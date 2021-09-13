Учения танковой дивизии ЦВО с участием 2,5 тыс. военных стартовали под Челябинском Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму Арестован поставлявший часы для боевого комплекта «Ратник» предприниматель 13 сентября 2021, 13:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Тверской суд Москвы заключил под стражу предпринимателя Эдуарда Когтенкова по делу о хищении им бюджетных средств в особо крупном размере, сообщили в суде. «В отношении Когтенкова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», – сообщил источник ТАСС. Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Согласно сведениям «Коммерсанта», Когтенков, возглавляющий ООО «Фабрика специальных часов Восток-Дизайн», мог быть арестован за хищение средств при исполнении контракта на поставку Минобороны часов для комплекта боевой экипировки «Ратник». Согласно материалам дела, Когтенкову вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Всего по делу проходят три фигуранта. Когтенкову 72 года, он боевой офицер-летчик, принимавший участие в боевых действиях в Афганистане. Ранее в Ростехе рассказали, что часы, способные работать при воздействии средств радиоэлектронной борьбы и электромагнитных импульсов после ядерного взрыва, войдут в состав военной экипировки «Ратник».

В России впервые применили навесной огонь из БМД 12 сентября 2021, 12:23

Фото: Константин Морозов/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

Навесной огонь из вооружения своих боевых машин десанта БМД-4М для уничтожения пунктов управления дронами противника впервые применили военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, сообщило Минобороны России. «На полигоне Струги Красные в ходе учений «Запад» десантники отработали новый элемент тактического боя: в ходе проведения практических действий десантники выполнили огневое поражение условного противника с закрытых огневых позиций из боевых машин десанта нового поколения БМД-4М», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости». В Минобороны подчеркнули, что огонь с закрытых позиций велся по пунктам управления беспилотниками условного противника. При этом разведданные для боевых машин передали беспилотники десантников типа «Орлан». Стрельба с закрытых позиций – стандартный метод ведения огня для самоходных артиллерийских установок. Артиллеристы не видят противника, снаряд летит навесом по координатам, установленным разведкой. Ранее ВДВ никогда не применяли такую тактику с использованием БМД. БМД-4М оснащена 100-мм пушкой 2А70, которая позволяет вести стрельбу осколочно-фугасным снарядом на максимальную дальность до 6,5 км. Также подразделения ВДВ совершили 100-километровый марш на полигон, преодолев участки зараженной местности и минно-взрывных заграждений. В ходе движения огнем из вооружения машин БМД-4М, бронетранспортеров «Ракушка» и из стрелкового оружия десантники отразили нападение группы незаконного вооруженного формирования условного противника. Затем на полигоне десантники выполнили рейд в тыл условного противника, блокировали и уничтожили базы «боевиков». Ранее сообщалось, что массовое десантирование более 600 военных в полной экипировке ночью впервые проведено в России. Десантирование провело псковское соединение ВДВ во время учений «Запад-2021». Кроме личного состава были десантированы 30 единиц военной техники. Климкин испугался «окружения» Украины Россией 11 сентября 2021, 05:54 Текст: Антон Антонов

Российско-белорусские учения «Запад–2021» являются попыткой России окружить Украину с трех сторон, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин. По словам бывшего министра, «это будет распылять ресурсы» Украины, которой нужно «совместно с НАТО» найти «новый ответ на угрозу». Он также заявил, что Россия якобы собирается «поглотить» Белоруссию. «Лукашенко может «играться», что-то для себя «выторговывать», но на стратегию Путина это уже не повлияет», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Gazeta.ua Напомним, командующий объединенных сил вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что за российско-белорусскими учениями «Запад–2021» нужно следить, но они не угрожают Украине. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что учения «несут очень большие риски». Командующий силами обороны Эстонии не исключил скорого «нападения» России 11 сентября 2021, 01:25

Фото: Sodurileht/Youtube

Текст: Антон Антонов

Россия может напасть на Эстонию в «ближайшие несколько лет», заявил командующий эстонскими силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем. «Мы говорим, что Россия представляет угрозу, что она может напасть. Но когда? В этом году? В следующем? В течение трех лет?» – заявил он, добавив, что «это может произойти в течение ближайших нескольких лет». Херем полагает, что Эстонию может ждать «ограниченное по времени вторжение военных сил». Оно, по версии генерал-лейтенанта, «будет сопровождаться другими элементами гибридной войны», передает ТАСС со ссылкой на ETV. Напомним, в Таллине уверены, что Эстони якобы угрожает «нападение России». Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что объем военных расходов государства не должен быть ниже 2% от ВВП. Это предусматривается и в бюджетной стратегии на четыре года, которую правительство Эстонии утвердило в апреле. Пушков высмеял слова эстонского командующего о «скором нападении» России 11 сентября 2021, 14:56

