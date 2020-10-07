На выборах 2021 года состоится последнее дерби Жириновского и Зюганова

«Единая Россия» сохранит лидерство на выборах в Госдуму в 2021 году, но не сможет обойтись без новых лиц. А главная интрига будет заключаться в борьбе за второе место. К такому выводу пришли политологи – участники состоявшегося в среду круглого стола, посвященного перспективам политических партий на предстоящих парламентских выборах. Чего можно ждать от политиков, стремящихся занять места в новой Госдуме?

«Единую Россию» можно уподобить чемпиону по боксу, против которого на бой собираются сразу все противники, желающие получить боксерскую корону», – такую метафору привел президент консалтингового агентства «Bakster-group» Дмитрий Гусев, оценивая расклад сил на пороге нового избирательного цикла. Его высказывание прозвучало в ходе круглого стола «Перспективы политических партий перед стартом парламентской кампании 2021 года» на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Непосредственным поводом для круглого стола стала состоявшаяся во вторник встреча президента с лидерами фракций Госдумы. Это событие устранило все сомнения, возникавшие ранее по поводу сроков думской кампании, заметил модератор круглого стола, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев. «Умы политического класса будоражила интрига: когда же все-таки будет выборная кампания – весной 2021 года, или в означенный срок, осенью. Вчера интрига завершилась, – отметил он. – Выборы состоятся осенью, в положенный срок.

Глава государства вчера фактически дал старт избирательной кампании».

Пандемия заставила правящую партию встряхнуться

По прогнозу Алиева, избирательный цикл 2020-2021 будет отличаться от предыдущих, и дело не только в пандемии коронавируса, которая заставляет больше заботиться о безопасности избирателей. Возник и новый политический фактор – неординарные результаты единого дня голосования (ЕДГ) в регионах, где в местные парламенты прошли новые партии.

По мнению главы Российской ассоциации политических консультантов Алексея Куртова, «политическую» роль сыграл и сам коронавирус, точнее борьба с ним. «Партийная машина единороссов раскрутилась во многом в ходе противодействия пандемии», – констатировал политолог. Куртов полагает, что помощь гражданам, работа ЕР с общественниками «помогла подтянуть» многие организационные механизмы в партии. «В итоге единороссы приумножили свои позиции в регионах, хотя ЕР с каждым годом все сложнее избираться», – отметил эксперт.

У «Единой России» по-прежнему хороший стартовый задел, констатировал Гусев. Он напомнил, что после ЕДГ рейтинг партии остается весьма высоким – более 30% по данным фонда «Общественное мнение» и «Левада-центра». Единороссы и в 2021 году сохранят «чемпионскую корону», если сделают ставку на растущий в обществе запрос на стабильность – на фоне пандемии коронавируса и политической нестабильности в Белоруссии, полагает политолог.

Однако «Единой России» недостает медийной активности, добавил Гусев. «Я не слышу ее голос по актуальным политическим вопросам, в отличие от ЛДПР, КПРФ и даже некоторых новых партий, – посетовал аналитик. –

Мы видим в телевизоре и интернете буквально 30 спикеров-единороссов, а где остальные триста думских депутатов от ЕР?».

По мнению Гусева, ЕР, как, впрочем, и другим старым партиям срочно необходимы «свежие лица». «Высокий рейтинг «Единой России» – это в том числе одна из проблем, так как его сложно удерживать», – добавил новосибирский политолог Игорь Козлов.

Последнее дерби Жириновского против Зюганова

В любом случае ЕР получит больше, чем другие партии, мест в Думе нового созыва, предсказывает Гусев. «Главная интрига будет заключаться в борьбе за второе место между КПРФ и ЛДПР. Дерби между ними продолжается уже годами», – заметил он.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов также предрекает, что борьба за второе место развернется между партиями Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского. По мнению политолога, КПРФ должна активнее подавать себя не только в федеральной прессе, но и в новых медиа, где пока заметны только немногие молодые представители партии, в то время как верхушка партии закостенела, превратившись в «гвардию стареющего Зюганова». По его мнению, лидер КПРФ «превратился в плаксу», а сама партия «походит на плохого танцора, которому все время что-то мешает».

Мартынов также констатировал, что партия Зюганова практически не стремится расширить свою электоральную базу: например, не работает со студенчеством, хотя именно университеты во всем мире традиционно считаются оплотом левых.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что внутри КПРФ уже началась «подковерная борьба» за новое лидерство, в которой, по словам политолога, участвует как «старая гвардия» (Иван Мельников, Сергей Обухов и Николай Харитонов), так и «молодые орлы» – Юрий Афонин, Александр Ющенко, Денис Парфенов и даже внук Геннадия Зюганова – Леонид, которого тот прочит в свои преемники.

По мнению Данилина, на покой пора не только бессменному лидеру КПРФ, но и другому ветерану постсоветской политики – вождю ЛДПР. «Жириновскому 74 года, из которых он 31 год возглавляет партию», – напомнил Данилин. С его точки зрения, для создателя ЛДПР предстоящая кампания станет последней, как, впрочем, и для Зюганова.

Но если идеология ЛДПР – это личные взгляды Жириновского, то, в отличие от либеральных демократов, коммунисты переживают идеологический разброд, полагают эксперты.

«КПРФ нужно выбрать: кто они – ортодоксальные марксисты, неосталинисты или социал-демократы»,

– подчеркнул Данилин. При этом он отметил «неприятную тенденцию блокирования зюгановцев с людьми из окружения Алексея Навального, а также «игры Зюганова с бизнесменом Павлом Грудининым».

Как считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга, социолог Виктор Потуремский, коммунисты действительно заигрались в несистемную оппозицию. При этом они так и «не смогли внятно объяснить, почему голосовали против поправок в Конституцию, хотя многие из поправок почти дословно совпадали с левыми идеями, с требованиями партии». По оценке Потуремского, такое поведение раскололо красное электоральное ядро, и теперь у ЛДПР шансы стать второй партией уже выше, чем у КПРФ.

Что же касается «Справедливой России», то партия, как отметил Потуремский, вяло и неубедительно провела свою кампанию, однако ее «рано списывать в утиль». Партия продолжает опираться на свою парламентскую фракцию, а также на потенциал самой идеи социальной справедливости, на которую в обществе сохраняется запрос. Неслучайно ту же идею социальной справедливости подхватили новые проекты: партия Захара Прилепина «За правду» и «новые экологи» из «Зеленой альтернативы», констатировали эксперты.

Альянсы новобранцев с «политическими старцами»

«Перспективы для прохождения в Госдуму у новых партий существуют. Они могут даже кого-то потеснить, ту же самую «Справедливую Россию», – отметил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его оценке, упомянутые партии, а также еще один стартап – «Новые люди» – привлекли особое внимание во время региональных выборов в сентябре.

При этом Чеснаков указал на слабое место в стратегии «новобранцев» – после выборов их медийная активность резко снизилась. Как в свою очередь заметил эксперт ЭИСИ Алиев, партии-«новобранцы» пока не уяснили для себя принцип «новые выборы начинаются сразу по завершении прошедших».

Политолог Игорь Козлов не исключает, что новая партия «За правду» и уже давно существующая «Родина» в итоге могут примкнуть к «Справедливой России». Это придаст импульс партии Сергея Миронова, переживающей не лучшие времена, заметил эксперт. «Справедливая Россия» может активизировать свою деятельность, возможно, через абсорбцию идеологически близких проектов в свой состав», – согласился с ним Алиев.

Еще один фактор, который придется учесть в ходе кампании-2021 – это активность несистемных сил, включая сторонников блогера Навального с их системой «умного голосования» (УГ), отметил Куртов. Как отметили участники круглого стола, УГ провалилось в сентябре на региональных выборах, но непарламентская оппозиция может вновь обратиться к этой системе через год.