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Меркель заявила Польше о поддержке «Северного потока – 2»
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Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с премьером Польши газопровод «Северный поток – 2» в ходе визита в Варшаву, сказала немецкий политик на пресс-конференции.
«Мы в действительности обсудили также энергетические отношения, вопросы, связанные с «Северным потоком – 2». Я еще раз дала ясно понять, что нашей задачей является сохранение за Украиной статуса партнера по транзиту [газа]», – цитирует Меркель ТАСС. На это нацелена «наша договоренность с США», добавила она.
«Мы сказали, что поддерживаем «Северный поток – 2», – подчеркнула Меркель.
Берлин и Вашингтон считают, что по истечении срока действия нынешнего договора между Москвой и Киевом в 2024 году Украина останется транзитером газа. «Эта тема будет, безусловно, и впредь на повестке дня», – сказала канцлер. «Мы также договорились с США о том, что будем стремиться заранее иметь обязательства России касательно того, чтобы транзит газа через Украину был гарантирован после 2024 года. У нас есть специальный уполномоченный по этому вопросу», – отметила канцлер.
Меркель также подчеркнула, что немецкая сторона намерена преодолеть разногласия с Польшей по «Северному потоку – 2».
Моравецкий на пресс-конференции в свою очередь отметил, что договоренности о сохранении транзита российского газа через Украину снижают напряженность в связи с грядущим запуском «Северного потока – 2».
Он отметил, что Варшава опасалась ухудшения геополитической ситуации в регионе – между Польшей, Украиной, Белоруссией и Россией, связанного с использованием этого газопровода.
«Чтобы этого не произошло или произошло в меньшей степени, гарантии транзита через Польшу и Украину уменьшают возможности шантажа со стороны России как в цене, так и с политической точки зрения», – пояснил он.
«Все, что связано с включением Украины, снижает напряженность», – подвел итог польский премьер.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и геополитическим российским проектом.
Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявил о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2».
США прокомментировали завершение строительства «Северного потока – 2»
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Соединенные Штаты по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и геополитическим российским проектом, заявила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.
«Мы говорили об этом раньше и продолжим вновь об этом говорить: мы считаем, что это плохая сделка, и мы продолжаем выступать против этого трубопровода, считая его геополитическим проектом России», – прокомментировала она факт завершения строительства «Северного потока — 2», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что проверка заявки Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора продолжается, срок окончания процедуры пока неизвестен. Если «Северный поток – 2» будет запущен до сертификации, то Nord Stream 2 AG будет грозить наказание.
Компания Nord Stream 2 AG подтвердила соединение датской и немецкой секций второй нитки «Северного потока – 2»и заявила о планах ввести газопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.
Кроме того, в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
Эксперт: Для борьбы с «Северным потоком – 2» Киев может устроить провокации в Донбассе
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«Как Киев может помешать уже работающему трубопроводу? В первую очередь он попытается давить на Берлин по пунктам, обозначенным в соглашении Германии и США», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Киев пообещал продолжать борьбу с «Северным потоком» даже после начала поставок газа.
В соглашении Германии и США по поводу «Северного потока» есть два важных пункта, напоминает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Там говорится: Германия обязуется ввести новые санкции или даже совсем остановить «Поток» в двух случаях: если Россия использует газ в качестве энергетического оружия или если Россия начнет прямую агрессию против Украины», – сказал Юшков.
«На Украине сейчас уже говорят, что рост цен на газ в Европе – это происки Москвы, что это и есть случай использования энергоресурсов в качестве оружия. Так Киев уже сейчас пытается шантажировать европейцев, продавливая выгодные для себя решения», – отметил специалист.
Кроме того, по мнению собеседника, можно ожидать дальнейших провокаций в Донбассе. «Украина может устроить эскалацию боевых действий и затем пожаловаться Западу на то, что в регионе снова разгорелась война. Обвинят в этом Россию, и тогда появится повод призвать Берлин ввести санкции против «Северного потока», – пояснил он.
В этой ситуации Москве, по его словам, следует активнее сотрудничать с Евросоюзом, в частности терпеливо разъяснять, что цены на газ в Европе растут не по вине России, а потому что СПГ ушел в Азию. «На азиатских рынках газ еще дороже, чем в Европе. Поэтому производители СПГ перенаправляют свой товар туда, – пояснил Юшков. – Россия же, наоборот, бьет исторические рекорды по объемам поставок газа».
