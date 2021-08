В Израиле назвали возможные сроки получения Ираном материалов для ядерного оружия Появилась информация о сбитом в Сирии экспериментальном беспилотнике США 4 августа 2021, 18:47 Текст: Алексей Дегтярев

Сирийские военные при поддержке иранских специалистов сбили один из самых дорогих американских беспилотников MQ-4C Triton, сообщают ближневосточные информационные аккаунты в Twitter. Летательный аппарат сбили, предположительно, при помощи комплекса Бук-М2, сообщил новостной Twitter-канал Rangeload. Иранское агентство U-news в своем Twitter уточнило, что борт сбили в провинции Алеппо. pic.twitter.com/pMoRfmoOiD —(@SYRIANTOPERSIAN) August 4, 2021 В июне 2019 года Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана сбил беспилотник RQ-4A над Ормузским проливом. По мнению Тегерана, аппарат находился в его воздушном пространстве. Изначально сообщалось, что сбит был MQ-4C Triton, но в США опровергли это. Американские СМИ сообщили, что сбит был прототип, на базе которого могли отрабатывать технологии для применения MQ-4C Triton.

Суд подтвердил, что «Мотор Сич» нарушил права «Вертолетов России» на бренд «Ми» 3 августа 2021, 11:15

Фото: Zuma\TASS

Текст: Алина Назарова

Суд по интеллектуальным правам оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску «Национального центра вертолетостроения имени Миля и Камова» (входит в «Вертолеты России») взыскали около 42 млн рублей с украинской компании «Мотор Сич» за незаконное использование серии товарных знаков «Ми»/Mi. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, СИП во вторник отклонил жалобу ответчика на принятое в январе решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, передает РИА «Новости». Истцу принадлежит серия товарных знаков «Ми»/Mi, «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля», MIL Moscow Helicopter Plant. В иске, поданном в декабре 2019 года, говорилось, что «Мотор Сич» позиционирует услугу модернизации вертолета Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ как создание нового типа вертолета, при этом используя на своем сайте обозначения Ми-8МСБ и Мi-8МSB для рекламы своих товаров и услуг. «Мотор Сич» иск не признала, сославшись на принцип исчерпания права. По мнению ответчика, он не нарушает права истца на товарные знаки, поскольку модифицирует произведенные самим истцом вертолеты Ми-8. Первая инстанция согласилась с доводами истца частично. Суд пришел к выводу, что ответчик не производит категорию товаров «транспортные средства», но в то же время нарушает его права на бренды для категории услуг «ремонт и техническое обслуживание транспортных средств». Суд запретил использование брендов только для ремонта и техобслуживания. Но апелляционный суд в апреле со ссылкой на ГОСТ указал, что термины «модернизация» и «модификация» относятся в большей степени к созданию продукции. В данном случае улучшение характеристик воздушного судна является изготовлением нового типа воздушного судна, а не ремонтом или техническим обслуживанием, отметил суд. Апелляция расширила запрет на использование ответчиком спорных брендов на категорию товаров «транспортные средства», как и просил истец. «Мотор Сич» разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели, промышленные газотурбинные установки. Его продукция эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах. «Вертолеты России» – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. В его состав входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания. Минпромторг озвучил предполагаемое официальное название истребителя Checkmate 2 августа 2021, 10:37

