  • Новость часаНаемница из Дании получила 26 лет тюрьмы за нападение на Курскую область
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Калифорния горит от желания стать частью Мексики
    Володин разъяснил председателю Бундестага роль Красной армии в победе над нацизмом
    Захарова заявила о неонацистской сути Киева из-за отказа забирать тела
    Британский адмирал по-русски ответил на вопрос, придется ли учить русский язык
    Группировка «Восток» перешла в наступление в Днепропетровской области широким фронтом
    Глава МВД заявил о высылке безработных мигрантов из России
    В Германии объяснили разворот СДПГ в сторону диалога с Россией
    Мединский предупредил Киев о новых территориальных потерях
    Техас развернул силы нацгвардии
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые

    Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.

    0 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Немцы быстро научились русофобии

    Страх перед русскими коснулись практически всех областей жизни в Германии. Самый зримый удар пришелся по нашей культуре, которую немцы попросту отменили. А всё хорошее, что было между нашими народами, стирается из памяти.

    18 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Новый папа римский не хочет быть капелланом НАТО

    Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».

    13 комментариев
    11 июня 2025, 13:34 • Новости дня

    Трамп выразил сомнения в достижении соглашения с Ираном по ядерной программе

    Tекст: Александра Юдина

    Американский президент Дональд Трамп выразил мнение, что шансы на достижение соглашения с Тегераном по ядерной программе снизились по сравнению с прошлыми месяцами.

    По словам Трампа, иранская сторона затягивает переговорный процесс, что вызывает у него сожаление. Он отметил, что сейчас менее уверен в возможности заключения сделки, чем несколько месяцев назад, поскольку, по его мнению, в позиции Ирана произошли изменения и ослабло стремление к соглашению, передает ТАСС.

    Трамп также подчеркнул, что независимо от исхода переговоров у Ирана не будет ядерного оружия. Он добавил, что предпочел бы разрешить вопрос без войны и жертв, однако сомневается в правильности нынешних шагов Тегерана и считает их ошибочными.

    Напомним, США предоставили Ирану обновленное предложение по ядерной сделке. В рамках нового предложения планируется создать региональный консорциум по обогащению урана для гражданских нужд под контролем МАГАТЭ и США. Среди ключевых идей – размещение соответствующих объектов за пределами Ирана.

    Как писала ранее  газета ВЗГЛЯД, Иран выразил готовность к соглашению с США о региональном консорциуме по обогащению урана, при условии его размещения на иранской территории.

    10 июня 2025, 13:36 • Новости дня
    Дробницкий: Власти США не могут навести порядок в Лос-Анджелесе по двум причинам

    Американист Дробницкий: Трамп терпит поражение в Лос-Анджелесе

    Дробницкий: Власти США не могут навести порядок в Лос-Анджелесе по двум причинам
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Протестами в Лос-Анджелесе руководят демократы. Они завозили мигрантов и теперь мобилизовали их на борьбу с Дональдом Трампом. В некотором смысле можно говорить, что протестует «коллективный Обама» и калифорнийский демократический клан. А глава Белого дома терпит поражение, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в Лос-Анджелес на фоне протестов направили 700 морских пехотинцев.

    «В Калифорнии четвертые сутки продолжаются протесты и беспорядки. Этому есть как минимум два объяснения. Первое – те меры, которые принимает администрация президента США для их подавления, безумные», – считает американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что департамент шерифа округа Лос-Анджелеса – самый многочисленный в стране. Речь идет примерно о 15 тысячах полицейских.

    «Несмотря на то, что им раздали тактическую экипировку, щиты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, они не могут навести порядок в городе. Силовики не проводят массовых арестов», – пояснил собеседник. По его словам, введенная в Лос-Анджелес Нацгвардия «не участвует в подавлении беспорядков, а охраняет федеральные учреждения, в частности городской центр содержания задержанных мигрантов».

    Между тем, протестующие уже начали грабить магазины. Одна из проблем заключается в том, что местная полиция и Нацгвардия находятся исключительно в оборонительной позиции, отметил Дробницкий. «На этом фоне возникает вопрос: что могут сделать морпехи, которых Пентагон намеревается ввести в город? Начнут ли они стрелять в толпу?», – задается вопросами аналитик.

    По оценкам собеседника, объявление о вводе морпехов в Лос-Анджелес – исключительно символический шаг. «Это еще раз подтверждает мифическое мышление Дональда Трампа: он думал, что его сообщение в соцсети напугает всех и заставит разойтись. На деле президент лишь стал объектом насмешек», – указал эксперт.

    Вторая причина, по которой не получается подавить протесты, заключается в том, что бунтовщиков поддерживают власти штата Калифорния. «Как в этой ситуации навести порядок? Из Вашингтона пригрозили арестовать Гэвина Ньюсома. Тот выступил по телевидению с заявлением, мол, действуйте. Но ничего не произошло», – напомнил Дробницкий.

    При этом на акции выходят в основном латиносы, среди которых граждане США, а также нелегальные мигранты, добавил он. «Но, повторюсь, руководят и дирижируют всем демократы. Они же завозили мигрантов, а теперь их мобилизовали на такую борьбу. Поэтому в каком-то смысле можно говорить, что протестует «коллективный Обама» и калифорнийский демократический клан», – подчеркнул американист.

    Между тем, Трамп терпит поражение. «Глава Белого дома пока ничего не может сделать на улицах города, где все подчинено его врагам. Более того, если управление шерифа откажется подавлять протесты и защищать полицейские участки, а иммиграционную и таможенную службу США «изгонят» из Лос-Анджелеса, то город может оказаться вне власти федерального центра. Губернатор будет праздновать победу и призовет всех последовать примеру. Вся программа депортации схлопнется», – допустил аналитик.

    «Трамп, может быть, и хотел бы пойти по пути «кровавого диктатора», каким его выставляют продемократические СМИ, но что-то не получается. Пока он выглядит слабаком, надувающим щеки. Если Белым домом сейчас не будет придуман некий способ быстрого и неожиданного обострения, то дальнейшие события могут стать тяжелым ударом по Трампу», – предупреждает Дробницкий.

    По его прогнозам, Демпартия постарается затянуть протесты и беспорядки до 14 июня. В этот день должен пройти парад по случаю 250-летия со дня основания Сухопутных войск США, который совпал с Днем Рождения американского президента. «На эту дату во многих городах уже назначены протесты «Движения 50501» (50 протестов, 50 штатов, за один день)», – напомнил спикер. «То есть Трамп будет демонстрировать военную мощь на фоне внутренней дестабилизации и протестов. Над таким парадом все похохочут», – отметил политолог.

    План-максимум демократов – продержать протесты в Калифорнии до 4 июля, ресурсов для этого достаточно. Тогда у конгрессменов начнутся каникулы, и они не смогут принять «Большой прекрасный билль» (Big Beautiful Bill). «Это вырывание штурвала из рук Трампа осенью и нынешние бунты в Лос-Анджелесе против депортационной политики – звенья одной цепи. Демократы абсолютно безнаказанно играют на обострение», – заключил Дробницкий.

    Ранее в центре Лос-Анджелеса произошли массовые столкновения и погромы. Беспорядки начались после того, как полиция оттеснила протестующих против миграционной политики администрации США с помощью шумовых гранат и резиновых пуль. После 21.00 (7.00 мск) активисты вновь собрались в большую толпу, что спровоцировало новый всплеск насилия, передает РИА «Новости».

    Дональд Трамп назвал организаторов беспорядков «профессиональными агитаторами» и «мятежниками». «Они плохие люди. Им место в тюрьме!», – заявил американский лидер. В ответ на акты вандализма Пентагон дополнительно мобилизовал 700 морских пехотинцев. По словам губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, президент США также распорядился развернуть еще две тыс. бойцов Нацгвардии.

    Ньюсом раскритиковал решения администрации Трампа. «Они [бойцы Нацгвардии] – герои. Их не следует отправлять на американскую землю, чтобы они противостояли своим соотечественникам и воплощали в жизнь безумные фантазии президента-диктатора», – считает губернатор штата. Он сообщил, что генпрокурор Калифорнии подал иск, в котором оспаривается размещение Трампом войск Национальной гвардии в Лос-Анджелесе.

    В 22-страничной жалобе, поданной в Федеральный окружной суд в Сан-Франциско, утверждается, что Трамп нарушил федеральное законодательство и конституцию. Штат потребовал от суда отменить развертывание нацгвардейцев и вернуть контроль над ними губернатору.

    Американский лидер между тем назвал правильным свое решение и рассказал журналистам, что город «сгорел бы дотла» без ввода силовиков. Он обвинил руководство Калифорнии и Лос-Анджелеса в недостаточных мерах борьбы с насилием во время протестов и допустил арест губернатора Ньюсома.

    Акции протеста идут по всей стране, в том числе в Атланте, Сиэтле, Далласе, Луисвилле и других городах. Правоохранительные органы США задержали порядка 170 человек, передает ТАСС. По сведениям портала Axios, из них как минимум 20 протестующих были задержаны в Нью-Йорке у небоскреба Trump Tower, который принадлежит Трампу.

    Напомним, демонстрации, которые перерастают в беспорядки, начались в Лос-Анджелесе  6 июня. Представитель одного из отделов миграционной и таможенной полиции (ICE) Ясмин Питтс О’Киф заявила, что в течение пятницы федеральные агенты задержали 45 человек и провели четыре обыска в местах, где могли укрываться люди, незаконно находящиеся на территории США.

    Помимо мигрантов был задержан президент местного профсоюза работников сферы услуг Дэвид Уэрта. В ответ на действия правоохранительных органов в городе начались протесты. В тот же день у здания «столичного центра содержания под стражей в Лос-Анджелесе» собралась толпа. Протестующие бросали в сотрудников правоохранительных органов куски бетона. Митинг был разогнан, а в городе ввели режим тактической угрозы.

    По мнению экспертов, митинги организованы противниками президента США, чувствующими его слабость. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Белому дому не потерять контроль над ситуацией.

