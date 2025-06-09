Силы ЧФ уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», две управляемые авиабомбы JDAM, четыре снаряда американской РСЗО HIMARS, а также 212 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожено 663 самолета, 283 вертолета, 62 467 беспилотников, 610 ЗРК, 23 836 танков и других бронемашин, 1571 боевая машина РСЗО, 25 941 орудие полевой артиллерии и минометов, 36 668 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

В минувшие выходные в Черном море были уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.

А в понедельник Минобороны заявило о массированном ответном ударе по Украине за атаку на военные аэродромы.