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Киев пообещал бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа
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Украина не перестанет бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа по трубопроводу, заявил пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Сергей Никифоров.
«Президент всегда подчеркивал, что Украина будет бороться с этим политическим проектом России до его завершения, после того, как это произойдет, и даже после начала поставок газа», – сказал Никифоров, передает РИА «Новости» со ссылкой на France-Presse.
Ранее в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
На Украине хотят заставить Россию заплатить за медуз в Азовском море
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Глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александр Старух предложил судиться с Россией из-за нашествия мeдyз на Азовском море, которые стали причиной провального курортного сезона.
Как сообщает агентство УНИАН, Старух напомнил, что в этом году отдыхающих на Азовском море буквально атаковали мeдyзы, которых было необычно много из-за стремительного повышения солености воды. По его словам, экологи объясняют это тем, что несколько лет подряд в Азовское море не поступает пресная вода из основных водных артерий, в частности из Дона.
«По мнению главы ОГА, реки обмелели из-за того, что россияне выбирают пресную воду для полива. Кроме того, в результате строительства Керченского моста был нарушен природный ландшафт Черного моря, что стало поводом для «миграции» мeдyз в Азов. Именно из-за действий России, по мнению председателя ОГА, мeдyзы атаковали побережье Азовского моря и разогнали отдыхающих. Старух предложил подсчитать ущерб от провального курортного сезона, выставить счет России и судиться со страной-агрессором», – поясняется в сообщении.
Ранее Киев назвал Крымский мост неразрешимой проблемой.
В Польше обосновали невозможность России отказаться от транзита газа через Украину
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Газпром не сможет прекратить транзит газа через Украину из-за требований к «Северному потоку – 2», заявил председатель правления польской нефтегазовой компании PGNIG Павел Маевский.
В случае использования газопровода в соответствии с европейскими регуляциями эксплуатировать в полную силу его будет нельзя, потому Россия будет вынуждена поставлять сырье через Украину, заявил Маевский, передает «Укринформ».
«Это очень важно. Украинцы являются нашими союзниками в борьбе за энергетическую солидарность и ее применение в контексте реализации проекта Nord Stream 2», – добавил он.
Напомним, Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину. Ранее президент России Владимир Путин подтверждал федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение РФ контрактов по транзиту газа через Украину.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
Ранее сообщалось, что поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Напомним, 6 сентября строители уложили на дно Балтийского моря последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы.
Эксперт объяснил игнорирование украинскими спортсменами запрета на фото с россиянами
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После скандала с первым снимком Ярослава Магучих была вынуждена извиниться под давлением Минобороны Украины. Но теперь она продолжает поступать по-своему. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Золотарев, комментируя новую совместную фотографию украинской легкоатлетки с российской спортсменкой Марией Ласицкене.
«То, что Магучих публично говорила после того, как по ней проехались катком все кому не лень, не соответствовало ее убеждениям. Ее заставили. Она выучила слова покаяния, чтобы успокоить всех оживившихся в тот момент «профессиональных патриотов». Но, как видите, их мнение значит для спортсменки не так уж и много», – считает руководитель киевского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
«Теперь давление исчезло, и все встало на свои места. Это нормальное адекватное поведение. Она была вынуждена уступить, а теперь снова поступает так, как считает нужным. И наверняка на месте Магучих скоро окажется какой-то другой спортсмен», – добавил он.
Однако теперь ясно, что карьера Ярославы Магучих в украинской армии вряд ли дорастет до генеральских звезд, иронизирует Золотарев.
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В четверг стало известно, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих и российская спортсменка Мария Ласицкене вновь позировали вместе для совместной фотографии
. Новый снимок опубликовала в Instagram австралийка Элинор Паттерсон. На нем россиянка обнимает украинку за плечи в окружении еще нескольких спортсменок.
Во время Олимпиады в Токио Магучих, которая также является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины (ВСУ), подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. Ласицкене также является военнослужащей – она капитан Российской армии.
После появления снимка Минобороны Украины вызвало лейтенанта на беседу, после которой Магучих заявила, что совместное фото с Ласицкене было сделано «без политики» и она остается в рядах ВСУ. При этом тренер легкоатлетки признала, что травля в блогосфере стала для Магучих серьезным стрессом.