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Текст: Дмитрий Зубарев

Созданный госкорпорацией «Ростех» новый российский однодвигательный истребитель Checkmate, скорее всего, получит название Су-75, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. «Дело в том, что это рабочее название. Мы, конечно же, придем в итоге к номенклатуре традиционной, к которой мы привыкли. Скорее всего, это Су-75. То есть если база берется от Су-57, то вариант Су-75», – передает ТАСС слова Мантурова в интервью РБК-ТВ. Министр отметил, что название Checkmate, под которым истребитель был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021, было придумано инженерами. Он выразил уверенность, что самолет будет востребован на рынке. «Что касается Checkmate – это тот самолет, который сегодня будет востребован на рынке. С учетом того, что он дешевле, существенно дешевле. Он такой же мобильный», – сказал министр, добавив, что по авиационным средствам поражения и по другим тактико-техническим характеристикам он не уступает, и даже лучше, чем зарубежные аналоги. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса «воздух – воздух» и «воздух – поверхность». Масса полезной нагрузки превысит семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус – три тысячи километров. Машина будет оснащена высокоэффективной силовой установкой. Предполагается, что Checkmate поднимется в воздух в 2023 году, с 2026 года Ростех планирует начать его серийное производство. Ранее гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что новый однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate будет собираться на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе имени Гагарина (КнААЗ), который является филиалом ПАО «Компания Сухой». Газета ВЗГЛЯД разбирала название и характеристики нового легкого истребителя. Стало известно о разработке в России гиперзвуковой ракеты Х-95 3 августа 2021, 09:20

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Российские специалисты ведут разработку новейшей авиационной гиперзвуковой ракеты большой дальности Х-95, сообщил начальник Военной академии Генштаба ВС России генерал-полковник Владимир Зарудницкий. Как указал Зарудницкий в статье для журнала «Военная мысль», чтобы обеспечить свое господство в воздушно-космической сфере, военная промышленность России разрабатывает новые образцы вооружений. Среди множества отечественных образцов генерал обратил внимание на гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», стратегический бомбардировщик Ту-160М, прозванный «Белым лебедем», беспилотники, зенитные ракетные системы, а также рассекретил некую отечественную гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95. Ранее о последней разработке известно не было, пишет «Царьград». Как пояснил РИА «Новости» источник в оборонно-промышленном комплексе, «новая гиперзвуковая ракета большой дальности разрабатывается для применения в составе вооружения модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М, модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М и перспективного авиационного комплекса дальней авиации». «Опытные образцы нового изделия уже испытывались с воздушного носителя», – добавил источник. Тем временем главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский заявил, что «вероятнее всего, новая гиперзвуковая ракета Х-95 создается на базе технологий ракеты «Циркон». То есть в ней будет использоваться основной гиперзвуковой блок «Циркона», который обеспечивает длительный управляемый гиперзвуковой полет изделия в атмосфере». Военный эксперт добавил, что отработанную на «Цирконе» технологию можно адаптировать и под авиационные ракеты, и под ракеты с наземным стартом. «То есть бустеры (ракетные ускорители) могут быть разные, упаковка в транспортно-пусковые контейнеры или подвеска на носитель может быть разная, но основной гиперзвуковой модуль, включающий двигатель, систему наведения и корпус из спецматериалов, останется тот же», – пояснил он. По оценке Мураховского, дальность полета авиаракеты Х-95 должна составлять минимум 1 тыс. километров, то есть не менее, чем у «Циркона» с морским стартом. «А учитывая боевой радиус Ту-22М3М или Ту-160М, которые должны нести Х-95, дальность применения нового авиационного комплекса – самолет плюс ракета – может превышать и 10 тысяч километров», – добавил эксперт. В настоящее время в российских войсках несут опытно-боевое дежурство авиационные комплексы с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», которые включают носитель МиГ-31К и гиперзвуковую ракету, созданную на базе аэробаллистических ракет комплекса «Искандер». На испытаниях боеприпасы достигли скорости в 10 скоростей звука. В конце июня два МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами впервые были переброшены на авиабазу в Сирии. Россию обеспокоила активность частных военных компаний США 3 августа 2021, 09:59

Фото: Сергей Отрошко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Москва озабочена тиражируемыми в американских СМИ сообщениями о продолжающейся активности частных военных компаний США, заявил глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД Владимир Тарабрин. «Мы озабочены тиражируемыми в американских СМИ сообщениями о продолжающейся активности американских частных военных компаний (ЧВК)», – сказал Тарабрин, передает РИА «Новости». Он напомнил, что издание Washington Post уже сообщало о попытках венесуэльской оппозиции нанять американскую ЧВК для подготовки государственного переворота в Каракасе и свержения легитимного венесуэльского президента Николаса Мадуро. Глава ДНВ также отметил, что издание Time сообщило о планах основателя известной ЧВК Blackwater Эрика Принца набирать ветеранов боевых действий в Донбассе для создания новой ЧВК. «Для каких именно задач – остается только догадываться», – сказал Тарабрин. До этого также сообщалось, что в боевых действиях в Донбассе на стороне Киева принимают участие наемники из частной американской армии Academi, ранее известной под названием Blackwater. Шойгу рассказал о модернизации «Адмирала Нахимова» 3 августа 2021, 13:42 Текст: Алина Назарова

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации станет носителем мощного ударного оружия, новейших зенитно-ракетных и противолодочных комплексов, заявил министр обороны Сергей Шойгу. «Обсудим ход выполнения государственного контракта на ремонт и модернизацию тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов». Работы проводятся на предприятии «Севмаш» в рамках реализации государственного оборонного заказа. По их окончании Военно- морской флот России получит корабль, оснащённый мощным ударным вооружением, самыми современными зенитно-ракетными и противолодочными комплексами», – сказал Шойгу, передает РИА «Новости». В августе прошлого года крейсер выведен из дока и переведен к набережной для продолжения достроечных работ на плаву, монтажа общекорабельных систем и палубных механизмов. В настоящий момент выполняются установка оборудования и электромонтажные работы. «Затем необходимо обеспечить подготовку корабля и его новых комплексов вооружения, чтобы приступить к приёмо-сдаточным испытаниям», – сказал Шойгу. По его словам, на сегодняшнем совещании будут детально обсуждены «сроки реализации основных этапов госконтракта, а также сопутствующие проблемы». Ранее СМИ сообщали, что в случае успешной, но затянувшейся модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» может стать самым мощным военным кораблем в ВМФ России и, возможно, в мире. США обвинили Иран в захвате танкера в Оманском заливе 4 августа 2021, 02:57

Фото: Christian Ohde/

imago stock&people/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Власти Соединенных Штатов обсуждают с партнерами и союзниками принятие надлежащих мер в ответ на инцидент с танкером «Асфальт принцесс» (Asphalt Princess) в Аравийском море, ответственность за который несет Иран, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. «Мы будем продолжать работать с нашими партнерами и союзниками над устранением последствий этой атаки. Мы уверены, как мы говорили в выходные и как вчера (в понедельник) повторил госсекретарь [США Энтони Блинкен], что ответственность за эту атаку несет Иран. Мы работаем с партнерами и союзниками над рассмотрением дальнейших шагов. Мы проводим консультации с правительствами как внутри региона, так и за его пределами о надлежащих мерах реагирования, и надлежащие меры реагирования будут приняты», – приводит слова дипломата ТАСС. Накануне Британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) сообщила о возможном захвате танкера в Оманском заливе. В тот же день экипажи четырех танкеров у берегов ОАЭ передали предупреждение о потере контроля над судами. Позже появились данные, что захватившие в Оманском заливе танкер «Асфальт принцесс» (Asphalt Princess) под флагом Панамы приказали экипажу следовать в территориальные воды Ирана. В прошлую пятницу компания Zodiac Maritime сообщила о нападении у берегов Омана на израильский танкер-химовоз «Мерсер стрит» (Mercer Street). В результате инцидента погибли два члена экипажа. Позже экипаж вернул контроль над судном. Госсекретарь США Энтони Блинкен возложил ответственность за нападение на «Мерсер стрит» на Иран. Глава израильского правительства Нафтали Беннет заявил, что за атакой на судно близ берегов Омана стоит Иран. В МИД Ирана подчеркнули, что заявления о причастности Тегерана к атакам на танкер «Мерсер стрит» являются беспочвенными. Москва указала на отсутствие доказательств причастности Тегерана к атаке на судно. Эксперт указал на нестыковки в версии захвата судов в Оманском заливе 4 августа 2021, 12:27

