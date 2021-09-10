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10 сентября, пятница | Последнее обновление — 15:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Цена газа в Европе превысила 700 долларов за 1 тыс. кубометров
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Россия завершила строительство «Северного потока – 2». Время подвести итоги и посмотреть, кто выиграл от этой достройки, кто проиграл, а кто, вроде как проиграв, тоже на самом деле выиграл.
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В Венгрии и Польше начались разговоры о выходе из Евросоюза. Ранее об этом подумывала Греция. Но вероятность того, что ЕС покинут эти страны, пока невелика. Несколько больше шансов у других – более богатых – стран.
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Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Nord Stream 2 AG подтвердила планы запустить «Северный поток – 2» до конца года
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Компания Nord Stream 2 AG подтвердила соединение датской и немецкой секций второй нитки «Северного потока – 2» и заявила о планах ввести газопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.
«Сегодня секции второй нитки «Северного потока – 2», идущие от берега Германии и из вод Дании, были соединены между собой ... трубоукладочной баржой «Фортуна», – говорится в материалах Nord Stream 2 AG.
Там указали, что «далее будут проведены пусконаладочные работы, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года», передает РИА «Новости».
Ранее в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
На Украине захотели контролировать «Северный поток – 2»
Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины больше всего подходит на роль оператора «Северного потока – 2», считает украинское издание «Сегодня».
«Северный поток – 2» должен управляться независимым от Газпрома оператором, и под эту роль «как нельзя лучше подходит именно украинская компания, управляющая газотранспортной системой», пишет «Сегодня».
Украине важно создавать свою систему «хабов» на основе подземных хранилищ, указывается в материале.
Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину. Ранее президент России Владимир Путин подтверждал канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину.
Ранее глава ГТС Украины Сергей Макогон заявлял, что компания намерена предложить свои услуги по управлению «Северным потоком – 2».
Названо последнее препятствие на пути «Северного потока – 2»
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Авторы немецкого издания Handelsblatt Моритц Кох и Клаус Штратман выразили мнение, что последним препятствием на пути российского газопровода «Северный поток – 2» может стать позиция новых властей Германии после выборов в ФРГ.
По словам авторов статьи, противники российского газопровода надеются, что после выборов в ФРГ новые власти Германии, иск «Немецкой экологической организации» и строгие требования Брюсселя торпедируют проект, передает РИА «Новости».
«Если [новое] федеральное правительство [Германии] отвернется от «Северного потока – 2», то Европейской Комиссии можно будет не опасаться конфликта с Германией, и она сможет склониться к тому, чтобы настоять на выполнении требований Газовой директивы к Газпрому в полном объеме», – пишут обозреватели.
Положения Газовой директивы распространяются на трубопроводы, ведущие из третьих стран в Европейский Союз и построенные после 2019 года. Закон предписывает разделять производителей газа и операторов магистралей, по которым осуществляются поставки топлива. Кроме того, согласно этому правилу, сторонним продавцам газа нужно предоставить доступ к газопроводу, который они не строили, говорится в статье. (В России отмечали, что при утверждении проекта «Северный поток – 2» эта директива не действовала и не была даже в разработке. Получается, что закон в Евросоюзе имеет обратную силу, а это противоречит важнейшему принципу правосудия).
Смена руководства в Берлине может привести и к тому, что США прибегнут к новым штрафным мерам против магистрали, считают колумнисты. Изменение отношения правительства Германии к «Северному потоку – 2» может повлиять на решение суда по иску «Немецкой экологической организации», требующей аннулировать разрешения на строительство и эксплуатацию проекта, подытожили авторы.
Накануне появилась информация, что поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Напомним, 6 сентября строители уложили на дно Балтийского моря последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток – 2».
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В Польше обосновали невозможность России отказаться от транзита газа через Украину
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Газпром не сможет прекратить транзит газа через Украину из-за требований к «Северному потоку – 2», заявил председатель правления польской нефтегазовой компании PGNIG Павел Маевский.
В случае использования газопровода в соответствии с европейскими регуляциями эксплуатировать в полную силу его будет нельзя, потому Россия будет вынуждена поставлять сырье через Украину, заявил Маевский, передает «Укринформ».
«Это очень важно. Украинцы являются нашими союзниками в борьбе за энергетическую солидарность и ее применение в контексте реализации проекта Nord Stream 2», – добавил он.
Напомним, Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину. Ранее президент России Владимир Путин подтверждал федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение РФ контрактов по транзиту газа через Украину.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
Ранее сообщалось, что поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Напомним, 6 сентября строители уложили на дно Балтийского моря последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы.
«Северный поток – 2» построен
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Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября, сообщили в пресс-службе Газпрома.
«На утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 мск строительство газопровода «Северный поток – 2» полностью завершено», – сказано в сообщении, передает ТАСС.
Напомним, 6 сентября строители уложили на дно Балтийского моря последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток – 2». Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
При этом авторы немецкого издания Handelsblatt Моритц Кох и Клаус Штратман выразили мнение, что последним препятствием на пути российского газопровода «Северный поток – 2» может стать позиция новых властей Германии после выборов в ФРГ.