Кроме того, для России важно разъяснять, какова политика нашей страны в Донбассе. «Президент Владимир Путин особо подчеркнул во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель – Москва надеется, что Германия додавит Украину в вопросе выполнения Минских соглашений», – напомнил Юшков.
«Но полностью нейтрализовать угрозу, исходящую от пункта «об агрессии», можно лишь одним способом – разрешить кризис в Донбассе, добиться выполнения Минских соглашений, запустить мирный процесс. Таким образом можно не только ликвидировать угрозу возобновления боев в регионе, но и лишить Киев повода требовать от Германии заблокировать «Северный поток». Так что Россия вдвойне заинтересована в завершении конфликта в Донбассе», – подытожил собеседник.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу.
Компания Nord Stream 2 AG подтвердила соединение датской и немецкой секций второй нитки «потока». Первые поставки газа планируются на начало октября
Читатели немецкой газеты Die Welt обрадовались завершению строительства газопровода.
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев не перестанет бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа по трубопроводу.
А глава МИД Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции со своими французским и германским коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом заявил, что отношение Варшавы к проекту не изменилось, однако остановить его строительство ей так и не удалось. По его словам, Варшава, Берлин и Париж «будут работать вместе над тем, чтобы устранить «потенциальные последствия» этого строительства.
Представитель МИД России Мария Захарова ранее поясняла, что начало коммерческого экспорта газа по трубопроводу зависит от немецкого регулятора.
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На Украине признали обман граждан при закупках российского газа
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Украина переплачивает за российский газ в результате отказа от прямых закупок, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.
Скороход заявила в эфире телеканала «Наш», что Украина покупает газ по реверсу, «то есть газ идет из России в ту же Словакию, у которой мы этот газ покупаем», передает РИА «Новости».
По ее словам, Украина добирает из своей газотранспортной системы (ГТС) необходимый объем и оставляет у себя.
«То есть мы просто доплачиваем за транзит «туда-назад» дополнительные деньги, на самом деле это российский газ», – отметила парламентарий, подчеркнув, что Киев при такой схеме переплачивает за топливо.
Скороход выступила за переговоры с Россией по вопросу закупки газа для понимания того, «стоит ли договариваться».
«Газ на сегодняшний день – это точно так же политический вопрос», – считает депутат.
Напомним, Киев с 2015 года не осуществляет прямые закупки российского газа и фактически перекупает его у Европы. При этом украинские власти тогда начали «с гордостью считать дни без российского газа», называя закупаемое топливо «европейским».
Ранее в «Газпроме» сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа.
Лавров услышал «отголоски КВН» в заявлениях Зеленского о возможной войне с Россией
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Огульные комментарии президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
«То, как он выполняет то, что обещал, мы прекрасно видим... Я вижу здесь еще отголоски КВН. Может быть, таким образом нужно завоевывать сердца своих избирателей? Но это печально, если другого способа не осталось», – сказал Лавров на форуме современной журналистики «Вся Россия – 2021», передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что заявления Зеленского о возможной войне с Россией не заслуживают внимания.
«Мы привыкли к этим огульным заявлениям, проникнутым русофобией насквозь», – заявил министр.
Он высказал сожаление, что Зеленский, который пришел к власти совсем под другими лозунгами и получил поддержку в том числе и на востоке Украины, теперь заявляет, что тот, кто живет на Украине и считает себя русским, должен уехать в Россию.
Кроме того, Лавров считает, что законодательные инициативы Киева подрывают положения Минских договоренностей.
Вместе с тем министр подчеркнул, что Москва готова возобновить нормальные отношения с Киевом. «Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент, написал специальную статью», – приводит ТАСС слова Лаврова.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны с Россией нелогичным и оторванным от реальности.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что между Россией и Украиной может начаться полноценная война, но, по его словам, это было бы «наибольшей ошибкой».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с сожалением восприняли подобное заявление украинского лидера, а рассуждения о возможности войны России и Украины являются апокалиптическими.
В Раде захотели построить космодромы на Украине
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Для превращения Украины в космическую державу нужно найти виноватых в провалах космических проектов и построить новые космодромы, заявил в Верховной раде депутат от «Батькивщины» Сергей Тарута.
Тарута указал, что по «проекту «Морской старт» Украина потратила 200 млн долларов», по «Циклону-4» – 672 млн долларов, по «Лебедю» убытки составили 350 млн, а «в результате этот спутник находится в Красноярске, и до сегодняшнего дня у космического агентства нет четкой программы, что делать дальше», передает РИА «Новости».
Он считает, что нужно сохранять и развивать космический потенциал, доставшийся от СССР. Однако сейчас на Украине «из 33 предприятий осталось только шесть», причем сохранившиеся «находятся в очень сложном положении», там «практически не выплачивается заработная плата и отсутствует четкая государственная программа, что делать дальше».
Осенью 2019 года компания Space Logistics заявила о намерении построить на Украине космодром. Уже спустя пару месяцев Space Logistics отказалась от своих планов. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для нацбезопасности государства развитие ракетно-космической отрасли является ключевым элементом. Он заявил, что сегодня Украина входит в «клуб космических держав» и занимает «достойное место» среди 13 участников.
Глава «Нафтогаза» заявил о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2»
Санкции США еще могут заблокировать работу газопровода «Северный поток – 2», считает глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
Витренко заявил в ходе форума YES Brainstorming в Киеве, что «если правительство США введет санкции (против «Северного потока – 2»), то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу, таким образом он не будет работать», передает РИА «Новости».
Ранее в «Газпроме» сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и геополитическим российским проектом. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа.
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Киев захотел письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2»
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Украина надеется на подписание отдельного документа по гарантиям Запада после введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Ермак заявил на форуме YES Brainstorming, что Киев работает с США, Германий, Европой, «чтобы Украина получила реальный механизм гарантий, что, если будет реализован этот «неэкономический проект» («Северный поток – 2»), то будут применены соответствующие шаги», передает ТАСС.
«Мы ждем, что это ляжет на бумагу, потому что хотим верить не словам, а конкретным шагам», – добавил он.
Глава офиса подчеркнул, что вводимый ранее Западом механизм санкций в отношении России работал. Ермак сказал также, что во время переговоров украинского руководства с канцлером Германии Ангелой Меркель и во время визита в США «особенно от американской стороны» Киев услышал о «конкретных шагах на случай времени «Ч».
Выступивший на форуме старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Хохштайн Амос заверил, что США якобы будут делать все возможное, «чтобы и немцы готовы были к такому моменту, что Россия должна заплатить цену, если прекратит транзит через Украину». Он также сообщил, что в воскресенье едет в Берлин для обсуждения этой темы.
Ранее глава украинского «Нафтогаза» заявил о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2».
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и геополитическим российским проектом. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа.
Климкин испугался «окружения» Украины Россией
Российско-белорусские учения «Запад–2021» являются попыткой России окружить Украину с трех сторон, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
По словам бывшего министра, «это будет распылять ресурсы» Украины, которой нужно «совместно с НАТО» найти «новый ответ на угрозу». Он также заявил, что Россия якобы собирается «поглотить» Белоруссию. «Лукашенко может «играться», что-то для себя «выторговывать», но на стратегию Путина это уже не повлияет», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Gazeta.ua
Напомним, командующий объединенных сил вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что за российско-белорусскими учениями «Запад–2021» нужно следить, но они не угрожают Украине. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что учения «несут очень большие риски».
В Хорватии признали Украину брошенной Западом на произвол судьбы
Западные страны в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2» оставили Украину на произвол судьбы, считают хорватские СМИ.
Журналист Кристиан Юришич в статье для хорватского издания Advance написал, что «постройка газопровода «Северный поток – 2» – американское геополитическое поражение, потому что в каком-то смысле они сами ему помогли», передает РИА «Новости».
Он указал, что Вашингтон, который добивался остановки проекта, не достиг цели, и «с этой точки зрения, как и в случае недавнего ухода из Афганистана, США снова бросили своего союзника на произвол судьбы». Речь идет об Украине, которой Вашингтон «в каком-то смысле обещал, что «Северный поток – 2» не станет реальностью».
Журналист считает, что эти события в ближайшее время могут привести к перестановкам в украинской власти в вопросе того, на кого больше равняться на Западе. Так, в 2014 году США стремились привести во власть на Украине тех, кто лоялен американским, а не европейским интересам.
«На той же основе существовал и Афганистан с проамериканскими властями в Кабуле (...) На Украине этот американский «уход» еще предстоит», – предполагает журналист.
Юришич напомнил, что на Украине «Северный поток – 2» воспринимается как угроза из-за возможного прекращения или сокращения транзита российского газа через ее территорию в Европу.