Фото: Hasenpusch/dpa/Global Look Press

Текст: Анастасия Куликова

«Никакой пират, даже сильно перепивший, не полезет атаковать такую лоханку, как Asphalt Princess. Однако в НАТО хотят убедить всех в том, что нападение на танкер – это дело рук Ирана», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по судоходству Михаил Войтенко, комментируя захват танкера в Оманском заливе. «Asphalt Princess – это танкер 1976 года постройки. Другими словами, это плавающая лоханка. Записей о его перемещениях в течение последних нескольких лет нет вообще. И вдруг 29 июля Asphalt Princess появляется на рейдере между побережьем Фуджейры и портом Сухар, где все забито в основном танкерами, и медленно дрейфует. В течение суток у танкера работала идентификационная система, и потом снова исчезла, чтобы затем появиться 3 августа и быть «похищенной», – отметил Войтенко. «Танкер явно шел без груза, и цена ему ничтожна, потому что это металлолом. Никакой реальной ценности он не представляет. Думаю, что никакой пират, даже перепивший, не полезет атаковать эту лоханку, – продолжил собеседник. – Тем не менее, некие вооруженные люди якобы захватили этот танкер. А с подачи британцев все кричат, что он движется в направлении Ирана. Остается только непонятным, зачем Ирану похищать этот танкер?». По его словам, захват Asphalt Princess, как и нападение на танкер Mercer Street «похоже на провокацию, устроенную Британией, Израилем и в целом НАТО в отношении Ирана». «Но, повторюсь, зачем это надо Тегерану? Это развлечение такое? – задается вопросами Войтенко. – С экономической, политической, военной точек зрения нет никакого смысла ни первый танкер захватывать, ни на второй нападать. А вот на провокацию это очень сильно похоже». Войтенко также обратил внимание на то, что около Asphalt Princess нет военных кораблей, хотя «в подобных ситуациях захваченный танкер должен быть в плотном кольце военных кораблей, включая авианосцы». Что касается сообщений о потере контроля над некоторыми судами, то в этом также нет ничего необычного, отметил Войтенко. «В водном пространстве в районе Фуджейры и Сухар в ожидании находятся сотни судов. Очень многие из них не стоят на якоре, а либо медленно перемещаются, либо дрейфуют. Если двигатель останавливается, автоматическая система идентификации воспринимает такое судно в режиме «not under command». Как правило, это ни о чем не говорит – ни о неисправностях, ни об атаке на танкер», – объяснил собеседник. «Поэтому, я думаю, сейчас «натовские орлы» сами не знают, что им делать дальше. Не исключаю, что они эту историю тихо спустят на тормозах и убедят всех в том, что вооруженные люди просто покинули танкер», – резюмировал Войтенко. Накануне Британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) сообщила о возможном захвате танкера в Оманском заливе. В тот же день экипажи четырех танкеров у берегов ОАЭ передали предупреждение о потере контроля над судами. Позже появились данные, что захватившие в Оманском заливе танкер Asphalt Princess под флагом Панамы приказали экипажу следовать в территориальные воды Ирана, однако затем вооруженные люди якобы покинули танкер. При этом США, не дожидаясь расследования, в захвате танкера обвинили Иран. В прошлую пятницу компания Zodiac Maritime сообщила о нападении у берегов Омана на израильский танкер-химовоз Mercer Street. В результате инцидента погибли два члена экипажа. Позже экипаж вернул контроль над судном. Госсекретарь США Энтони Блинкен возложил ответственность за нападение на Иран. Глава израильского правительства Нафтали Беннет также заявил, что за атакой на судно близ берегов Омана стоит Иран. В МИД Ирана подчеркнули, что заявления о причастности Тегерана к атакам на танкер являются беспочвенными. Москва указала на отсутствие доказательств причастности Тегерана к атаке на судно. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему доказательства вины Тегерана в нападении на танкер Mercer Street сомнительны, а весь этот сюжет порождает массу конспирологических версий, парадоксально сближающих интересы Израиля и Ирана. Израиль заявил о росте угрозы «террористического иранского режима» 1 августа 2021, 23:24 Текст: Антон Антонов