Фото: Денис Гришкин/Агентство «Москва»

Текст: Наталья Ануфриева

Сенатор Алексей Пушков указал на нелепость высказывания командующего эстонскими силами обороны генерал-лейтенанта Мартина Херема о якобы «скором нападении» России на страну. «Россия нападет на Эстонию? В этом очередном заявлении из Таллина нет ни смысла, ни логики: зачем России нападать на Эстонию?», – выразил свое удивление Пушков в Telegram. Он отметил, что уже не раз приходилось отмечать – «такие заявления отражают не реальные угрозы, а интересы правящих кругов, которые так «накачивают» значение Эстонии в НАТО и ЕС», так как «если для Эстонии нет угрозы, если это не «прифронтовое государство», которое может чуть ли не завтра стать объектом атаки России, то кому она вообще будет интересна, кроме нескольких торговых партнеров?». «Кому она вообще будет нужна как субъект политики, кроме самих эстонцев? Рассуждения о грядущем нападении России придают Эстонии весомость, которой она не обладает. И, конечно, демагогия такого рода – обычное средство, которое используют военные от Британии до Эстонии, чтобы выбить для себя больше бюджетных средств. Тут эстонский генерал вообще не удержался и проговорился: мол, увеличьте военный бюджет до 6,5% ВВП - и мы в одиночку отобьем нападение России! Сами справимся! Все понимают, что это чушь, но десятилетиями играют в эту циничную игру», – заключил сенатор. Ранее Херем заявил, что Россия якобы может напасть на Эстонию в «ближайшие несколько лет». В Таллине уверены, что Эстони якобы угрожает «нападение России». Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что объем военных расходов государства не должен быть ниже 2% от ВВП. Это предусматривается и в бюджетной стратегии на четыре года, которую правительство Эстонии утвердило в апреле. Боевые роботы «Платформа-М» впервые применили на учениях «Запад-2021» 11 сентября 2021, 12:45 Текст: Вера Басилая

На учениях «Запад-2021» на военных полигонах под Калининградом впервые применили ударные робототехнические комплексы «Платформа-М», вооруженные гранатометами, а также беспилотные летательные аппараты. «При выполнении задач учения в рамках практических действий войск (сил) по ликвидации условных незаконных вооруженных формирований в городских условиях и нанесения ударов по стационарным и подвижным целям мотострелки и десантники применили дистанционно управляемые роботизированные ударные комплексы «Платформа-М» на гусеничном шасси, вооруженные четырьмя гранатометами и пулеметом Калашникова», – говорится в сообщении Минобороны. Боевые роботы использовались, в том числе, для проведения разведки и проделывания проходов в минных полях, по легенде учения установленных представителями боевиков. Также на учениях применили беспилотные летательные аппараты «Орлан» и «Форпост», для оценки эффективности поражения целей и корректировки огня артиллерийских и танковых подразделений, а также для разведки. «За счет применения БПЛА существенно сокращается время поиска целей. Новейшая техника, установленная на беспилотных аппаратах, позволила отслеживать несколько целей одновременно, даже в условиях маскировки, а сами аппараты при этом оставались незамеченными», – подчеркнули в Минобороны. Практические действия в рамках «Запада-2021» разыгрываются в Калининградской области на полигонах Хмелевка и Правдинский. Совместные стратегические учения вооруженных сил Российской Федерации и Белоруссии проходят раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Минобороны России сообщило о попытках Украины дискредитировать учения. Украина усилила охрану границы из-за учений «Запад-2021». Украина усилила охрану границы из-за учений «Запад-2021» 10 сентября 2021, 15:16 Текст: Алина Назарова

Киев усилил охрану границы с Белоруссией в связи с началом российско-белорусских военных учений «Запад-2021, заявил депутат от президентской фракции «Слуга народа», замглавы комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас. «Сегодня в Белоруссии начались военные учения. На территории страны сейчас находится много российских военных и боевой техники. В связи с этим пограничники усилили охрану границы, в частности привлекли спецподразделения. Сейчас ситуация на границе спокойная», – заявил Ионушас, передает ТАСС. По его словам, границу круглосуточно патрулируют наряды со служебными собаками, ведется мониторинг с постов наблюдения, задействована авиация, но все пункты пропуска, уточнил парламентарий, работают в обычном режиме. «Мы в профильном комитете постоянно наблюдаем за ситуацией. В Госпогранслужбе заверили, что делают все, чтобы не допустить провокаций и незаконного пересечения границы», – добавил депутат. В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Между тем Минобороны России сообщило о попытках Украины дискредитировать учения «Запад-2021». В России впервые провели ночное массовое десантирование военных 12 сентября 2021, 10:06

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Евгения Шестак

Массовое десантирование более 600 военных в полной экипировке ночью впервые проведено в России, сообщило Минобороны России. Десантирование провело псковское соединение ВДВ во время учений «Запад-2021». Кроме личного состава были десантированы 30 единиц военной техники, передает РИА «Новости». «На полигоне Струги Красные в Псковской области впервые в ночное время было проведено массовое десантирование более 600 человек личного состава в полной экипировке, с оружием и снаряжением, и 30 боевых машин десанта БМД-2К-АУ, БМД-4М и БТР», – отметили в российском военном ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что координация действий военных проведена с помощью современных комплексов навигации и приборов ночного видения. После сбора личного состава и расшвартовки приземлившейся военной техники десантники «захватили» полевой аэродром и уничтожили условного противника при поддержке артиллерии и средств ПВО. В проведения десантирования под Псковом было задействовано более 20 самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. Они одновременно провели выброску подразделений ВДВ с высот от 600 до 4 000 метров на две площадки приземления. Авиационное прикрытие выполнили Су-30СМ и вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ и Ка-50. Управление строем самолетов ВТА осуществлялось с борта самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и Ил-22-СУРТ. Ранее Минобороны сообщили, что в подразделения Сухопутных войск России до конца 2021 года поступит более 240 современных и модернизированных танков Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90 «Прорыв». Атомная подлодка «Орел» выполнила стрельбу крылатой ракетой в Баренцевом море 12 сентября 2021, 10:25 Текст: Евгения Шестак

Атомный подводный ракетный крейсер «Орел» проекта 949А («Антей») выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Гранит» в ходе учений в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе Северного флота. «Стрельба противокорабельной крылатой ракетой «Гранит» была проведена из подводного положения по мишенной позиции, имитирующей крупный надводный корабль условного противника», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы. На флоте уточнили, что цель находилась на дистанции более 100 километров от точки пуска ракеты. «По оценке командования флотом, экипаж атомного подводного крейсера «Орел» успешно справился с поставленной задачей, продемонстрировав высокий профессионализм и военно-морскую выучку», – добавили в пресс-службе. Ранее жителей Дании удивила «гигантская» российская атомная подводная лодка «Орел», которая прошла через территориальные воды королевства. Минобороны сообщило о попытках Украины дискредитировать учения «Запад-2021» 10 сентября 2021, 14:48 Текст: Алина Назарова

Информация о якобы заболевших в ходе учений «Запад-2021» российских военнослужащих является дезинформацией с территории Украины, сообщили в Минобороны. В ведомстве указали, что в СМИ появилась информация со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Воронежской области о якобы заболевании российских военнослужащих, принимающих участие в учении «Запад-2021», что «является фейком и абсолютно не соответствует действительности». «Обращаем внимание, что в течение последних дней это не первая рассылка фальшивой информации в российские СМИ, координируемая с территории Украины, в целях дискредитации начавшегося совместного стратегического учения «Запад-2021», – добавили в Минобороны, передает РИА «Новости». Вымышленная информация поступила на электронные адреса многих российских редакций СМИ, продолжили в ведомстве. «К сожалению, отдельные средства массовой информации опубликовали данный фейк без какой-либо проверки», – подчеркнули в министерстве. В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Власти Украины не определились, насколько страшны учения «Запад» 10 сентября 2021, 23:52

Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»

Текст: Антон Антонов

Командующий объединенных сил вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что за российско-белорусскими учениями «Запад–2021» нужно следить, но они не угрожают Украине. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что учения «несут очень большие риски». Наев утверждает, что с 2014 года сохраняется «вероятность угрозы широкомасштабного наступления» России, в связи с чем Киев «отрабатывает планы». Учения «Запад», как отметил Наев, «проходят на известном количестве полигонов», известно «количество войск». По его словам, сейчас «непосредственной угрозы, в частности, создания ударных группировок и подготовительных мероприятий, включающих агрессию против Украины, не видно», но «ситуация динамическая, она меняется». За ситуацией следят разведывательные органы Украины и Польши, сказал Наев. Кулеба заявил: «Что касается учений «Запад–2021», то нам нужно следить за этим внимательнее, что и делают наши военные и дипломаты. Те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень большие риски», – передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24». В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Минобороны России сообщило о попытках Украины дискредитировать учения. Украина усилила охрану границы из-за учений «Запад-2021». Армии пообещали более 240 современных танков до конца 2021 года 12 сентября 2021, 02:33

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

В подразделения Сухопутных войск России до конца 2021 года поступит более 240 современных и модернизированных танков Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90 «Прорыв», следует из опубликованной Минобороны информации. В военном ведомстве подчеркнули, что обновление танкового парка происходит ежегодно. Предприятия оборонно-промышленного комплекса, поставляют подразделениям Сухопутных войск современные образцы бронетанковой техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах, передает РИА «Новости». Т-72Б3М – модернизированная версия основного боевого танка Т-72 с повышенной надежностью, подвижностью, и эргономикой. Модификация получила новый двигатель мощностью 1130 лошадиных сил, что на 300 лошадиных сил больше, чем у Т-73Б3. Также танк оснащен 125-мм орудием с улучшенной баллистикой, ресурсом и прицелом «Сосна-У», цифровым баллистическим вычислителем и панорамным прицелом. Т-80БВМ – это глубокая модернизация танка Т-80БВ, оснащенного газотурбинной силовой установкой и встроенной противоснарядной динамической защитой. Т-90М «Прорыв» – новая модификация Т-90А, созданная в ходе опытно-конструкторской работы «Прорыв-3». Напомним, в июне в Минобороны планировали, что в 2021 году сухопутные войска России получат более 170 современных танков, в том числе боевые танки Т-90М «Прорыв». В марте американское издание The National Interest назвало российский танк Т-90М «монстром», который «заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников». В Британии задумались об угрозе здоровья экипажу новейших танков «Аякс» 10 сентября 2021, 15:45 Текст: Алексей Дегтярев

Британские военные могут перестать использовать легкие танки «Аякс» из-за жалоб членов экипажей на ухудшение самочувствия во время испытаний техники. Медики рекомендовали 310 солдатам после испытаний обратиться за медицинской помощью из-за травм, полученных от шума двигателя и его вибраций, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail. Испытания танков приостанавливали в начале 2021 года, но вскоре возобновили, после того как производитель General Dynamics предоставил испытателей. Замминистра обороны страны Джереми Куин заявил, что у военнослужащих от этого танка начинается потеря слуха и боли в суставах, потому «Аяксы» могут и не использовать. «Я не могу обещать на 100%, что мы найдем решение этих проблем, но мы полны решимости работать с General Dynamics. Мы не примем первоначальные эксплуатационные возможности (танков) до тех пор, пока у нас не будет четкого решения проблем, связанных с шумом и вибрацией», – подчеркнул Куин. Сейчас поставлено 26 из 589 «Аяксов», проект обошелся стране в 3,5 млрд фунтов стерлингов, общая цена программы – 5,5 млрд фунтов стерлингов. Ранее британские СМИ уже сообщали, что «Аяксы» представляют угрозу для здоровья экипажей, эти машины не способны двигаться со скоростью выше 20 миль (32 км) в час без риска для безопасности экипажа. Организованы поиски заблудившегося в Кировской области военного 12 сентября 2021, 03:55 Текст: Антон Никитин

Командование Кировского гарнизона и правоохранительные органы разыскивают 24-летнего военнослужащего, пропавшего с оружием без боезапаса в лесу в Кировской области рядом с воинской частью, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. «Командованием Кировского гарнизона совместно с правоохранительными органами принимаются меры по розыску 24-летнего военнослужащего, пропавшего в лесном массиве рядом с воинской частью. Военнослужащий имел при себе оружие без боеприпасов», – приводит текст сообщения ТАСС. По данным пресс-службы ЦВО, «по предварительной информации, в ходе следования с места несения дежурства в расположение воинской части военнослужащий отклонился от маршрута и заблудился». «Для выяснения всех обстоятельств на месте работает комиссия», – добавили в округе. Напомним, в мае 2019 года награжденного Георгиевским крестом контрактника осудили за самовольное оставление места службы на восемь лет. В Сирии погибли двое турецких военных 11 сентября 2021, 12:04 Текст: Вера Басилая

Двое турецких военнослужащих погибли, трое получили ранения в результате нападения неизвестных на севере Сирии в провинции Идлиб, сообщило минобороны Турции. «В зоне деэскалации «Идлиб» 11 сентября 2021 года в ходе поисково-следственных мероприятий в результате нападения на наши подразделения погибли два наших военнослужащих. Ранения также получили еще трое военных, они были доставлены в госпиталь», – отмечается в заявлении турецкого ведомства, передает ТАСС. Ранее при нападении на бронеавтомобиль были убиты двое турецких военных в Сирии. Спецподразделения России и Белоруссии провели учения на белорусском полигоне 10 сентября 2021, 21:45 Текст: Алексей Дегтярев

Подразделения сил спецопераций России и Белоруссии провели совместные учения на полигоне белорусских ВВС и войск ПВО Домановский, сообщило белорусское минобороны. «На 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО боевые задачи выполняли подразделения сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии и России», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Эти маневры прошли в рамках российско-белорусских учений «Запад-2021». Учения продлятся до 16 сентября на полигонах обеих стран, всего в них принимает участие порядка 12 тыс. 800 военнослужащих, в том числе 2,5 тыс. российских и до 50 казахстанских. На них задействуют до 350 единиц техники, включая 140 танков, порядка 110 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 30 самолетов и вертолетов. Учения начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Между тем Минобороны России сообщило о попытках Украины дискредитировать учения «Запад-2021».