«В таком случае, как говорят, Германия должна взять на себя всю ответственность и остановить все поставки, «наказав» таким образом Россию. В теории звучит хорошо, но вопрос, как это выглядело бы на практике. Трудно ожидать от Германии, что ради спасения украинского ВВП она решит саму себя заморозить», – отмечает журналист.
По его словам, в связи с этим «вполне понятно», почему Киев, которому кажется, что за риторикой западных союзников ничего не стоит, так зол на них.
В качестве «слов утешения» канцлер ФРГ Ангела Меркель во время прощального визита на Украину призвала президента Владимира Зеленского «не бояться», так как «через 25 лет Европе уже не нужен будет российский газ», аналогичные заявления делали и в Евросоюзе.
«Насколько утешительны эти слова, сказать трудно, ведь четверть века не такой уж короткий срок», – пишет автор.
Он отмечает, что ЕС считает Украину потенциально важным партнером, но рассчитывает в основном на эксплуатацию украинских ресурсов. Однако, несмотря на обсуждения двухстороннего сотрудничества, Киев настроен скептически.
«Они думали, что просят немногого: они просто хотели, чтобы газопровод никогда не был достроен, и годами слушали обещания с обеих сторон Атлантики. Но обещания так и остались обещаниями», – напоминает Юришич.
По его мнению, украинские власти, возможно, скоро начнут задаваться вопросами об уступках, евроатлантической интеграции, а также о том, не собираются ли их эксплуатировать, ничего не давая взамен.
«Годы проходят, а обещания не выполняются. Меркель сказала, что украинцы должны знать, что делать, когда Европа перейдет на новые источники энергии, но, похоже, они также должны знать, что делать, когда поймут, что их просто кормят завтраками. Зеленскому стоит хорошенько об этом подумать, прежде чем соглашаться на предложение Европейского Союза стать «зеленым» (в энергетике)», – заключает журналист.
Ранее в Fitch назвали завершение строительства «Северного потока – 2» победой России. Вместе с тем Киев пообещал бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа.
Американский дипломат спрогнозировал реакцию США на присоединение Украины к России
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Соединенные Штаты применят к России очень серьезные санкции в случае присоединения Украины, заявил бывший посол США в Киеве Джон Хербст.
«Я считаю, что действительно российская агрессия является угрозой, и ее нельзя игнорировать. Если это произойдет, я думаю, что Соединенные Штаты наложат очень серьезные санкции», – заявил Хербст в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости».
Он добавил, что такие санкции могут «разрушить» российскую экономику. Дипломат выразил уверенность, что война обернется большими потерями с обеих сторон.
«Очень плохой прогноз», – подвел он итог.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что между Россией и Украиной может начаться полноценная война, но, по его словам, это было бы «наибольшей ошибкой».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с сожалением восприняли подобное заявление украинского лидера, а рассуждения о возможности войны России и Украины являются апокалиптическими.
Глава МИД Сергей Лавро отметил, что комментарии Зеленского о возможности войны не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.
Украинским спортсменам пообещали 10 млн гривен за победу над Россией
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Сборная Украины по волейболу получит 10 млн гривен (27,3 млн рублей) за победу над Россией на чемпионате Европы, сообщили в пресс-службе Федерации волейбола страны.
Сборной Украины пообещали 10 млн гривен за победу над Россией в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу, передает «Царьград».
Матч за выход в четвертьфинал чемпионата Европы пройдет 11 сентября в польском городе Гданьске. Глава Федерации Михаил Мельников заявил, что вознаграждение для спортсменов, в случае их победы, выделят некие «корпоративные партнеры», благодаря поддержке которых у организации теперь есть возможность мотивировать «мальчиков и девочек играть не только словами, но и финансово».
Отмечается, что в ходе отборочных матчей сборная России одержала победу в четырех матчах из пяти. В свою очередь сборная Украины дважды потерпела поражение от своих соперников, но прорвалась в 1/8 финала, одержав три победы.
Ранее украинская легкоатлетка Ярослава Магучих и российская спортсменка Мария Ласицкене сфотографировались, причем совместный снимок оказался уже не первым. Фото опубликовала в Instagram австралийка Элинор Паттерсон. На нем россиянка обнимает украинку за плечи в окружении еще нескольких спортсменок.
Во время Олимпиады в Токио Магучих, которая также является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины (ВСУ), подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. Ласицкене также является военнослужащей – она капитан Российской армии.
После появления снимка Минобороны Украины вызвало лейтенанта на беседу, после которой та заявила, что совместное фото с Ласицкене было сделано «без политики» и она остается в рядах ВСУ. При этом тренер легкоатлетки признала, что травля в блогосфере стала для Магучих серьезным стрессом.
Политолог Андрей Золотарев в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил игнорирование украинскими спортсменами запрета на фото с россиянами.
Немцы обрушились с критикой на противников «Северного потока – 2»
Читатели немецкой газеты Die Zeit резко раскритиковали страны, которые пытались мешать строительству газопровода «Северный поток – 2», многие из них считают, что Вашингтон, Варшава и Киев сами раздули из ситуации проблему.
«Благодаря гегемонистской политике США и их последователей победа была достигнута дорогой ценой. Надеюсь, при дальнейшем развитии ЕС у нас будет больше суверенитета!», – заявил пользователь Friedrich Brinkmann, передает РИА «Новости».
«Германия и дальше будет платить Украине по-царски, не получая ничего взамен, кроме неблагодарного: «Что, больше ничего?», – возмутился Veganer19.
«США мешали достройке как могли. (...) Наше правительство и участвующие в проекте немецкие компании подвергались давлению, которое доходило до прямых угроз. Теперь, чтобы строительство «Северного потока – 2» закончилось, нам пришлось согласиться на компенсацию Украине, той самой стране, которая украла миллиарды кубометров из транзита», – сетует Klaus Resolut.
«Польша и Украина сделали из этого газопровода геополитическую проблему. Вот что интересно: Польша на своей территории тоже имеет трубу, которая конкурирует с украинской, и не платит Украине ни цента компенсации! Вот это – просто из ряда вон!», – отмечает Der_joerg.
Пользователь Backfisch mit Kartoffelsalat не исключил, что Польша может потребовать денег от Киева за вынужденную необходимость строить эту трубу, а Украина же попросит эти средства у Евросоюза.
«И все это в конце концов оплатит немецкий Михель», – предположил он.
«Мы, кстати, в связи с войной имеем должок перед русскими. В связи с этим поляки и украинцы должны прекратить свои требования, чтобы Германия искупала свою военную вину перед ними весьма странным образом – проводя антироссийскую внешнюю политику», – подытожили пользователи.
Напомним, строительство «Северного потока – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу планируется начать в начале октября.
В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» плохой сделкой и геополитическим российским проектом. Там пообещали и дальше бороться с ним.
Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявил о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2».
Лавров назвал непрофессиональным подход ФРГ и Франции к встрече «нормандской четверки»
Глава МИД России Сергей Лавров назвал непрофессиональным подход Парижа и Берлина к встрече глав МИД «нормандской четверки» в ООН при при их отношении к несоблюдению Киевом Минских договоренностей, в такой ситуации собираться несерьезно.
«Сейчас наши коллеги из Германии и Франции предлагают в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН собраться министрам иностранных дел Германии, Франции, Украины и России, а мы ведем с ними разговор, пытаясь выяснить, они-то как относятся к тому, что творит (президент Украины Владимир) Зеленский и его команда, просто перечеркивая все, причем законодательно перечеркивая, свои возможности выполнить Минские договоренности. Они говорят: «Нет, ну надо собраться и там посмотреть». Ну это разговор совершенно несерьезный и непрофессиональный», – сказал Лавров в рамках форума современной журналистики «Вся Россия-2021», передает РИА «Новости».
При этом, по словам министра, Запад требует выполнения Минских договоренностей от России, когда как сторонами конфликта являются Киев, Донецк и Луганск. Это прописано в документе.
«Уже мы даже спрашиваем у них в лоб: «Вы нам объясните, пожалуйста, когда вы требуете от России выполнять Минские договоренности... вы кого считаете сторонами конфликта?» Вот не поверите, знаете, какой ответ? Давайте продолжать держать этот ответ в плоскости конструктивной двусмысленности», – заявил Лавров. По его мнению, в такой ситуации собираться – «ну просто не уважать себя».
«Потому что эти люди не хотят выполнять ни Минские договоренности, ни решения Парижского саммита «нормандской четверки» от декабря 2019 года, просто не хотят», – резюмировал Лавров.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал проявлением «внешнеполитической шизофрении» призывы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы к встрече глав внешнеполитических ведомств нормандского формата. Российский министр подчеркнул, что встреча ради встречи Москве не нужна.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к проведению встречи глав МИД «нормандской четверки», и надеется, что российская сторона подтвердит участие в ней.
