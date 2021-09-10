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США прокомментировали завершение строительства «Северного потока – 2»
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Соединенные Штаты по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и геополитическим российским проектом, заявила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.
«Мы говорили об этом раньше и продолжим вновь об этом говорить: мы считаем, что это плохая сделка, и мы продолжаем выступать против этого трубопровода, считая его геополитическим проектом России», – прокомментировала она факт завершения строительства «Северного потока — 2», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что проверка заявки Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора продолжается, срок окончания процедуры пока неизвестен. Если «Северный поток – 2» будет запущен до сертификации, то Nord Stream 2 AG будет грозить наказание.
Компания Nord Stream 2 AG подтвердила соединение датской и немецкой секций второй нитки «Северного потока – 2»и заявила о планах ввести газопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.
Кроме того, в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
«Северный поток – 2» построен
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Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября, сообщили в пресс-службе Газпрома.
«На утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 мск строительство газопровода «Северный поток – 2» полностью завершено», – сказано в сообщении, передает ТАСС.
Напомним, 6 сентября строители уложили на дно Балтийского моря последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток – 2». Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
При этом авторы немецкого издания Handelsblatt Моритц Кох и Клаус Штратман выразили мнение, что последним препятствием на пути российского газопровода «Северный поток – 2» может стать позиция новых властей Германии после выборов в ФРГ.
Газопровод «Северный поток – 2» от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Так, в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.
При этом Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину, несмотря на строительство «Северного потока – 2». Так, президент России Владимир Путин подтвердил канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину.
Кроме того, летом Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США согласились не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен пообещала приложить усилия для продления контракта на транзит газа через Украину до 2034 года. В то же время украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы».
Украинцев припугнули ростом тарифов на газ из-за «Северного потока – 2»
Запуск трубопровода «Северный поток – 2» и сокращение объемов транзита газа через Украину приведет к росту тарифов для населения, заявил депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.
«Во-первых, если транзит прекратится, то вообще встанет вопрос не только цены и тарифов, а наличия, физического наличия газа в системе… Если физически не будет газа со стороны России, то необходимо его будет или поднимать из хранилищ, что не всегда возможно, или физически (транспортировать) реверсом с западной границы, что тоже очень сложно», – заявил парламентарий, передает РИА «Новости».
По его словам, в случае падения объемов транзита газа ниже 15 млрд кубометров в год в украинской ГТС его просто не будет физически.
Кучеренко также отметил, что в случае уменьшения объема транзита из-за «Северного потока – 2», с учетом технологических трат, себестоимость перекачки газа по территории Украины будет кардинально увеличиваться. «Цена на газ, условно, те восемь гривен (21 рубль) от Нафтогаза (текущая цена газа для населения), две гривны (5,5 рубля) добавит «Укртрансгаз» (оператор подземных хранилищ) и еще две гривны (5,5 рубля), условно, добавит газораспределяющая компания. Вот вам конечная цена для населения», – заключил депутат.
Ранее депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что цены на услуги ЖКХ на Украине в отопительный сезон вырастут на 70%. Между тем ряд депутатов Рады заявили, что повышение тарифов на услуги ЖКХ может привести к развалу энергетической системы Украины.
Напомним, с ноября 2020 года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%, а с 1 января 2021 года правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. В связи с этим в различных регионах Украины прошли протестные акции с требованием снизить тарифы. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина идет к тарифному майдану.
Оператору «Северного потока – 2» пригрозили наказанием за запуск газопровода до сертификации
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Проверка заявки Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора продолжается, срок окончания процедуры пока неизвестен. Если «Северный поток – 2» будет запущен до сертификации, то Nord Stream 2 AG будет грозить наказание, сообщили в Федеральном сетевом агентстве (BNA).
«Документы заявки Nord Stream 2 AG на процедуру сертификации в качестве независимого оператора в настоящее время проверяются Федеральным сетевым агентством», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
В ведомстве также добавили, что «сколько времени займет рассмотрение документов», представленных для процедуры сертификации, «сейчас предсказать невозможно».
В агентстве напомнили, что по закону после передачи полного пакета документов у Федерального сетевого агентства есть четыре месяца на подготовку проекта постановления по заявке, затем проект решения должен быть передан в Европейскую комиссию для комментариев.
«Если требования разделения не выполняются на момент ввода в эксплуатацию, Федеральное сетевое агентство может наказать (за) это как административное правонарушение», – заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что компания Nord Stream 2 AG подтвердила соединение датской и немецкой секций второй нитки «Северного потока – 2»и заявила о планах ввести газопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.
Кроме того, в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
Немцы порадовались завершению строительства «Северного потока – 2»
Читатели немецкой газеты Die Welt обрадовались сообщениям о завершении строительства газопровода «Северный поток – 2», несмотря на все трудности и противодействие со стороны ряда стран.
«Превосходно! Надеюсь, инвестиции себя оправдают», – написал пользователь с ником Guntram S, передает РИА «Новости».
«Хорошая новость для немецкой промышленности и немецких потребителей. В этой ситуации наконец-то были реализованы интересы Германии, несмотря на массовое сопротивление со стороны США, Украины, Польши, а также прибалтийских стран», – высказал мнение Rainer S.
«Хорошо, что даже Анналена (Бэрбок, представитель немецкой партии «Зеленые») уже не сможет этому помешать», – отметил FireFly.
«Несмотря на все политические склоки, задержка по времени оказалась значительно меньше, чем у рейсов в аэропорту Берлина», – сыронизировал Sülpner Karl.
«Еще несколько недель назад была напряженная ситуация! Спасибо тем, кто продолжал работать, несмотря на «сильный встречный ветер». Браво!» – подытожили читатели.
Ранее в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Позже компания Nord Stream 2 AG подтвердила соединение датской и немецкой секций второй нитки «Северного потока – 2» и заявила о планах ввести газопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.
Ранее сообщалось, что поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
Цена газа в Европе превысила 700 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена на газ в Европе в ходе торгов в пятницу превысила 700 долларов за 1 тыс. кубических метров, свидетельствуют данные биржи ICE.
Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на пике достигла 701,5 доллара за 1 тыс. куб. м, или 57,35 евро за МВт·ч (исходя из нынешнего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы установила рекорд накануне, 9 сентября, превысив показатель в 700 долларов за 1 тыс. кубометров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что на фоне таких цен вряд ли кто-то будет прислушиваться к утверждениям об опасности «Северного потока – 2».
Напомним, 10 сентября строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено. Поставки по «Северному потоку – 2» планируется начать в начале октября.
В Fitch назвали завершение строительства «Северного потока – 2» победой России
Завершение строительства газопровода «Северный поток – 2», несмотря на политическое сопротивление со стороны США и ряда европейских стран, является геополитической победой России, заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
«Завершение строительства «Северного потока – 2» – это геополитическая победа Москвы, проект был достроен, несмотря на негативное отношение к нему со стороны Еврокомиссии, ряда европейских стран и США. Помогла последовательная позиция Германии – Берлин, как и Москва, всегда подчеркивал, что трубопровод является коммерческим, а не политическим проектом», – сказал он, передает ТАСС.
Кроме того, запуск проект позволит снизить зависимость России и Европы от Украины в вопросе транзита газа. При этом сам транзит в каких-то масштабах продолжит функционировать, уверен Маринченко.
Он также допустил запуск «Северного потока – 2» на полную мощность до конца года. «Пока проект не может работать на полную мощность из-за ограничений, связанных с европейской газовой директивой. Но не исключено, что чтобы сподвигнуть Газпром к максимизации закачки газа в газохранилища и экспорта в условиях дефицита на рынке и сверхвысоких цен, действие газовой директивы может быть все же отменено. Это в теории позволило бы трубопроводу заработать на полную мощность уже к концу года», – сказал он.
Маринченко также считает, что вопрос сертификации трубопровода, вероятно, может быть решен относительно оперативно. «Это вопрос недель, вряд ли месяцев», – полагает он.
Ранее в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
Польша признала провал в попытках остановить реализацию «Северного потока – 2»
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Позиция Варшавы по отношению к проекту «Северный поток – 2» не изменилась, однако его реализацию не удалось остановить, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции со своими французским и германским коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом (формат «Веймарский треугольник»).
Рау заявил, что «в действительности то, что касается Польши, то мы не изменили своего мнения касательно оценки этой инвестиции», однако Варшаве «не удалось остановить этот проект, строительство будет завершено», передает ТАСС.
По словам министра, он «выразил надежду» на «поиск решений для закрытия дефицита безопасности в Европе», который, по его мнению, возник в результате завершения проекта, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Варшава, Берлин и Париж «будут работать вместе над тем, чтобы «потенциальные последствия этого решения (строительства «Северного потока – 2») были остановлены».
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Компания Nord Stream 2 AG подтвердила соединение датской и немецкой секций второй нитки «Северного потока – 2» и заявила о планах ввести газопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.
Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
Киев пообещал бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа
Украина не перестанет бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа по трубопроводу, заявил пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Сергей Никифоров.
«Президент всегда подчеркивал, что Украина будет бороться с этим политическим проектом России до его завершения, после того, как это произойдет, и даже после начала поставок газа», – сказал Никифоров, передает РИА «Новости» со ссылкой на France-Presse.
Ранее в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
Туск обвинил Германию в завершении строительства «Северного потока – 2»
Бывший глава Европейского совета, экс-премьер Польши и лидер крупнейшей польской оппозиционной Гражданской коалиции Дональд Туск назвал завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» большой ошибкой Германии.
«Я считаю, что это непростительная ошибка с очень серьезными последствиями. Ошибка, вытекающая из эгоистичной политики немецких интересов. Это противоречит интересам ЕС в целом, уже не говоря о Польше или Украине», – сказал он, передает ТАСС.
По утверждению Туска, в его разговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель она якобы часто говорила, что знает, что «это (газопровод) плохо для Европейского союза».
Ранее в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
Эксперт: Для борьбы с «Северным потоком-2» Киев может устроить провокации в Донбассе
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«Как Киев может помешать уже работающему трубопроводу? В первую очередь, он попытается давить на Берлин по пунктам, обозначенным в соглашении Германии и США», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Киев пообещал продолжать борьбу с «Северным потоком» даже после начала поставок газа.
В соглашении Германии и США по поводу «Северного потока» есть два важных пункта, напоминает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Там говорится: Германия обязуется ввести новые санкции или даже совсем остановить «поток» в двух случаях: если Россия использует газ в качестве энергетического оружия или если Россия начнет прямую агрессию против Украины», – сказал Юшков.
«На Украине сейчас уже говорят, что рост цен на газ в Европе – это происки Москвы, что это и есть случай использования энергоресурсов в качестве оружия. Так Киев уже сейчас пытается шантажировать европейцев, продавливая выгодные для себя решения», – отметил специалист.
Кроме того, по мнению собеседника, можно ожидать дальнейших провокаций в Донбассе. «Украина может устроить эскалацию боевых действий и затем пожаловаться Западу на то, что в регионе снова разгорелась война. Обвинят в этом Россию и тогда появится повод призвать Берлин ввести санкции против «Северного потока», – пояснил он.
В этой ситуации Москве, по его словам, следует активнее сотрудничать с Евросоюзом, в частности терпеливо разъяснять, что цены на газ в Европе растут не по вине России, а потому что СПГ ушел в Азию. «На азиатских рынках газ еще дороже, чем в Европе. Поэтому производители СПГ перенаправляют свой товар туда, – пояснил Юшков. – Россия же, наоборот, бьет исторические рекорды по объемам поставок газа».
Кроме того, для России важно разъяснять, какова политика нашей страны в Донбассе. «Президент Владимир Путин особо подчеркнул во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель – Москва надеется, что Германия додавит Украину в вопросе выполнения Минских соглашений», – напомнил Юшков.
«Но полностью нейтрализовать угрозу, исходящую от пункта «об агрессии», можно лишь одним способом – разрешить кризис в Донбассе, добиться выполнения Минских соглашений, запустить мирный процесс. Таким образом можно не только ликвидировать угрозу возобновления боев в регионе, но и лишить Киев повода требовать от Германии заблокировать «Северный поток». Так что Россия вдвойне заинтересована в завершении конфликта в Донбассе», – подытожил собеседник.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу.
Компания Nord Stream 2 AG подтвердила соединение датской и немецкой секций второй нитки «потока». Первые поставки газа планируются на начало октября
Читатели немецкой газеты Die Welt обрадовались завершению строительства газопровода.
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев не перестанет бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа по трубопроводу.
А глава МИД Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции со своими французским и германским коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом заявил, что отношение Варшавы к проекту не изменилось, однако его строительство остановить ей так и не удалось. По его словам, что Варшава, Берлин и Париж «будут работать вместе над тем, чтобы устранить «потенциальные последствия» этого строительства.
Представитель МИД России Мария Захарова ранее поясняла, что начало коммерческого экспорта газа по трубопроводу зависит от немецкого регулятора.
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Акции Газпрома выросли на фоне завершения строительства «Северного потока – 2»
Акции Газпрома начали расти в ходе торгов на Мосбирже на 1,36%, до 330 рублей за бумагу на фоне новости о завершении строительства «Северного потока – 2», свидетельствуют данные площадки на 10.36 мск.
На открытии торгов бумаги газового холдинга прибавляли в цене 0,81% и торговались на уровне 327,2 руб. за акцию, передает ТАСС.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
Вместе с тем авторы немецкого издания Handelsblatt Моритц Кох и Клаус Штратман выразили мнение, что последним препятствием на пути российского газопровода «Северный поток – 2» может стать позиция новых властей Германии после выборов в ФРГ.
Газопровод «Северный поток – 2» от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – «Газпромом».
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу.
Кроме того, летом Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США согласились не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен пообещала приложить усилия для продления контракта на транзит газа через Украину до 2034 года.
Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы».
Захарова прокомментировала окончание строительства «Северного потока – 2»
Остановить проект «Северный поток – 2» невозможно, Россия призывает прекратить чинить ему препятствия, скоро европейские потребители смогут получать российский газ по кратчайшему и экологичному маршруту, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Всем, включая оппонентов СП-2, которые отчаянно противодействовали строительству, ясно, что остановить его невозможно. Пора прекратить чинить препятствия этому важному проекту. Пришло время договариваться о разумных, взаимовыгодных параметрах эксплуатации газопровода», – заявила представитель МИД в видео, опубликованном в ее Telegram.
По словам Захаровой, Москва рассчитывает, что европейские потребители уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему и экологичному маршруту. «Сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора. Рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту», – сказала официальный представитель МИД.
Ранее в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
В Германии отказались комментировать возможность запуска «Северного потока – 2» в октябре
В минэнерго Мекленбурга-Передней Померании не стали комментировать возможность запуска «Северного потока – 2» в октябре.
«Касательно планов Nord Stream 2 AG обратитесь, пожалуйста, непосредственно в компанию», – ответил он на вопрос, может ли газопровод быть запущен 1 октября, передает РИА «Новости».
В свою очередь в горнодобывающем управлении Штральзунда соообщили, что пока не получили необходимых документов по обеим ниткам «Северного потока – 2» для выдачи разрешения на прием газа.
Ранее в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
Nord Stream 2 AG подтвердила планы запустить «Северный поток – 2» до конца года
Компания Nord Stream 2 AG подтвердила соединение датской и немецкой секций второй нитки «Северного потока – 2» и заявила о планах ввести газопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.
«Сегодня секции второй нитки «Северного потока – 2», идущие от берега Германии и из вод Дании, были соединены между собой ... трубоукладочной баржой «Фортуна», – говорится в материалах Nord Stream 2 AG.
Там указали, что «далее будут проведены пусконаладочные работы, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года», передает РИА «Новости».
Ранее в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
Песков: От запуска «Северного потока – 2» выиграют и поставщики, и потребители
Россия как поставщик энергоресурсов выиграет от запуска газопровода «Северный поток – 2» точно так же, как и потребители этих ресурсов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, можно ли в связи с завершением строительства трубопровода говорить, что Россия вышла победителем из истории внешнего противостояния этому проекту, Песков заявил, что «так было бы говорить совершенно неверно».
«Когда будет запущен «Северный поток – 2», победителями выйдут и поставщики энергоресурсов, и их потребители. То есть, все», – сказал Песков, передает ТАСС.
Ранее в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.