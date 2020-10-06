Путин отметил позитивную роль оппозиции

Президент Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций отметил позитивную роль оппозиции и заверил, что их конструктивные идеи будут учтены.

«Хотел бы отметить немалую и безусловно позитивную роль оппозиции. Имею в виду не только обоснованную критику с ее стороны, что естественно, и эта критика безусловно держит власть, что называется, в тонусе, но и стремление дать конструктивные, конкретные предложения практически по всем пунктам национальной повестки. Все здравые, содержательные идеи будем обязательно учитывать. Прошу правительство иметь это в виду», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД