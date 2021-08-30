В российской политике наступают кадровые перемены

Внимательно слежу за ходом избирательной кампании в Государственную думу. Среди кандидатов много новых лиц: общественников, врачей, учителей, волонтеров. Изменились политические ориентиры граждан, возникает запрос на эффективное решение социальных задач, поэтому в политике появляются новые лица.

На выборы идет, например, руководитель Всероссийских студенческих отрядов Михаил Киселев – человек, который много лет общается со студентами и глубоко включен в их интересы. Директор Фонда Твери Юлия Саранова – еще один кандидат новой волны. Цель ее волонтерской деятельности – благополучие человека. Ольга Амельченкова, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы», обладает багажом опыта работы с молодежью.

Спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков много лет занимается общественной деятельностью, проблемами доступной городской среды, входит в Совет при уполномоченном при президенте России по правам ребенка. Они – пример кадрового обновления в рядах «Единой России».

Среди кандидатов новой волны есть и выпускники кадровых конкурсов. Специальная подготовка – тоже важный штрих к портрету некоторых кандидатов, символизирующих обновление. Это, например, победители первого конкурса «Лидеры России. Политика»: председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев и замглавы исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич.

Кадровые перемены – история не только про «Единую Россию», но и про другие партии. Обращает на себя внимание женская тройка, которая ведет на выборы «Партию роста». В ее составе – член комиссии по делам инвалидов при президенте России Ксения Безуглова. Партию «Зеленая альтернатива» возглавляет экоактивист и член Общественной палаты Московской области Руслан Хвостов.

Среди кандидатов от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – телеведущая Марина Ким и первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты Никита Данюк. А партия «Новые люди» запустила реалити-шоу «Дебаты-кандидаты», участники которого – люди без политического опыта, но с общественными инициативами.

Вижу, как меняется российская политика. Во главу угла поставлен человек, в фокусе – его благополучие. Президентская концепция человекоцентричной политики требует кадровых перемен, одна из которых – появление депутатов новой волны. Думаю, что каждое масштабное демократическое обновление – через выборы – будет все больше приближать состояние государственной системы к новой волне запросов людей. Сейчас мы становимся свидетелями того, как власть поймала такую волну и следует ей.