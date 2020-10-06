Путин отметил высокие результаты «Единой России» по итогам ЕДГ

Президент Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций отметил высокие результаты партии «Единая Россия» по итогам единого дня голосования.

«Результаты партий так называемой первой четверки, конечно, самые высокие. Хочу поздравить вас и ваших соратников с такой оценкой со стороны общества. Уверен, вы хорошо понимаете, что такое доверие людей – это огромная ответственность. И это доверие нужно, безусловно, оправдать конструктивной работой. Здесь, конечно же, особый спрос с «Единой России» как партии, получившей большинство голосов», – отметил Путин, слова которого приводит сайт Кремля.

Ранее Путин отметил позитивную роль оппозиции и заверил, что их конструктивные идеи будут учтены.