают свое сокровенное желаемое за действительное, пренебрегая правдой и фактами», – пояснила Памфилова.

    Она добавила, что развивается технология создания фейков. «Нарушения», по словам председателя ЦИК, сначала придумываются в некоем мозговом центре, потом инсценируются на участке, снимаются на фото или видео, а затем заданным образом интерпретируются на Интернет-ресурсе.

    Памфилова также отметила заинтересованность комиссии в том, чтобы сделать работу сайта ЦИК удобнее, но при этом сохранить его информационную безопасность.

    «Учитывая существенно изменившуюся и возросшую нагрузку, нами и было принято решение о введении механизма CAРTCHA на сайте izbirkom.ru, ограничивающего бесконтрольное массовое автоматическое скачивание данных с сайта. Поскольку технически это пришлось осуществлять в крайне сжатые сроки, соглашусь, что сделали, мягко говоря неудачно – будем дорабатывать», – добавила она.

    Отвечая на вопрос о личных планах в связи с завершением крупной кампании для действующего состава ЦИК, Памфилова отметила, что пока что-то загадывать бессмысленно.


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