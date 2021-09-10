Nord Stream 2 AG подтвердила планы запустить «Северный поток – 2» до конца года

Компания Nord Stream 2 AG подтвердила соединение датской и немецкой секций второй нитки «Северного потока – 2» и заявила о планах ввести газопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.

«Сегодня секции второй нитки «Северного потока – 2», идущие от берега Германии и из вод Дании, были соединены между собой ... трубоукладочной баржой «Фортуна», – говорится в материалах Nord Stream 2 AG.

Там указали, что «далее будут проведены пусконаладочные работы, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года», передает РИА «Новости».

Ранее в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.

В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.