Перед этим источник сообщал, что к ходе видеоконференции политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно. По его словам, российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе.
Кроме того, Германия и Франция не захотели четко отвечать на вопрос делегации России, кто, согласно Минским соглашениям, является стороной конфликта в Донбассе.
Также, по словам близкого к переговорам источника, Украина в ходе встречи политических советников «нормандского формата» пыталась добавить в проект итогов «газовую тематику».
Американцы оценили вероятность помощи Украине после заявлений Зеленского о войне
Американские читатели сайта телеканала Fox News посоветовали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не полагаться на помощь Вашингтона после слов о возможной войне с Россией.
Ряд читателей посоветовали Украине не полагаться на президента США Джозефа Байдена, вспомнив о его сомнительных, по их мнению, действий, передает РИА «Новости».
Байден был вице-президентом, когда Крым воссоединился с Россией, напомнил читатель под ником IndependentVoter808.
«Что тогда сделали они с Обамой? Администрация отправила украинской армии подушки и одеяла, но не оружие. Удачи тебе, Зеленский, она тебе понадобится», – написал он.
«Господин Зеленский, что бы ни говорил вам Байден, не верьте ему. Особенно когда он говорит, что поддержит вас. Не поворачивайтесь к нему спиной, он всадит вам туда нож», – добавил Kamano55.
По мнению Usvet63, война России с Украиной возможна только при Байдене. «Россия его вовсе не уважает и уж точно совсем не боится», – отметил он.
«Я искренне надеюсь, что он не рассчитывает на поддержку президента Байдена в этом конфликте. Поскольку Байден готов бросить американских граждан и союзников на произвол судьбы на вражеской территории, у меня есть подозрения, что он без каких-либо проблем откажется и от всех соглашений о взаимопомощи, не говоря уже о данных Украине устных обещаниях», – написал Vince273.
Часть читателей напомнили о распространении «прогрессивных» идей в США при власти Демократической партии, которую представляет Байден. Banhungryhungryhippo пошутил, что Вашингтону важнее набрать в армию трансгендеров, чем обеспечить защиту страны.
Другие читатели напомнили коррупционный скандал с участием сына Байдена Хантера на Украине.
«Отдайте Байдену его 10%, и он опять пошлет вашей армии одеяла. А Путина предупредит, чтобы войска входили на Украину в масках», – написал Libertyordeath275.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что между Россией и Украиной может начаться полноценная война, но, по его словам, это было бы «наибольшей ошибкой».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с сожалением восприняли подобное заявление украинского лидера, а рассуждения о возможности войны России и Украины являются апокалиптическими.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что комментарии Зеленского о возможности войны не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.
Нуланд заявила о готовности США присоединиться к «нормандскому формату»
США готовы присоединиться к переговорам между Украиной и Россией об урегулировании ситуации в Донбассе, заявила замглавы Госдепа по политическим вопросам Виктория Нуланд.
На форуме «Ялтинская европейская стратегия» Нуланд спросили, как США конкретно могут оказать давление на Москву в вопросах, касающихся Донбасса и Крыма. Нуланд ответила, что еще при администрации Барака Обамы принимала участие в переговорах, которые шли параллельно «нормандским». Тогда, по ее словам, США поддерживали цели и устремления, которые обсуждали Москва и Киев, чтобы «устранить пробелы и внести свою долю творческого подхода», передает УНИАН.
Как заявила Нуланд, «не похоже, чтобы все те усилия сильно сдвинулись в последнее время». По ее словам, США «готовы возобновить взаимодействие каким-либо образом, или в рамках «нормандского формата», или снова в качестве параллельной поддержки». Участие США возможно, если «стороны будут видеть способ, благодаря которому» американцы «будут полезны», заявила она.
Комментируя видеоконференцию с участием замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, главы офиса президента Украины Андрея Ермака и представителей Франции и Германии, Нуланд сказала, что «там, по крайней мере, был более позитивный тон». «Если этот процесс действительно изменится и приобретет жизненные формы, мы готовы помочь», – заявила она.
Напомним, источник сообщал, что к ходе видеоконференции политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно. Кулеба заявил, что Украина готова к проведению встречи глав МИД «нормандской четверки». Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позицию Киева проявлением «внешнеполитической шизофрении».
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что хотел бы, чтобы США участвовали в урегулировании ситуации в Донбассе. В июле Козак заявил, что объективной необходимости в модернизации «нормандского формата», в том числе во включении в формат США, нет.