Газопровод «Северный поток – 2» от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Так, в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.
При этом Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину, несмотря на строительство «Северного потока – 2». Так, президент России Владимир Путин подтвердил канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину.
Кроме того, летом Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США согласились не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен пообещала приложить усилия для продления контракта на транзит газа через Украину до 2034 года. В то же время украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы».
Захарова пояснила сроки начала поставок газа по «Северному потоку – 2»
Начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора. Мы рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту», – цитирует Захарову ТАСС.
По ее словам, углеродный след от транспортировки газа по этому газопроводу более чем в пять раз ниже по сравнению с альтернативными путями. «Это известно. Уже все материалы на этот счет были предоставлены», – отметила она.
Ранее сообщалось, что поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Напомним, 6 сентября строители уложили на дно Балтийского моря последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы.
Украинцев припугнули ростом тарифов на газ из-за «Северного потока – 2»
Запуск трубопровода «Северный поток – 2» и сокращение объемов транзита газа через Украину приведет к росту тарифов для населения, заявил депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.
«Во-первых, если транзит прекратится, то вообще встанет вопрос не только цены и тарифов, а наличия, физического наличия газа в системе… Если физически не будет газа со стороны России, то необходимо его будет или поднимать из хранилищ, что не всегда возможно, или физически (транспортировать) реверсом с западной границы, что тоже очень сложно», – заявил парламентарий, передает РИА «Новости».
По его словам, в случае падения объемов транзита газа ниже 15 млрд кубометров в год в украинской ГТС его просто не будет физически.
Кучеренко также отметил, что в случае уменьшения объема транзита из-за «Северного потока – 2», с учетом технологических трат, себестоимость перекачки газа по территории Украины будет кардинально увеличиваться. «Цена на газ, условно, те восемь гривен (21 рубль) от Нафтогаза (текущая цена газа для населения), две гривны (5,5 рубля) добавит «Укртрансгаз» (оператор подземных хранилищ) и еще две гривны (5,5 рубля), условно, добавит газораспределяющая компания. Вот вам конечная цена для населения», – заключил депутат.
Ранее депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что цены на услуги ЖКХ на Украине в отопительный сезон вырастут на 70%. Между тем ряд депутатов Рады заявили, что повышение тарифов на услуги ЖКХ может привести к развалу энергетической системы Украины.
Напомним, с ноября 2020 года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%, а с 1 января 2021 года правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. В связи с этим в различных регионах Украины прошли протестные акции с требованием снизить тарифы. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина идет к тарифному майдану.
В Fitch назвали завершение строительства «Северного потока – 2» победой России
Завершение строительства газопровода «Северный поток – 2», несмотря на политическое сопротивление со стороны США и ряда европейских стран, является геополитической победой России, заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
«Завершение строительства «Северного потока – 2» – это геополитическая победа Москвы, проект был достроен, несмотря на негативное отношение к нему со стороны Еврокомиссии, ряда европейских стран и США. Помогла последовательная позиция Германии – Берлин, как и Москва, всегда подчеркивал, что трубопровод является коммерческим, а не политическим проектом», – сказал он, передает ТАСС.
Кроме того, запуск проект позволит снизить зависимость России и Европы от Украины в вопросе транзита газа. При этом сам транзит в каких-то масштабах продолжит функционировать, уверен Маринченко.
Он также допустил запуск «Северного потока – 2» на полную мощность до конца года. «Пока проект не может работать на полную мощность из-за ограничений, связанных с европейской газовой директивой. Но не исключено, что чтобы сподвигнуть Газпром к максимизации закачки газа в газохранилища и экспорта в условиях дефицита на рынке и сверхвысоких цен, действие газовой директивы может быть все же отменено. Это в теории позволило бы трубопроводу заработать на полную мощность уже к концу года», – сказал он.
Маринченко также считает, что вопрос сертификации трубопровода, вероятно, может быть решен относительно оперативно. «Это вопрос недель, вряд ли месяцев», – полагает он.
Ранее в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
Цена газа в Европе превысила 700 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена на газ в Европе в ходе торгов в пятницу превысила 700 долларов за 1 тыс. кубических метров, свидетельствуют данные биржи ICE.
Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на пике достигла 701,5 доллара за 1 тыс. куб. м, или 57,35 евро за МВт·ч (исходя из нынешнего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы установила рекорд накануне, 9 сентября, превысив показатель в 700 долларов за 1 тыс. кубометров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что на фоне таких цен вряд ли кто-то будет прислушиваться к утверждениям об опасности «Северного потока – 2».
Напомним, 10 сентября строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено. Поставки по «Северному потоку – 2» планируется начать в начале октября.
Туск обвинил Германию в завершении строительства «Северного потока – 2»
Бывший глава Европейского совета, экс-премьер Польши и лидер крупнейшей польской оппозиционной Гражданской коалиции Дональд Туск назвал завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» большой ошибкой Германии.
«Я считаю, что это непростительная ошибка с очень серьезными последствиями. Ошибка, вытекающая из эгоистичной политики немецких интересов. Это противоречит интересам ЕС в целом, уже не говоря о Польше или Украине», – сказал он, передает ТАСС.
По утверждению Туска, в его разговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель она якобы часто говорила, что знает, что «это (газопровод) плохо для Европейского союза».
Ранее в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
Киев пообещал бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа
Украина не перестанет бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа по трубопроводу, заявил пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Сергей Никифоров.
«Президент всегда подчеркивал, что Украина будет бороться с этим политическим проектом России до его завершения, после того, как это произойдет, и даже после начала поставок газа», – сказал Никифоров, передает РИА «Новости» со ссылкой на France-Presse.
Ранее в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
Песков выразил надежду, что уже никто не сможет помешать «Северному потоку – 2»
Российская сторона надеется, что сейчас уже никто и ничто не сможет помешать вводу «Северного потока – 2» в строй, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сейчас мы знаем, то уже проект (газопровода) в завершающей стадии. Мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй», – сказал представитель Кремля в эфире Первого канала, передает ТАСС.
На фоне действующих мировых цен на газ вряд ли кто-то будет прислушиваться утверждениям об опасности «Северного потока – 2», предположил Песков.
«Что касается этих предупреждений украинцам, европейцам о том, что это чрезвычайно опасный проект и так далее, на фоне нынешних цен на газ, нынешней катастрофической ситуации с заполненностью подземных газовых хранилищ, наверное, вряд ли кто-то готов прислушиваться к этим воплям», - добавил он.
Ранее сообщалось, что поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Напомним, 6 сентября строители уложили на дно Балтийского моря последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы.
Немцы порадовались завершению строительства «Северного потока – 2»
Читатели немецкой газеты Die Welt обрадовались сообщениям о завершении строительства газопровода «Северный поток – 2», несмотря на все трудности и противодействие со стороны ряда стран.
«Превосходно! Надеюсь, инвестиции себя оправдают», – написал пользователь с ником Guntram S, передает РИА «Новости».
«Хорошая новость для немецкой промышленности и немецких потребителей. В этой ситуации наконец-то были реализованы интересы Германии, несмотря на массовое сопротивление со стороны США, Украины, Польши, а также прибалтийских стран», – высказал мнение Rainer S.
«Хорошо, что даже Анналена (Бэрбок, представитель немецкой партии «Зеленые») уже не сможет этому помешать», – отметил FireFly.
«Несмотря на все политические склоки, задержка по времени оказалась значительно меньше, чем у рейсов в аэропорту Берлина», – сыронизировал Sülpner Karl.
«Еще несколько недель назад была напряженная ситуация! Спасибо тем, кто продолжал работать, несмотря на «сильный встречный ветер». Браво!» – подытожили читатели.
Ранее в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Позже компания Nord Stream 2 AG подтвердила соединение датской и немецкой секций второй нитки «Северного потока – 2» и заявила о планах ввести газопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.
Ранее сообщалось, что поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
Акции Газпрома выросли на фоне завершения строительства «Северного потока – 2»
Акции Газпрома начали расти в ходе торгов на Мосбирже на 1,36%, до 330 рублей за бумагу на фоне новости о завершении строительства «Северного потока – 2», свидетельствуют данные площадки на 10.36 мск.
На открытии торгов бумаги газового холдинга прибавляли в цене 0,81% и торговались на уровне 327,2 руб. за акцию, передает ТАСС.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
Вместе с тем авторы немецкого издания Handelsblatt Моритц Кох и Клаус Штратман выразили мнение, что последним препятствием на пути российского газопровода «Северный поток – 2» может стать позиция новых властей Германии после выборов в ФРГ.
Газопровод «Северный поток – 2» от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – «Газпромом».
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу.
Кроме того, летом Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США согласились не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен пообещала приложить усилия для продления контракта на транзит газа через Украину до 2034 года.
Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы».
Захарова прокомментировала окончание строительства «Северного потока – 2»
Остановить проект «Северный поток – 2» невозможно, Россия призывает прекратить чинить ему препятствия, скоро европейские потребители смогут получать российский газ по кратчайшему и экологичному маршруту, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Всем, включая оппонентов СП-2, которые отчаянно противодействовали строительству, ясно, что остановить его невозможно. Пора прекратить чинить препятствия этому важному проекту. Пришло время договариваться о разумных, взаимовыгодных параметрах эксплуатации газопровода», – заявила представитель МИД в видео, опубликованном в ее Telegram.
По словам Захаровой, Москва рассчитывает, что европейские потребители уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему и экологичному маршруту. «Сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора. Рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту», – сказала официальный представитель МИД.
Ранее в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
В Германии отказались комментировать возможность запуска «Северного потока – 2» в октябре
В минэнерго Мекленбурга-Передней Померании не стали комментировать возможность запуска «Северного потока – 2» в октябре.
«Касательно планов Nord Stream 2 AG обратитесь, пожалуйста, непосредственно в компанию», – ответил он на вопрос, может ли газопровод быть запущен 1 октября, передает РИА «Новости».
В свою очередь в горнодобывающем управлении Штральзунда соообщили, что пока не получили необходимых документов по обеим ниткам «Северного потока – 2» для выдачи разрешения на прием газа.
Ранее в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
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