    Коментарии (27)
    9 июня 2025, 22:37 • Новости дня
    Foreign Policy объяснил, почему США не оставят Украину без помощи

    Foreign Policy сообщил о неизменном обеспечении Киева разведданными США

    Foreign Policy объяснил, почему США не оставят Украину без помощи
    @ Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Администрация президента Дональда Трампа не откажется от Украины полностью, так как она уже слишком дорого обошлась США, поэтому Вашингтон, как минимум, продолжит предоставлять Киеву доступ к спутниковой разведке, сообщили Foreign Policy близкие к администрации американского президента источники.

    «Инсайдеры в Вашингтоне, которые общаются с администрацией Трампа по поводу Украины, говорят, что она не будет приостанавливать доступ Украины к спутниковой разведке США, которая имеет решающее значение для наведения ударов на поле боя. Эти передовые спутниковые снимки абсолютно необходимы Украине: это ее глаза и уши», – пишет журнал Foreign Policy.

    В статье отмечают, что перспективы Украины на поле боя с Россией потускнели с приходом к власти администрации Трампа, который постоянно намекал, что военная помощь, похожая на ту, которую финансировала администрация Байдена, Киеву не поступит.

    Однако, говорится в статье, существуют стратегии, которые помогут Киеву даже без участия США, но они не понадобятся, так как администрация Трампа не откажется от Украины полностью.

    FP пишет, что американские политики, в том числе большинство республиканцев, понимают, сколь много потеряет Вашингтон в случае возможного краха Украины. 

    «США могут и, вероятно, будут предлагать аналогичную предыдущему президенту поддержку, которая не будет стоить Вашингтону слишком дорого», – сказано в материале.

    Журнал считает, что еще одной причиной поддержки Вашингтоном Киева является сохранение доступа к Украине, что позволяет США участвовать в войне, а не стоять в стороне в качестве бесполезного наблюдателя.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Сергей Рахманин спрогнозировал ухудшение отношений между США и Украиной, отметив, что новые пакеты военной помощи Киеву выделяться не будут.

    Коментарии (8)
    10 июня 2025, 22:44 • Видео
    Новая гражданская война в США. Началось?

    Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

    Коментарии (0)
    10 июня 2025, 03:47 • Новости дня
    Трамп отметил помощь СССР в «победе США» во Второй мировой войне

    Трамп рассказал, как США «победили» во Второй мировой войне с помощью СССР

    Трамп отметил помощь СССР в «победе США» во Второй мировой войне
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп на брифинге рассказал, как президент Франции Макрон и другие люди говорили ему о праздновании победы во Второй мировой войне, тогда как США – «страна-победительница», хоть и «не без помощи России», совсем не отмечает эту дату.

    «И я сказал тогда: «Ого, разве это не удивительно, мы единственные, кто не праздновал! Мы, кто победил войнe, Россия действительно помогла, они потеряли 51 миллион человек! Тогда люди говорили: «О, он заступается за Россию». Нет, они потеряли 51 миллион человек, и вы знаете, нельзя забывать об этом», – сказал Трамп в ходе трансляции, которую вел YouTube-канал Forbes Breacking News.

    Глава Белого дома добавил, что Франция празднует победу, а США нет, поэтому решил, что надо это исправить.

    «И я думаю, это здорово, что он это делает, но мы – те, кто победил, мы не празднуем, поэтому я сказал себе, вы знаете, это не безумие, нам пора немного отпраздновать, знаете ли. У нас было много побед, мы выиграли две мировые войны», – сказал Трамп.

    Напомним, в мае Трамп заявил, что считает Америку ключевой силой в разгроме фашизма во Второй мировой войне. Тогда же он принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на торжественной церемонии в военной академии Уест Поинт американский президент Трамп заявил, что его мнение о вкладе США в победу над фашизмом сформировалось после общения с лидерами разных стран в преддверии Дня Победы во Второй мировой войне.

    Коментарии (30)
    8 июня 2025, 17:34 • Новости дня
    Дробницкий: Протесты в Нью-Йорке станут реальной проблемой для Трампа

    Американист Дробницкий: Демократы чувствуют ослабление правительства Дональда Трампа

    Дробницкий: Протесты в Нью-Йорке станут реальной проблемой для Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Демократы попытаются сдвинуть направленность текущих протестов в сторону расового вопроса. Кроме того, если беспорядки вспыхнут с новой силой в Нью-Йорке, события приобретут совершенно иной вес, а у Дональда Трампа заметно прибавится проблем, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее власти США признали протесты в Лос-Анджелесе мятежом.

    «Волнения на почве недовольства миграционной политикой сопровождают президентство Трампа с марта. В этот раз ситуация обострилась прямым столкновением президента с губернатором Калифорнии. Белый дом пытается разыграть карту нацгвардии, но получится ли у него реализовать эту идею на все сто процентов – большой вопрос», – рассуждает американист Дмитрий Дробницкий.

    «Вообще нацгвардия подчиняется руководству штата, в котором она расположена. Удастся ли Трампу придумать основания для передачи лидерства Пентагону для более широкой ставки на военных пока непонятно. В целом Белый дом сегодня выглядит достаточно вялым игроком, что ощущают и его оппоненты из Демпартии», – продолжает он.

    «Значительных успехов на внешнеполитическом направлении у Трампа нет, в движении MAGA наблюдается раскол, который особенно ярко выразился во время интернет-перепалки с Илоном Маском. Противники президента постараются максимально использовать неудачи президента с помощью развития имеющихся тенденций к массовым беспорядкам», – добавляет собеседник.

