Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.4 комментария
Российские военные вывезли трофейные танки Abrams из Сумской области
Военнослужащие России совершили эвакуацию трофейной западной бронетехники и танков Abrams из приграничных районов Сумской области Украины, сообщило Министерство обороны.
В Минобороны сообщили, что два уничтоженных танка Abrams, а также бронетехника западного производства были эвакуированы российскими военнослужащими из Сумской области на Украине в тыл, передает РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что на границе Сумской области бойцы 22-го мотострелкового полка группировки «Север» вывезли уничтоженную иностранную технику, принадлежавшую украинским националистам. Среди трофеев оказались два танка Abrams, два бронетранспортера International MaxxPro, боевая бронированная машина Stryker и ремонтно-эвакуационная машина Challenger.
В Минобороны России рассказали, что операция по эвакуации техники проходила в два этапа. Сначала военные обследовали местность для обеспечения безопасности от дронов и взрывоопасных предметов. Затем бойцы ремонтной роты с помощью специального гусеничного тягача доставили трофеи в тыловые районы.
Министерство обороны России показало кадры уничтожения американского танка Abrams ударом дрона «Ланцет» в Курской области.