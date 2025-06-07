Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.0 комментариев
В Черном море уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ
В акватории Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера противника, сообщили в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 144 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбит 311 беспилотник, в том числе 140 вне зоны спецоперации.
Всего с начала СВО уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 62124 беспилотника, 610 ЗРК, 23,8 тыс. танков и других бронемашин, 1570 боевых машин РСЗО, 25825 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 590 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Ранее ВС России нанесли удар по местам стоянки боевых и безэкипажных катеров.
А в ночь на субботу российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям ВПК Украины.