    «Беспорядки уже вспыхнули в Нью-Йорке, но пока ситуацию удается сдерживать под контролем. Если демократы сумеют перевести текущие протесты в сторону расового вопроса, то велик риск повторения событий 2020 года. Кроме того, им очень важно добиться от людей решимости в действиях», – полагает эксперт.

    «Фактически на это у них есть целое воскресенье. Если гражданам донесут мысль, что ради общей цели им следует пропустить рабочий день в понедельник, то у Трампа начнутся серьезные проблемы. Нью-Йорк, как ни крути, город трудяг. Остановка деятельности компаний здесь чревата крупным падением стоимости акций», – уточняет он.

    «Поэтому Белому дому очень важно показать решимость в подавлении мятежа. Обе стороны конфликта побаиваются обострять противоречия до максимума. Проиграет тот, кто первым даст слабину. Трампу необходимо заручиться поддержкой силовых структур. Тогда, возможно, ему удастся купировать назревающие бунты», – заключил Дробницкий.

    Ранее правительство США назвало мятежом протесты против депортации мигрантов в Лос-Анджелесе. По словам Стивена Миллера, главы аппарата Белого дома, действия демонстрантов направлены против действующих законов и суверенитета Штатов. Он также раскритиковал главу полиции города Джима Макдоннела за принятие стороны «захватчиков, а не граждан».

    Кроме того, министр обороны страны Пит Хегсет в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил, что военное ведомство намерено мобилизовать национальную гвардию для поддержки федеральных правоохранительных органов в Лос-Анджелесе. Он добавил, что в случае продолжения мятежа, для его подавления могут быть использованы военнослужащие корпуса морской пехоты.

    В свою очередь Дональд Трамп поблагодарил местные силы нацгвардии за разгон протестующих. В соцсети Truth Social он отметил высокий профессионализм солдат, а также обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в некомпетентности. Президент также объявил о запрете ношения масок на будущих демонстрациях.

    Напомним, протесты в Лос-Анджелесе вспыхнули в субботу после десятков арестов нелегальных мигрантов, инициированных таможенной полицией, пишет CBS. Наиболее резонансным стал обыск склада одежды Fashion District, владелец которого использовал фиктивные документы для найма целого ряда сотрудников.

    Масштабные обыски также происходили в магазинах Home Depot и Dale's Donuts. Узнав о волне задержаний, толпы мигрантов стали препятствовать действиям правоохранительных органов: граждане старались помешать служебным машинам подъехать к складам и торговым точкам, в автомобили также бросали камни и другие предметы.

    С пятницы было задержано 118 человек. В ответ на это мигранты стали собираться у федерального центра содержания под стражей, скандируя лозунг «Освободите их, пусть остаются!». Протестующие также начали рисовать граффити на стенах здания. Так рейды иммиграционной полиции США переросли в стычки с демонстрантами.

    На этом фоне Дональд Трамп подписал меморандум о дополнительном привлечении двух тысяч солдат нацгвардии для подавления мятежа, сообщает Axios. Срок их пребывания в Лос-Анджелесе должен составить не менее 60 дней. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объяснила этот шаг беспомощностью местных властей в деле защиты граждан США.

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом осудил инициативу президента, отмечает Politico. По его оценке, намерения администрации Трампа «заведомо провокационны». Он также добавил, что подобные действия лишь усилят напряженность в городе. Ситуация усугубляется и возможностью снижения финансирования штата.

    Так, The Washington Post сообщает, что глава Белого дома попросил федеральных служащих обосновать возможное сокращение бюджетных средств Калифорнии. Как отметил заместитель пресс-секретаря администрации Трампа Куш Десаи, налогоплательщики не должны поддерживать «безумную» политику штата.

    Коментарии (4)
    10 июня 2025, 00:05 • Новости дня
    Трамп дал совет «молодой и сердитой» Тунберг

    Президент США изумился поведению «молодой и сердитой» Тунберг и дал ей совет

    Трамп дал совет «молодой и сердитой» Тунберг
    @ Shawn Thew - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп в понедельник высказался о поведении активистки по защите климата Грете Тунберг после того, как Израиль перехватил судно, на котором она с соратниками везла гумпомощь для Газы.

    «Она странный человек. Она молодая, сердитая. Она, безусловно, иная. Я думаю, что ей нужно пойти на курсы по управлению гневом. Это моя главная рекомендация для нее», – цитирует Трампа Hill.

    Трамп в прошлом конфликтовал с Тунберг, которая приобрела известность как юная экоактивистка, призывающая мировых лидеров принять активные меры по борьбе с изменением климата.

    22-летняя Тунберг и еще несколько человек были взяты под стражу Израилем в международных водах ранним утром понедельника. Судно Madleen действовало под эгидой коалиции «Флотилия свободы», группы, которая выступает против блокады Газы.

    Тогда Трампа спросили, что он думает по поводу обвинения властей Израиля в похищении экоактивистки и нападении на судно.