«Террористический иранский режим» является глобальной угрозой, заявил глава МИД Израиля Яир Лапид. Он сообщил, что обсудил с главой Госдепа Энтони Блинкеном и «коллегами по всему миру» атаку на танкер Mercer Street, которую, по мнению Израиля, осуществил Иран. Лапид заявил, что «смертоносный режим в Иране и террор, который он экспортирует, представляют собой глобальную угрозу», причем «угроза террористического иранского режима только возрастет». Израиль намерен продолжить диалог с союзниками и совместно «работать над необходимыми шагами против иранского террора», передает РИА «Новости». Напомним, сообщалось, что два члена экипажа принадлежащего Японии танкера Mercer Street погибли в результате пиратского нападения в Индийском океане. Агентство Associated Press подчеркивает, что судно, шедшее под либерийским флагом, связано с израильским миллиардером Эялем Офером. США и Израиль заявили о причастности Ирана к атаке на танкер. Захваченный в Оманском заливе танкер направился к Ирану 4 августа 2021, 02:33 Текст: Антон Никитин

Захватившие в Оманском заливе танкер «Асфальт принцесс» (Asphalt Princess) под флагом Панамы приказали экипажу следовать в территориальные воды Ирана, сообщает Би-би-си. По данным компании Lloyd’s List, которая отслеживает мировое морское сообщение, танкер «Асфальт принцесс» направляется в сторону Ормузского пролива. Как уточнила Би-би-си, судно принадлежит компании Prime Tankers со штаб-квартирой в Дубае. В 2019 году, напомнила корпорация, нефтяной танкер «Риах» (Riah), также принадлежавший Prime Tankers, «был захвачен иранскими военнослужащими», передает ТАСС. По информации осведомленных источников телеканала Sky News в органах безопасности, на борт судна «Асфальт принцесс», направлявшегося из эмиратского города Хаур-Факкан в порт Сухар в Омане, забрались порядка девяти вооруженных человек, которые захватили судно. Согласно источникам Times, британские спецслужбы допускают, что к инциденту могут быть причастны «военнослужащие Ирана или их союзники». Накануне Британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) сообщила о возможном захвате танкера в Оманском заливе. В тот же день экипажи четырех танкеров у берегов ОАЭ передали предупреждение о потере контроля над судами. В прошлую пятницу компания Zodiac Maritime сообщила о нападении у берегов Омана на израильский танкер-химовоз «Мерсер стрит» (Mercer Street). В результате инцидента погибли двое членов экипажа. Позже экипаж вернул контроль над судном. Госсекретарь США Энтони Блинкен возложил ответственность за нападение на «Мерсер стрит» на Иран. Глава израильского правительства Нафтали Беннет заявил, что за атакой на судно близ берегов Омана стоит Иран. В МИД Ирана подчеркнули, что заявления о причастности Тегерана к атакам на танкер «Мерсер стрит» являются беспочвенными. Москва указала на отсутствие доказательств причастности Тегерана к атаке на судно. Назван срок проведения первого испытательного пуска МБР «Сармат» 4 августа 2021, 04:30 Текст: Антон Никитин

Первый пуск новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) шахтного базирования «Сармат» в рамках летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) запланирован на осень 2021 года, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Первый пуск «Сармата» в рамках ЛКИ, предположительно, состоится осенью, второй – в конце 2021 года», – приводит слова источника ТАСС. Он уточнил, что в 2021 году планируется два испытательных пуска МБР. Ранее стали известны примерные сроки начала летных испытаний МБР «Сармат». В ОПК сообщали, что в 2021 году в рамках ЛКИ планируется осуществить три пуска МБР «Сармат». Напомним, «Сармат» (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода» (по классификации НАТО – «Сатана», РС-20В). Опытно-конструкторские работы по этому проекту начались в 2011 году. «Сармат» будет способен атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны. В конце июня президент Владимир Путин сообщил, что вскоре на боевое дежурство в России будут поставлены новые уникальные системы вооружений, среди них – межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». Россия и Узбекистан начали военные учения на границе с Афганистаном 2 августа 2021, 07:57

