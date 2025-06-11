Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.2 комментария
МИД: Дату новых переговоров России и США объявят позже
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила на брифинге, что дата нового раунда переговоров России и США по «раздражителям» в Москве пока не определена.
Захарова отметила, что как только станет известна дата и логистика, соответствующая информация будет сообщена. Дипломат подчеркнула, что из-за большого количества возникших вопросов дата обсуждений будет объявлена позднее, передает ТАСС.
Она подчеркнула, что позиция Москвы по украинскому вопросу остается неизменной, страна намерена искать пути достижения договоренностей. Захарова отметила, что ключевые параметры переговоров уже обозначены российским руководством.
Ранее посол заявил, что новый раунд консультаций между Россией и США по вопросам устранения «раздражителей» в двусторонних дипломатических отношениях пройдет в Москве в самое ближайшее время. Эти переговоры станут следующим этапом консультаций по устранению разногласий в отношениях между странами.