    «Думаю, у Израиля и без похищения Греты Тунберг хватает проблем», – ответил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, операция израильской армии по задержанию судна Madleen с 12 пропалестинскими активистами, включая экоактивистку Грету Тунберг, прошла в полном соответствии с международным правом, заявил советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

    Коментарии (3)
    8 июня 2025, 15:30 • Новости дня
    Американист: Трампу важно показать силу против мятежников в Калифорнии

    Американист Межуев: Трампу важно показать силу против мятежников в Калифорнии

    Американист: Трампу важно показать силу против мятежников в Калифорнии
    @ REUTERS/Daniel Cole

    Tекст: Евгений Поздняков

    Дональду Трампу необходимо показать готовность к применению силы в отношении протестующих из Лос-Анджелеса. В противном случае Демпартия может использовать новый потенциал общественного недовольства для раскачивания власти республиканцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Ранее власти США признали протесты в Лос-Анджелесе мятежом.

    «Хоть поводом к событиям в Лос-Анджелесе и послужили задержания иммиграционной полиции, однако их причина гораздо глубже. Фактически мы имеем дело с выплеском негатива со стороны леволиберальной части населения Штатов. Люди борются не с участившимися депортациями, а с Дональдом Трампом как заметным явлением американской политики», – пояснил Борис Межуев, политолог, доцент философского факультета МГУ.

    «Сложно говорить о том, насколько текущие протесты носили организованный характер. Вполне возможно, что к стихийно возникшим проявлениям недовольства на определенном этапе подключились силы, аффилированные с институтами Демократической партии. В конечном счете 2020 год подарил противникам Трампа разветвленную сеть возможных лидеров оппозиции», – говорит он.

    «Организаторы движения BLM до сих пор сохраняют значительное влияние в определенных кругах. Мобилизовать их на новые «свершения» достаточно просто. И если они не были применены противниками Белого дома сегодня, то в будущем их обязательно привлекут к созданию новых очагов протеста. К выборам в парламент 2026 года давление на Трампа значительно усилится», – полагает собеседник.

    «Президент понимает серьезность происходящего. Именно поэтому его команда и пытается внедрить в описание текущих событий термин «мятеж». Данное слово имеет более яркий эмоциональный фон. Кроме того, оно подразумевает жесткие действия, направленные на его подавление. Таким образом, правительство пытается показать намерение к проявлению силы», – указывает эксперт.

    «Ведь еще в 2020 году главной проблемой Трампа стала невозможность использования военных для ликвидации массовых протестов BLM. Тогда от него фактически отвернулась армия страны. Сегодня расклад несколько поменялся – и нацгвардия, например, выглядит готовой последовать приказаниям Белого дома», – отмечает он.

    «Поэтому время требует от Трампа и его команды решимости. Строгой риторикой здесь не обойтись. Лос-Анджелесом все не ограничится. Это пролог к будущим гораздо большим проявлениям общественного недовольства. Победитель будет определен именно на основании готовности применить силу», – заключил Межуев.

    Ранее правительство США назвало мятежом протесты против депортации мигрантов в Лос-Анджелесе. По словам Стивена Миллера, главы аппарата Белого дома, действия демонстрантов направлены против действующих законов и суверенитета Штатов. Он также раскритиковал главу полиции города Джима Макдоннела за принятие стороны «захватчиков, а не граждан».

    Кроме того, министр обороны страны Пит Хегсет в соцсести Х (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил, что военное ведомство намерено мобилизовать национальную гвардию для поддержки федеральных правоохранительных органов в Лос-Анджелесе. Он добавил, что в случае продолжения мятежа, для его подавления могут быть использованы военнослужащие корпуса морской пехоты.

    В свою очередь Дональд Трамп поблагодарил местные силы нацгвардии за разгон протестующих. В соцсети Truth Social он отметил высокий профессионализм солдат, а также обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в некомпетентности. Президент также объявил о запрете ношения масок на будущих демонстрациях.

    Напомним, протесты в Лос-Анджелесе вспыхнули в субботу после десятков арестов нелегальных мигрантов, инициированных таможенной полицией, пишет CBS. Наиболее резонансным стал обыск склада одежды Fashion District, владелец которого использовал фиктивные документы для найма целого ряда сотрудников.

    Масштабные обыски также происходили в магазинах Home Depot и Dale's Donuts. Узнав о волне задержаний, толпы мигрантов стали препятствовать действиям правоохранительных органов: граждане старались помешать служебным машинам подъехать к складам и торговым точкам, в автомобили также бросали камни и другие предметы.

    С пятницы было задержано 118 человек. В ответ на это мигранты стали собираться у федерального центра содержания под стражей, скандируя лозунг «Освободите их, пусть остаются!». Протестующие также начали рисовать граффити на стенах здания. Так рейды иммиграционной полиции США переросли в стычки с демонстрантами.

    На этом фоне Дональд Трамп подписал меморандум о дополнительном привлечении двух тысяч солдат нацгвардии для подавления мятежа, сообщает Axios. Срок их пребывания в Лос-Анджелес должен составить не менее 60 дней. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объяснила этот шаг беспомощностью местных властей в деле защиты граждан США.

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом осудил инициативу президента, отмечает Politico. По его оценке, намерения администрации Трампа «заведомо провокационны». Он также добавил, что подобные действия лишь усилят напряженность в городе. Ситуация усугубляется и возможностью снижения финансирования штата.