«Если убрать традиционный хайп наших патриотически озабоченных граждан, которые видят драму даже в невинных вещах, все встает на свои места и верх берут нормальные человеческие отношения», – заметил по этому поводу Золотарев.
«Скандал вокруг ее первой фотографии был искусственно раздут нашими «профессиональными патриотами». Но не у каждого есть силы, не у каждого так складываются жизненные обстоятельства, чтобы послать эту публику в «пешее эротическое путешествие». Не все находятся в положении боксера Александра Усика, который прямо демонстрирует свою неприязнь к таким «патриотам», – привел пример политолог.
«Северный поток – 2» построен
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Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября, сообщили в пресс-службе Газпрома.
«На утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 мск строительство газопровода «Северный поток – 2» полностью завершено», – сказано в сообщении, передает ТАСС.
Напомним, 6 сентября строители уложили на дно Балтийского моря последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток – 2». Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
При этом авторы немецкого издания Handelsblatt Моритц Кох и Клаус Штратман выразили мнение, что последним препятствием на пути российского газопровода «Северный поток – 2» может стать позиция новых властей Германии после выборов в ФРГ.
Газопровод «Северный поток – 2» от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Так, в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.
При этом Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину, несмотря на строительство «Северного потока – 2». Так, президент России Владимир Путин подтвердил канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину.
Кроме того, летом Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США согласились не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен пообещала приложить усилия для продления контракта на транзит газа через Украину до 2034 года. В то же время украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы».
Киев заявил о способности украинских войск взять Донецк и Луганск
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Армия Украины может взять Донецк и Луганск, но такое решение приведет к возможной гибели «сотен тысяч людей», заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.
По словам Данилова, украинская армия «может выполнить любое задание». Если «верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск», войска «могут это сделать», сказал он. «Но что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?» – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «1+1».
Как заявил Данилов, украинские военные «имеют все возможности, чтобы воевать». Он отметил, что разработаны пять сценариев для урегулирования конфликта в Донбассе, сейчас развитие идет «по первому – политико-дипломатическому». «Мы договариваемся совместно с нашими партнерами, с ФРГ и Францией, в соответствующем формате», – сказал он.
Данилов исключил возможность переговоров по урегулированию с представителями ДНР и ЛНР. При этом он считает правильным, если переговоры будут вести президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин.
Напомним, полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев стремится к силовому, а не дипломатическому решению конфликта в Донбассе.
Украинский кабмин внес в Верховную раду законопроект «О государственной политике переходного периода». Документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.
Захарова пояснила сроки начала поставок газа по «Северному потоку – 2»
Начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора. Мы рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту», – цитирует Захарову ТАСС.
По ее словам, углеродный след от транспортировки газа по этому газопроводу более чем в пять раз ниже по сравнению с альтернативными путями. «Это известно. Уже все материалы на этот счет были предоставлены», – отметила она.
Ранее сообщалось, что поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Напомним, 6 сентября строители уложили на дно Балтийского моря последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы.
Зеленский допустил вероятность войны с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что между Россией и Украиной может начаться полноценная война, но это было бы «наибольшей ошибкой».
Отвечая на вопрос модератора форума YES Brainstorming о возможности полноценной войны с Россией, Зеленский заявил: «Считаю, может быть», передает ТАСС.
В то же время президент уверен, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. «После этого никогда не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии», – отметил он.
Ранее Зеленский признал, что в ходе визита в Вашингтон не получил прямого ответа от США относительно вступления в НАТО, но Киев может полагаться на США. Вместе с тем Зеленский выразил мнение, что Россия будет крепчать, если Украину не взять в НАТО. Также Зеленский заявил, что Киев готов к вступлению в НАТО, и стране кажется, что она нужна альянсу.
На Украине предрекли гибель судостроения
Киев потратил огромную сумму бюджетных средств на закупки «бессмысленных» турецких корветов класса ADA и тем самым поставил судостроительную отрасль Украины на грань исчезновения, пишут украинские СМИ.
