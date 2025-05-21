Tекст: Вера Басилая

За последние сутки на Теткинском и Глушковском направлениях российские войска нанесли комплексное огневое поражение по выявленным объектам противника, не допустив попыток прорыва, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер». ВС России уничтожали личный состав и технику ВСУ, а также создавали полосу безопасности в Сумской области.

В окрестностях Рыжевки российская разведка обнаружила, а операторы FPV-дронов уничтожили две боевые группы ВСУ на трех квадроциклах. В районе Бессаловки артиллерия накрыла позиции украинских военных, уничтожив большую их часть. Разведгруппа ВСУ, выдвинувшаяся из Павловки, была полностью ликвидирована в результате огневого поражения.

В районе Шостки был обнаружен полевой лагерь подготовки первой отдельной бригады специального назначения ВСУ. По словам источника, «по цели отработал расчет ОТРК «Искандер», который нанес прицельное поражение по скоплению живой силы противника». В результате удара потери составили до 70 украинских военных, среди которых 20 инструкторов, также уничтожены склад боеприпасов и до десяти единиц автомобильной техники.

На Сумском направлении подразделения ВДВ и мотострелки продвинулись вглубь приграничных лесных массивов, ликвидировали несколько боевых групп ВСУ и закрепляются на занятых позициях. За сутки здесь уничтожено свыше 150 украинских военных, на Теткинском направлении – более 30. Потери противника в целом за сутки превысили 290 человек.

Российские подразделения продолжили зачищать Волчанск, где штурмовые группы зачистили 11 домовладений и продвинулись более 100 метров. Также уничтожены шесть боевых групп противника вместе с автомобильной техникой. За сутки инженерные подразделения обнаружили и обезвредили 1062 взрывоопасных предмета.

Ранее российские военные нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ у населенного пункта Шостка в Сумской области.

На Украине подтвердили потери после удара по этому лагерю.

Группировка войск «Север» ранее нанесла значительные потери противнику в Краснояружском приграничье и Сумской области, ликвидировав живую силу, бронетехнику и склады.