    Так, The Washington Post сообщает, что глава Белого дома попросил федеральных служащих обосновать возможное сокращение бюджетных средств Калифорнии. Как отметил заместитель пресс-секретарь администрации Трампа Куш Десаи, налогоплательщики не должны поддерживать «безумную» политику штата.

    Коментарии (5)
    10 июня 2025, 21:27 • Новости дня
    Глава Пентагона объявил о расширении практики использования нацгвардии внутри страны

    Министр обороны США объяснил отправку нацгвардии в Лос-Анджелес

    Глава Пентагона объявил о расширении практики использования нацгвардии внутри страны
    @ REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил о важности расширения роли Национальной гвардии для внутренней безопасности на фоне массовых протестов в Лос-Анджелесе.

    Хегсет выступил с ответом на критику демократов по поводу отправки Национальной гвардии и морских пехотинцев в Лос-Анджелес, сообщает «Интерфакс». Глава Пентагона заявил в Конгрессе, что иммиграционная и таможенная служба «имеет право безопасно проводить операции в любом штате и юрисдикции», особенно после того, как при предыдущей администрации границу пересекли 21 млн нелегальных мигрантов.

    Хегсет отметил, что при Дональде Трампе применение национальной гвардии для защиты порядка внутри страны будет расширяться: «Мы вступаем в новую фазу, когда национальная гвардия и резервисты станут важнейшим компонентом обеспечения безопасности на родине».

    Министр обороны также уточнил, что на развертывание военных подразделений для противодействия протестующим в Лос-Анджелесе выделено 134 млн долларов. Ранее Хегсет отказывался озвучивать сумму, но после настойчивых вопросов конгрессменов его ассистентка назвала эту цифру.

    По американскому законодательству, военные на действительной службе обычно не могут обеспечивать порядок внутри страны. Однако президент США Дональд Трамп в выходные разрешил задействовать вооруженные силы для усиления защиты федеральных объектов в Лос-Анджелесе.

    Действия Белого дома вызвали протест со стороны местных властей – губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил о подаче иска против легитимности решения Трампа. Сам Трамп в ответ публично назвал губернатора и мэра Лос-Анджелеса «некомпетентными» и заявил, что «город мог бы сгореть дотла» без вмешательства армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, главу профсоюза в Лос-Анджелесе арестовали во время иммиграционного рейда. Протестующие в Калифорнии разграбили магазины Adidas и Apple. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность использования закона 1807 года для привлечения армии к подавлению массовых протестов, охвативших Калифорнию.

    Коментарии (0)
    9 июня 2025, 17:38 • Новости дня
    Губернатор Калифорнии решил подать в суд на Трампа

    Губернатор Калифорнии объявил о намерении подать в суд на Трампа

    Губернатор Калифорнии решил подать в суд на Трампа
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил об иске против президента США Дональда Трампа на фоне решения о вводе Национальной гвардии в Лос-Анджелес.

    Поводом для иска Ньюсома стало решение Трампа направить войска Национальной гвардии в Лос-Анджелес для подавления протестов, передает ТАСС.

    «Он (Дональд Трамп) разжег пожары и незаконно принял решение о федерализации Национальной гвардии. Подписанный им указ распространяется не только на Калифорнию. Мы подаем на него в суд», написал Ньюсом в социальной сети X  (бывший Twitter, заблокирован в России).

    По словам губернатора, решение Трампа касается нескольких штатов и нарушает полномочия местных властей. Ньюсом подчеркнул, что действия Белого дома вызывают опасения относительно соблюдения прав и свобод граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Лос-Анджелеса вспыхнули беспорядки с поджогами и столкновениями после ввода Национальной гвардии. В ходе протестных акций против миграционной политики США в центре города зафиксировали случаи мародерства в магазинах. Власти Глендейла в Лос-Анджелесе решили не предоставлять полицейские объекты для содержания задержанных мигрантов на время беспорядков.

    Коментарии (3)
    9 июня 2025, 00:48 • Новости дня
    Трамп стал героем мемов после того, как споткнулся на трапе самолета

    Трамп споткнулся на трапе Air Force One, как когда-то предшественник Байден

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в прямом смысле пошел по стопам своего предшественника Джо Байдена и оступился на трапе самолета Air Force One. При этом следовавший за ним госсекретарь Марко Рубио тоже оступился на ступенях трапа.

    Трамп оступился на трапе самолета в Нью-Джерси, когда его левая нога соскользнул со ступени, так что ему пришлось коснуться пола пальцами левой руки, чтобы сохранить равновесие.

    Это случилось по пути в Кэмп-Дэвид после того, как в беседе с журналистами в Хагерстауне, штат Мэриленд, его спросили, готов ли он применить Закон о восстании в ответ на протесты против иммиграционных рейдов в Лос-Анджелесе, пишет Inependent.

    «Зависит от того, будет восстание или нет», – сказал Трамп.

    На вопрос, разместит ли он войска, даже не ссылаясь на Закон о восстании, Трамп ответил, что войска буду повсюду. «Мы не позволим, чтобы это случилось с нашей страной. Мы не позволим, чтобы наша страна была разорвана на части, как это было при Байдене», – добавил он.

