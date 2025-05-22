Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.91 комментарий
«Северяне» разбили колонну бронетехники ВСУ на границе с Украиной
На Теткинском и Глушковском направлениях на границе Курской области России и Сумской области Украины уничтожены передовые и штурмовые подразделения вооруженных сил Украины, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
«Несмотря на колоссальные потери на Теткинском и Глушковском направлениях, спровоцировавшие рост протестных настроений даже внутри ВСУ, враг не оставляет попыток прорыва на нашу территорию, бросив на убой колонну военной техники и штурмовые группы в пешем порядке», – сообщил «Северный Ветер», подчеркнув, что все вражеские атаки отражены, прорыва российской границы не допущено.
Как сообщил Telegram-канал, колонна вражеской техники, в которую входили БМП Bradley и БТР Stryker, направлялась из Павловки в Сумской области к российскому поселку Новый Путь. Российские военные барражирующими боеприпасами и беспилотниками уничтожили две БМП и повредили третью. В глубине украинской территории «Северяне» смогли уничтожить и «сбежавший» Stryker.
Кроме того, российские артиллеристы и операторы БПЛА нанесли удары в окрестностях Рыжевки, в Павловке, а также в лесных массивах между селами Речки и Бондаревщина. Всего на Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено 16 единиц вражеской техники.
На Сумском направлении российские силы продвигаются вглубь украинской территории, создавая «полосу безопасности»: ВСУ выбиты из нескольких домовладений в Локне, зачищена приграничная лесополоса. Общее продвижение «Северян» на Сумском направлении составило свыше 550 м.
На Волчанском и Липцовском направлениях в результате комплексного огневого поражения уничтожено 12 боевых групп противника вместе с автомобильной техникой и станциями РЭБ; в Волчанске зачищены десять домовладений. Кроме того, сообщается о продвижении российских войск на направлении села Волчанские Хутора.
«За сутки потери противника составили свыше 290 человек (из них более 150 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее подразделения группировки «Север» уничтожили до 290 украинских военных и порядка 14 единиц техники.