Фото: mil.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Совместные учения России и Узбекистана, в рамках которых страны отработают задачи по обеспечению территориальной целостности на границе с Афганистаном, начались на горном полигоне Термез в Узбекистане, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. «В приветственном выступлении заместитель начальника штаба Центрального военного округа генерал-майор Николай Терещенко и заместитель министра обороны Республики Узбекистан по боевой подготовке полковник Кадыр Турсунов пожелали военнослужащим успешного взаимодействия в ходе выполнения учебно-боевых задач, а также выразили уверенность в том, что совместное учение еще больше укрепит двустороннее российско-узбекское сотрудничество», – передает ТАСС сообщение ЦВО. Там добавили, что Россия увеличила численность воинского контингента на совместных трехсторонних учениях, которые пройдут с 5 по 10 августа в Таджикистане на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном. «В соответствии с решением командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина увеличена численность российского воинского контингента для участия в совместных учениях подразделений вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана. Численность личного состава увеличена до 1,8 тыс. военнослужащих, а также вдвое – до 420 единиц возросло количество привлекаемой на совместное учение военной и специальной техники», – говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что всего в совместных практических действиях от России, Узбекистана и Таджикистана будет задействовано более 2,5 тыс. военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники. Напомним, российские подразделения в Таджикистане завершили перегруппировку войск на полигон Харб-Майдон близ границы с Афганистаном. Россия, Узбекистан и Таджикистан решили провести учения у границы с Афганистаном. В Афганистане движение «Талибан» (запрещено в России) в начале июля с боем вошло в Кандагар, второй по значению город страны. При этом талибы утверждают, что не планируют вторгаться в Таджикистан или Узбекистан. В Иране ответили на обвинения Запада в атаке на танкер Mercer Street 2 августа 2021, 14:28 Текст: Елизавета Булкина

Заявления Вашингтона и Лондона о якобы причастности Ирана к атакам на израильский танкер Mercer Street являются противоречивыми и беспочвенными, подчеркнул официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде. «Эти обвинения абсолютные безосновательны… Все эти заявления (США и Британии) содержат противоречивые фразы… Сначала обвиняют Иран (в атаке) без предоставления каких-либо документов, а затем говорят о том, что это было возможно», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости». Между тем, в связи с атакой на танкер Mercer Street в МИД Румынии был вызван посол Ирана, передает ТАСС. «Румыния твердо осуждает абсолютно неприемлемое нападение с использованием беспилотника, совершенное против судна Mercer Street, которое привело к гибели капитана судна, румынского гражданина, погибшего при исполнении долга», – сказано в сообщении МИД Румынии. «Учитывая представленные международными партнерами Румынии сведения о том, что нападение носило преднамеренный характер и, соответственно, координировалось Ираном, Румыния потребовала незамедлительных объяснений от иранских властей и оставляет за собой право действовать соответствующим образом вместе со своими международными партнерами для адекватного ответа. Посол Исламской Республики Иран был срочно вызван в МИД Румынии с этой целью», – указали в ведомстве. Также в заявлении сказано, что «атака против гражданской цели, которая привели к гибели людей и значительному материальному ущербу, не имеет никакого оправдания и должна быть твердо осуждена на международном уровне». В МИД Румынии подчеркнули, что министерство «продолжает координировать усилия с союзниками и партнерами Румынии, чтобы определить самые подходящие ответные меры». Компания-оператор Zodiac Maritime сообщила в пятницу, что принадлежащий Японии танкер Mercer Street подвергся предполагаемому пиратскому нападению в Индийском океане. Сообщалось, что два члена экипажа Mercer Street погибли. Впоследствии экипаж вернул контроль над судном и начал движение в сопровождении военно-морских сил США. Associated Press подчеркивает, что судно, шедшее под либерийским флагом, связано с израильским миллиардером Эялем Офером, которому принадлежит Zodiac Group. В Центральном командовании ВС (CENTCOM) США считают, что нападение на судно, по предварительным данным, было проведено с помощью беспилотника. Глава израильского правительства Нафтали Беннет заявил, что за атакой на судно близ берегов Омана в пятницу стоит Иран. МИД Ирана уже отверг причастность к атаке на танкер. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Израиля Яиром Лапидом, стороны обсудили нападение на судно Mercer Street в Аравийском море и договорились о совместном с Великобританией и Румынией расследовании инцидента. Блинкен заявил, что США изучили имеющуюся у них информацию и пришли к выводу, что ответственность за нападение на японский танкер Mercer Street в Аравийском море несет Иран. Боевики с подконтрольной Турции территории обстреляли ВС Сирии в Алеппо 3 августа 2021, 03:30 Текст: Антон Никитин

Боевики с подконтрольных Турции территорий обстреляли из миномета позиции сирийской армии в провинции Алеппо, в результате пострадал сирийский военнослужащий, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. «Боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной Вооруженным силам Турции территории САР, произвели минометный обстрел позиций Сирийской арабской армии в районе населенного пункта Авшария провинции Алеппо. В результате обстрела был ранен один военнослужащий сирийских правительственных сил», – приводит слова контр-адмирала ТАСС. Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, также в районе населенного пункта Буайбия провинции Алеппо упал осуществлявший разведывательные действия беспилотный летательный аппарат незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации. «Ранее, 31 июля, над позициями вооруженных сил САР в районе населенного пункта Кафр-Небель провинции Идлиб из стрелкового оружия был сбит самодельный беспилотный летательный аппарат, оборудованный устройством для сброса боеприпасов», – отметил он. Напомним, 30 июля действующие на подконтрольной Турции территории Идлибской зоны деэскалации боевики обстреляли позиции армии Сирии под Алеппо из миномета, в результате ранения получили трое военнослужащих. В прошлый вторник сирийский военный погиб в провинции Алеппо при попадании противотанковой управляемой ракеты боевиков по грузовику ЗИЛ-131. В тот же день запрещенная в России террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» совершила не менее 29 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации. Китаю предложили задуматься о покупке С-500 4 августа 2021, 14:26

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» значительно превосходит китайские аналоги, Пекину стоит серьезно задуматься о приобретении этой системы, пишет журналист Линь Сэнь в статье для издания The Paper. Автор статьи напомнил, что в Китае разработали несколько новых ЗРК, таких как HQ-9B, HQ-22 и HQ-19, которые демонстрируют последние достижения Пекина в области противовоздушной и противоракетной обороны. «Однако все они даже рядом не стоят с зенитным ракетным комплексом С-500, интегрирующим средства воздушной и космической обороны», – отметил он. По его мнению, китайским властям стоит серьезно задуматься о приобретении этой системы в случае выпуска экспортной версии комплекса, передает РИА «Новости». С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля – воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО. Система способна уничтожать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты), а также крылатые ракеты. Радиус поражения – около 600 километров. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability – 3. В июле концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны России подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей». Путин поздравил с днем ВДВ 2 августа 2021, 09:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником, сообщила пресс-служба Кремля. «Народ России знает, что вы никогда не подведете. Будете неизменно, надежно и твердо стоять на страже национальных интересов и безопасности страны», – передает ТАСС поздравление главы государства. Путин отметил, что в рядах ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом, с несгибаемым характером и братской сплоченностью. «Десантники грамотно и оперативно решали ответственные задачи, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляли мужество, дерзость и отвагу. Показывали пример беззаветной преданности Родине», – заявил Верховный главнокомандующий. Путин добавил, что нынешнее поколение солдат и офицеров «искренне гордится выдающейся героической историей Воздушно-десантных войск, с глубоким уважением относится к ветеранам, чтит заложенные ими ратные, патриотические традиции».



День ВДВ ежегодно отмечается 2 августа.