    Трамп часто высмеивал бывшего президента Байдена за ошибки, которые тот допускал во время своего пребывания у власти. На этот раз именно Трамп столкнулся с насмешками пользователей социальных сетей.

    «Я удивлен, что он не заменил эти лестницы каким-нибудь переносным эскалатором, – написал Р.К. Хаффман.

    «Пора оснастить старика Трампа инвалидной коляской», – сказал Рон Филипковски.

    «Когда Джо Байден делал что-то подобное, телеканал Fox прокручивал ролики снова и снова, как будто это было так же важно, как высадка на Луну», – отметил журналист Аарон Рупар.

    Летом 2023 года Трамп высмеял Байдена за то, что тот упал на церемонии вручения дипломов в академии ВВС в Колорадо. Он сказал, что выпускников «не вдохновило» то, как тогдашний президент упал на мешок с песком.

    «Я надеюсь, он не пострадал. Очень надеюсь, он не пострадал... Вы же этого не хотите», – сказал Трамп во время предвыборного мероприятия в Айове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал мятежом протесты против высылки нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе. Иммиграционная полиция США провела рейд в Лос-Анджелесе, который перерос в стычки с протестующими. Трамп отметил успех Нацгвардии США в восстановлении порядка после двух дней столкновений и подверг критике местные власти.

    Коментарии (0)
    9 июня 2025, 20:40 • Новости дня
    Трамп назвал организаторов беспорядков в Лос-Анджелесе «профессиональными агитаторами»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп назвал организаторов беспорядков в Лос-Анджелесе против рейдов Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) «профессиональными агитаторами» и «мятежниками», пишет The Guardian.

    «Люди, которые создают проблему, – профессиональные агитаторы. Это мятежники. Они плохие люди. Им место в тюрьме!» – приводит The Guardian слова американского лидера.

    Напомним, в центре Лос-Анджелеса произошли беспорядки с поджогами и столкновениями после ввода Национальной гвардии.

    Около 300 военнослужащих Национальной гвардии были размещены в трех районах Лос-Анджелеса после массовых протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа.

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подал иск против Дональда Трампа на фоне решения о вводе Национальной гвардии в Лос-Анджелес.

    Коментарии (2)
    9 июня 2025, 00:19 • Новости дня
    Вэнс назвал безумием траты США на Украину при Байдене

    Вэнс раскритиковал администрацию Байдена за неразумную трату денег на Украину

    Tекст: Ирма Каплан

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс распритиковал политику бывшего американского лидера Джо Байдена по поддержке Киева и отсутствию дипломатических усилий в конфликте на Украине.

    «При администрации Байдена творилось безумие. Они тратили столько денег по всему миру, но при этом совершенно не обращались к дипломатии. Они направили Украине 300 млрд долларов, но президент США никогда не пытался заставить Киев  дипломатически урегулировать вопрос», – цитирует ТАСС Вэнса в интервью с американским стендап-комиком Тео Воном.

    По словам Вэнса, нынешняя администрация США пытается найти дипломатические  пути урегулирования конфликта на Украине, но даже если этого не получится, стоило бы попробовать, ведь если удастся достичь результата, это спасет многие жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс в мае выступил с признанием утраты Соединенными Штатами безоговорочного лидерства и отметив рост вызовов со стороны Китая и России.

    При этом бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что одобренная экс-президентом США Джо Байденом военная помощь исчерпана, а в резервном фонде почти ничего не осталось.

    Коментарии (0)
    10 июня 2025, 09:42 • Новости дня
    Губернатор Калифорнии обвинил Трампа в диктаторских амбициях
    Губернатор Калифорнии обвинил Трампа в диктаторских амбициях
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подверг критике президента США Дональда Трампа за решение направить военнослужащих Корпуса морской пехоты в Лос-Анджелес.

    Он заявил, что такое действие недопустимо и сравнил поведение главы государства с диктатурой, передает ТАСС.

    Ньюсом отметил, что морские пехотинцы не должны быть направлены на американскую территорию для действий против своих же сограждан, чтобы реализовать «безумные фантазии президента-диктатора». 

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом назвал происходящие в Лос-Анджелесе массовые протесты мятежом. В центре города вспыхнули беспорядки с поджогами и столкновениями после ввода Национальной гвардии. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс призвала жителей выражать свою позицию мирно, заявив о важности недопущения насилия на фоне продолжающихся беспорядков. По ее словам, напряженность в городе усиливают действия администрации США.

    Коментарии (4)
    9 июня 2025, 01:51 • Новости дня
    Украинский боксер Усик пригласил Трампа в гости на неделю

    Украинский боксер Усик пригласил Трампа пожить в его доме неделю

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинский боксер Александр Усик направил американскому президенту Дональду Трампу приглашение в гости, чтобы глава Белого дома побывал на Украине и глубже понял ситуацию, которую он пытается урегулировать.

    «Я советую американскому президенту Дональду Трампу поехать на Украину и пожить в моем доме одну неделю, только одну неделю», – приводит Independent cлова Усика.

    Боксер Усик уверен, что за неделю американский лидер сможет понять ситуацию, в урегулировании которой он принимает участие. А делает боксер это потому, что ему не все равно.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила о необходимости готовности к мобилизации среди всех совершеннолетних граждан Украины, подчеркнув, что исключений быть не должно.

