Оператору «Северного потока – 2» пригрозили наказанием за запуск газопровода до сертификации

Проверка заявки Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора продолжается, срок окончания процедуры пока неизвестен. Если «Северный поток – 2» будет запущен до сертификации, то Nord Stream 2 AG будет грозить наказание, сообщили в Федеральном сетевом агентстве (BNA).

«Документы заявки Nord Stream 2 AG на процедуру сертификации в качестве независимого оператора в настоящее время проверяются Федеральным сетевым агентством», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

В ведомстве также добавили, что «сколько времени займет рассмотрение документов», представленных для процедуры сертификации, «сейчас предсказать невозможно».

В агентстве напомнили, что, по закону после передачи полного пакета документов у Федерального сетевого агентства есть четыре месяца на подготовку проекта постановления по заявке, затем проект решения должен быть передан в Европейскую комиссию для комментариев.

«Если требования разделения не выполняются на момент ввода в эксплуатацию, Федеральное сетевое агентство может наказать это как административное правонарушение», – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что компания Nord Stream 2 AG подтвердила соединение датской и немецкой секций второй нитки «Северного потока – 2»и заявила о планах ввести газопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.

Кроме того в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.