Журналист издания «Страна.ua» Юрий Касьянов отметил, что цену в 8 млрд гривен (около 22 млрд рублей) за корабль можно сопоставить с государственным оборонным заказом Украины за целый год. При этом он выразил уверенность в том, что в случае столкновения с российским флотом никакой пользы от турецких корветов не будет.
«Вся эта многомиллиардная турецкая флотилия или даже не выйдет в море в случае войны, или будет героически затоплена самими экипажами. В лучшем случае», – сказал Касьянов.
Также журналист обратил внимание, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на данный момент намного больше нуждаются в других видах вооружения, таких как системы ПВО, бронемашины и тепловизоры, однако государство вместо этого закупает дорогостоящие корветы, таким образом буквально уничтожая отечественное судостроение.
В заключение обозреватель озвучил «лозунг дня» киевских властей: «Добили беспилотную отрасль турецкими беспилотниками – добьем и судостроительную турецкими кораблями».
Ранее делегация Украины во главе с командующим Военно-морских сил Алексеем Неижпапой приняла участие в торжественной церемонии закладки корвета класса ADA в Турции для нужд военно-морских сил ВС Украины.
Накануне директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России.
В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.
Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта.
Украинцев припугнули ростом тарифов на газ из-за «Северного потока – 2»
Запуск трубопровода «Северный поток – 2» и сокращение объемов транзита газа через Украину приведет к росту тарифов для населения, заявил депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.
«Во-первых, если транзит прекратится, то вообще встанет вопрос не только цены и тарифов, а наличия, физического наличия газа в системе… Если физически не будет газа со стороны России, то необходимо его будет или поднимать из хранилищ, что не всегда возможно, или физически (транспортировать) реверсом с западной границы, что тоже очень сложно», – заявил парламентарий, передает РИА «Новости».
По его словам, в случае падения объемов транзита газа ниже 15 млрд кубометров в год в украинской ГТС его просто не будет физически.
Кучеренко также отметил, что в случае уменьшения объема транзита из-за «Северного потока – 2», с учетом технологических трат, себестоимость перекачки газа по территории Украины будет кардинально увеличиваться. «Цена на газ, условно, те восемь гривен (21 рубль) от Нафтогаза (текущая цена газа для населения), две гривны (5,5 рубля) добавит «Укртрансгаз» (оператор подземных хранилищ) и еще две гривны (5,5 рубля), условно, добавит газораспределяющая компания. Вот вам конечная цена для населения», – заключил депутат.
Ранее депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что цены на услуги ЖКХ на Украине в отопительный сезон вырастут на 70%. Между тем ряд депутатов Рады заявили, что повышение тарифов на услуги ЖКХ может привести к развалу энергетической системы Украины.
Напомним, с ноября 2020 года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%, а с 1 января 2021 года правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. В связи с этим в различных регионах Украины прошли протестные акции с требованием снизить тарифы. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина идет к тарифному майдану.
Погребинский рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
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«Скорее всего Зеленскому показали заявление Владимира Путина о недопустимости появления на границах России враждебного государства, из-за чего президент Украины почувствовал для себя угрозу и решил ответить», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Ранее президент Украины допустил вероятность полноценной войны с Россией.
«Возможно, Владимир Зеленский решил таким образом ответить Владимиру Путину. Ранее российский лидер говорил о том, что Россия не допустит формирования враждебного государства на территории бывших русских земель, а попытки Украины продолжать антироссийскую политику могут привести к потере ее государственности», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По словам политолога, президент Украины мог в этих словах почувствовать угрозу. «Это его напугало, потому он и сделал такое заявление», – пояснил он. Кроме того, по мнению эксперта, Зеленский в чем-то даже прав, так как «в случае полномасштабной войны между государствами, Украина просто перестанет существовать и больше не будет соседствовать с Россией и Белоруссией».
Что касается заявления секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что «армия Украины может взять Донецк и Луганск», то это возможно лишь в случае, «если Россия не будет помогать непризнанным республикам ДНР и ЛНР», считает Погребинский.