    Коментарии (0)
    9 июня 2025, 08:51 • Новости дня
    Маск поддержал Трампа в связи с беспорядками в Калифорнии

    Маск поддержал обращение Трампа к губернатору Калифорнии из-за беспорядков

    Маск поддержал Трампа в связи с беспорядками в Калифорнии
    @ Chip Somodevilla/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    После громкого конфликта из-за налогообложения и субсидий на электромобили американский предприниматель Илон Маск репостнул обращение президента США Дональда Трампа с критикой губернатора Калифорнии, добавив к публикации два американских флага.

    Илон Маск впервые после разногласий с Дональдом Трампом выразил ему поддержку, репостнув в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) его обращение к губернатору Калифорнии, передает «Царьград» .

    В послании Трамп требует от Гэвина Ньюсома публичных извинений за уличные беспорядки в Лос-Анджелесе, упрекая власти штата в неспособности справиться с ситуацией.

    Маск не стал комментировать пост Трампа, но сделал репост еще одной публикации президента США о планах по наведению порядка в Калифорнии, сопроводив ее изображением двух американских флагов.

    Отношения между Маском и Трампом осложнились после принятия нового налогового закона и изменений в выдаче субсидий на электромобили.

    Ранее после телефонных переговоров между представителями президента США Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска стороны прекратили резкие заявления в социальных сетях.

    Илон Маск выступил с резкой критикой после публикации фотографии беспорядков, связанных с протестами против миграционной политики США в Калифорнии.

    Примерно 300 военнослужащих Национальной гвардии были размещены в трех районах Лос-Анджелеса после массовых протестов против миграционной политики Дональда Трампа.

    Коментарии (0)
    10 июня 2025, 14:31 • Новости дня
    Иран получил доступ к ракетной программе Израиля

    Разведка Ирана получила доступ к документам ракетной программы Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Иранская разведка получила доступ к документам о ракетной программе Израиля и планирует поделиться данными.

    Министерство разведки Ирана заявило о получении доступа к израильской ракетной программе, причем Тегеран планирует поделиться некоторыми данными с антиизраильскими группировками, передает РИА «Новости».

    Иранский министр информации (разведки) Исмаил Хатиб назвал полученные документы «целой сокровищницей разведывательной информации».

    Документы содержат информацию о военной и ракетной программе Израиля, а также техническую документацию, имеющую отношение к проектам двойного назначения. Часть документов будет использована вооруженными силами Ирана, а другая – предоставлена дружественным странам и антиизраильским группировкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багхаи сообщил о новом раунде непрямых переговоров между Ираном и США, который пройдет в столице Омана 15 июня.

    Джеймс Ставридис допустил возможность совместной военной операции США и Израиля против иранской ядерной инфраструктуры, если не удастся договориться дипломатическим путем.

    Коментарии (0)
    Главное
    Наемница из Дании получила 26 лет тюрьмы за нападение на Курскую область
    Узбекистан из-за проверок сограждан направил ноту МИД России
    Мединский предложил отправить Рютте учебник истории
    Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушных границ
    Массовые беспорядки охватили Северную Ирландию
    В Тель-Авиве развернули гигантский российский флаг
    В подмосковном Чехове задержали 32 мигрантов после массовой драки

    Новые санкции ЕС станут реальным вызовом лишь в одном случае

    Еврокомиссия рассказала о новых санкциях против России. Звучат они громко: впервые под санкции попадут «Северные потоки», потолок цены на нефть снизят сразу до 45 долларов за баррель, покупку дизельного топлива, сделанного из российского сырья, запретят. Однако реальным вызовом для России это станет только в одном случае. В каком? Подробности

    Перейти в раздел

    Мятежники в США почувствовали слабость Трампа

    Калифорния снова стала центром американских протестов. После массовых задержаний нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе начались столкновения демонстрантов с полицией. Дональд Трамп даже распорядился ввести в город войска – силы национальной гвардии. По мнению экспертов, митинги организованы противниками президента США, чувствующими его слабость. Как Белому дому не потерять контроль над ситуацией? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отнеслась к телам военных ВСУ гуманнее Зеленского

    Украинская сторона на протяжении трех дней не может принять тела погибших бойцов ВСУ. Все это время рефрижераторы с замороженными трупами стоят вблизи границы в Брянской области, а власти в Киеве не желают внятно объяснить свою позицию. По мнению экспертов, у офиса Зеленского есть несколько причин для такого поведения, но в итоге противнику все же придется забрать тела своих военных. Подробности

    Перейти в раздел

    Калифорния горит от желания стать частью Мексики

    Пылает Калифорния, горит Лос-Анджелес, начинает дымиться Техас. Бунтующие поднимают флаги Мексики, которой эти земли принадлежали в XIX веке. Развал Соединенных Штатов, о необходимости которого так долго говорили большевики, можно считать начавшимся? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новая гражданская война в США. Началось?

      Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

    • Киев отказался принимать свои трупы

      Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными военными до 25 лет. Однако более шести тысяч погибших украинских солдат Киев принимать отказывается, и у него для этого серьезная причина – жадность.

    • Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

      На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации