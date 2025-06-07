Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.0 комментариев
Канада выделила Киеву военную технику на 25 млн долларов
Канадское министерство обороны выделило значительную сумму на военную поддержку Украины, предоставив бронетранспортеры Coyote и Bison и системы радиоэлектронной борьбы.
Власти Канады приняли решение выделить Киеву военную помощь на сумму более 25 млн долларов, передает РИА «Новости». Как сообщает министерство национальной обороны Канады, на эти средства украинской стороне будут переданы бронетранспортеры моделей Coyote и Bison, а также оборудование для радиоэлектронной борьбы, предназначенное для защиты от помех.
В пресс-релизе уточняется, что из общей суммы 21,9 млн долларов выделяют на закупку бронетранспортеров, а еще 3,6 млн долларов – на системы электронного противодействия. Министр обороны Канады Дэвид Макгинти озвучил это решение на заседании контактной группы по вопросам поддержки Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Канады заявили о готовности стран G7 усилить санкции против России.