«Данилов, конечно, странный человек, но не выглядит стопроцентным идиотом. И он прекрасно знает позицию Кремля: любая попытка решить этот вопрос военным путем приведет к плачевным последствиям для Украины. В целом мы видим очередной бред украинских руководителей, к которому не стоит относиться серьезно», – заключил Погребинский.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что между Россией и Украиной может начаться полноценная война, но это было бы «наибольшей ошибкой». Также он заявил, что «после этого никогда не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии».
Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что армия Украины может взять Донецк и Луганск, но такое решение приведет к возможной гибели «сотен тысяч людей».
По словам Данилова, украинская армия «может выполнить любое задание». Если «верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск», войска «могут это сделать», сказал он. «Но что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?» – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «1+1».
Он также отметил, что разработаны пять сценариев для урегулирования конфликта в Донбассе, сейчас развитие идет «по первому – политико-дипломатическому». При этом Данилов исключил возможность переговоров по урегулированию с представителями ДНР и ЛНР, хотя считает правильным, если переговоры будут вести президенты Украины и России.
Напомним, полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев стремится к силовому, а не дипломатическому решению конфликта в Донбассе.
Украинский кабмин внес в Верховную раду законопроект «О государственной политике переходного периода». Документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.
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Лавров назвал проявлением шизофрении заявления Киева по нормандскому формату
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал проявлением «внешнеполитической шизофрении» призывы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы к встрече глав внешнеполитических ведомств нормандского формата. Российский министр подчеркнул, что встреча ради встречи Москве не нужна.
«Мы слышим много заявлений из Киева о том, что украинская сторона готова к самым разным встречам. Мы только не можем понять, какова будет позиция украинской стороны на этих встречах. Встреча ради встречи нам не нужна», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».
Он добавил, что с этим согласны и другие участники нормандского формата, в частности, Германия и Франция. «Если нормандский формат должен выполнять работу, которую ему поручено лидерами четырех государств, это означает создание условий для конкретного выполнения во всей их полноте и последовательности минских договорённостей», – отметил министр.
По его словам, когда украинская сторона призывает как можно скорее встретиться в нормандском формате – и на уровне глав внешнеполитических ведомств, и на высшем уровне, а параллельно другие члены украинского руководства, а порой и сам министр иностранных дел заявляли, что они не будут эти договоренности выполнять, можно сделать вывод о цели такой инициативы.
«В этой ситуации, когда такое раздвоение сознания, ну шизофрения внешнеполитическая, по большому счету, наблюдается. Вот соберемся мы в нормандском формате, и украинская сторона будет говорить, что у них есть такие законы, которые не позволяют им их нарушать. И значит, я делаю вывод: единственная цель такой инициативы заключается в том, чтобы опять упрашивать Берлин и Париж надавить на Россию, чтобы начать модифицировать, как они говорят, минские договоренности», – заключил Лавров.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к проведению встречи глав МИД «нормандской четверки», и надеется, что российская сторона подтвердит участие в ней.
Перед этим источник сообщал, что к ходе видеоконференции политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно. По его словам, российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе.
Кулеба предсказал «чрезвычайно сложный» разговор Путина и Зеленского
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Разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет чрезвычайно сложным, но «нужно идти к нему», заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
Как заявил министр, «нужно разговаривать с тем, кто принимает решения» в России, «а это Владимир Путин», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «1+1».
На вопрос о том, обсуждал ли Киев со странами Запада строительство стены в Донбассе и заморозку конфликта, Кулеба заверил, что данная тема «не обсуждалась и не будет обсуждаться», так как украинские власти «работают не на заморозку конфликта, а на его решение в интересах Украины», передает ТАСС.
Кроме того, глава МИД Украины заявил, что Киев «не отбрасывает нормандский формат», а «наоборот, активизировал работу по подготовке нового саммита». Зеленский придерживается позиции использования даже самой маленькой возможности для урегулирования конфликта на востоке страны, сказал Кулеба.
Напомним, источник сообщал, что к ходе видеоконференции политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно. Кулеба заявил, что Украина готова к проведению встречи глав МИД «нормандской четверки». Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позицию Киева проявлением «внешнеполитической шизофрении».
В Кремле оценили слова Зеленского о возможности войны между Россией и Украиной
Кремль с сожалением воспринял заявление президента Украины Владимира Зеленского, который допустил возможность полноценной войны с Россией, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«С сожалением», – ответил он на вопрос, как в Кремле относятся к подобным высказываниям.
Отвечая на вопрос, видят ли такую опасность в Москве, Песков указал, что рассуждения о возможности войны России и Украины являются апокалиптическими, и Кремль не хотел бы им предаваться, передает ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что между Россией и Украиной может начаться полноценная война, но, по его словам, это было бы «наибольшей ошибкой».
Также Зеленский признал, что в ходе визита в Вашингтон не получил прямого ответа от США относительно вступления в НАТО, но Киев может полагаться на США. Вместе с тем Зеленский выразил мнение, что Россия будет крепчать, если Украину не взять в НАТО.
В Fitch назвали завершение строительства «Северного потока – 2» победой России
Завершение строительства газопровода «Северный поток – 2», несмотря на политическое сопротивление со стороны США и ряда европейских стран, является геополитической победой России, заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
«Завершение строительства «Северного потока – 2» – это геополитическая победа Москвы, проект был достроен, несмотря на негативное отношение к нему со стороны Еврокомиссии, ряда европейских стран и США. Помогла последовательная позиция Германии – Берлин, как и Москва, всегда подчеркивал, что трубопровод является коммерческим, а не политическим проектом», – сказал он, передает ТАСС.
Кроме того, запуск проект позволит снизить зависимость России и Европы от Украины в вопросе транзита газа. При этом сам транзит в каких-то масштабах продолжит функционировать, уверен Маринченко.
Он также допустил запуск «Северного потока – 2» на полную мощность до конца года. «Пока проект не может работать на полную мощность из-за ограничений, связанных с европейской газовой директивой. Но не исключено, что чтобы сподвигнуть Газпром к максимизации закачки газа в газохранилища и экспорта в условиях дефицита на рынке и сверхвысоких цен, действие газовой директивы может быть все же отменено. Это в теории позволило бы трубопроводу заработать на полную мощность уже к концу года», – сказал он.
Маринченко также считает, что вопрос сертификации трубопровода, вероятно, может быть решен относительно оперативно. «Это вопрос недель, вряд ли месяцев», – полагает он.
Ранее в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
Посол Латвии заявил о нежелании ЕС «новых проблем» из-за Украины
У Евросоюза нет общего понимания европейской перспективы Украины, при этом часть стран сообщества «не видят оснований для его расширения», заявил посол Латвии на Украине Юрис Пойканс.
«Я не хотел бы спекулировать о 10, 20 или 30 годах (сроках возможного принятия Украины в ЕС). Ведь на сегодня у нас нет общего понимания в Европейском союзе о европейской перспективе Украины», – заявил он, передает РИА «Новости».
Дипломат напомнил, что членство в ЕС – вопрос консенсуса 27 стран-участников сообщества. «И пока его не будет, очень трудно говорить о каких-то там сроках. Эти 27 стран имеют очень разные взгляды относительно Украины, и часть из них пока не видят оснований для расширения Евросоюза», – указал Пойканс.
При этом страны, которые не выступают против принятия новых членов в сообщество, хотят видеть в нем те государства, которые «уже готовы к вступлению», объяснил дипломат. «Никто не хочет получать новые проблемы», – отметил он.
По словам Пойканса, в случае продолжения реформ и достижения «определенного прогресса» Украина, вероятно, сможет поставить вопрос о своем вступлении как в Брюсселе, так и в других столицах ЕС. «Тогда у Украины будут все основания заявить, что вы хотите чего-то большего, чем просто соглашение об ассоциации с Европейским Союзом», – заключил посол.
В конце августа экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина, Грузия и Молдавия на данный момент не соответствуют условиям вступления в ЕС, для этого им понадобится «20 лет работы». При этом она посоветовала гражданам своей страны не инвестировать в Украину из-за риска потери вложений.
В июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев также недостаточно для вступления в НАТО.