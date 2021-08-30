В российской политике наступают кадровые перемены

Взгляд
30 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 16:52  |  vz.ru
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К исчезновению газового топлива в России причастна Украина

Российское газовое топливо неожиданно исчезло с заправок в некоторых регионах Максим Богодвид/РИА Новости
Ряд российских регионов столкнулся с нехваткой сжиженного углеводородного газа на АЗС. В Крыму и Татарстане люди не могут заправить газом свои автомобили, а также газовые баллоны в самый разгар консервации. Дефицит привел к резкому скачку цен на СУГ. В это время на Украине российские поставщики бьют рекорды по экспорту.  Подробности...
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Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
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Успехи и неудачи ВМФ СССР в Великой Отечественной обросли мифами

Действия ВМФ СССР во время Великой Отечественной до сих пор вызывают споры историков Роберт Диамент/РИА Новости
Восемьдесят лет назад советский Военно-морской флот понес страшные потери в ходе Таллинского перехода – погибли тысячи людей, десятки кораблей были уничтожены. О причинах этой трагедии и о советских мифах относительно роли ВМФ в Великой Отечественной войне газете ВЗГЛЯД рассказал историк Мирослав Морозов. Подробности...
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Месть Лукашенко Литве приносит пользу России

Каждая грузовая фура теперь будет отслеживаться Виктор Драчев/ТАСС
«Исправно работавшей много лет литовской схеме обхода российских контрсанкций пришел конец». Такими словами эксперты комментируют новые правила транзита товаров через Белоруссию из Евросоюза. Почему Лукашенко наконец решил прикрыть источник «белорусских креветок» и других подобных товаров – и как это будет реализовано чисто технически? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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В российской политике наступают кадровые перемены

Дарья Кислицына
Дарья Кислицына, Директор департамента региональных программ ЭИСИ
Президентская концепция человекоцентричной политики требует кадровых перемен, одна из которых – появление депутатов новой волны. Подробности...

Украинская экономика сломалась под грузом политики

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
С этого года главным драйвером экономического роста на Украине окончательно стал аграрный сектор. Из чего следует, что – какими бы ни были официальные данные – последней каплей на пути к деиндустриализации страны стало экономическое отделение Донбасса. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Почему Россия не овладела Восточной Пруссией еще в 1914 году

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
«Цитадель германского милитаризма», казалось, могла попасть в русские руки еще в Первую мировую – но что-то пошло не так. В чем было дело? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Афганистан: что будет дальше

Обсуждение: 6 комментариев

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

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В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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    Дарья Кислицына

    В российской политике наступают кадровые перемены

    Дарья Кислицына
    Директор департамента региональных программ ЭИСИ
    		30 августа 2021, 16:00

    Внимательно слежу за ходом избирательной кампании в Государственную думу. Среди кандидатов много новых лиц: общественников, врачей, учителей, волонтеров. Изменились политические ориентиры граждан, возникает запрос на эффективное решение социальных задач, поэтому в политике появляются новые лица.

    На выборы идет, например, руководитель Всероссийских студенческих отрядов Михаил Киселев – человек, который много лет общается со студентами и глубоко включен в их интересы. Директор Фонда Твери Юлия Саранова – еще один кандидат новой волны. Цель ее волонтерской деятельности – благополучие человека. Ольга Амельченкова, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы», обладает багажом опыта работы с молодежью.

    Спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков много лет занимается общественной деятельностью, проблемами доступной городской среды, входит в Совет при уполномоченном при президенте России по правам ребенка. Они – пример кадрового обновления в рядах «Единой России».

    Среди кандидатов новой волны есть и выпускники кадровых конкурсов. Специальная подготовка – тоже важный штрих к портрету некоторых кандидатов, символизирующих обновление. Это, например, победители первого конкурса «Лидеры России. Политика»: председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев и замглавы исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич.

    Кадровые перемены – история не только про «Единую Россию», но и про другие партии. Обращает на себя внимание женская тройка, которая ведет на выборы «Партию роста». В ее составе – член комиссии по делам инвалидов при президенте России Ксения Безуглова. Партию «Зеленая альтернатива» возглавляет экоактивист и член Общественной палаты Московской области Руслан Хвостов.

    Фото: instagram.com/im_saranova

    Среди кандидатов от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – телеведущая Марина Ким и первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты Никита Данюк. А партия «Новые люди» запустила реалити-шоу «Дебаты-кандидаты», участники которого – люди без политического опыта, но с общественными инициативами.

    Вижу, как меняется российская политика. Во главу угла поставлен человек, в фокусе – его благополучие. Президентская концепция человекоцентричной политики требует кадровых перемен, одна из которых – появление депутатов новой волны. Думаю, что каждое масштабное демократическое обновление – через выборы – будет все больше приближать состояние государственной системы к новой волне запросов людей. Сейчас мы становимся свидетелями того, как власть поймала такую волну и следует ей.


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