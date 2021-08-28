Шойгу оценил действия ОДКБ на фоне угрозы из Афганистана

Действия государств Организации Договора о коллективной безопасности на фоне ситуации, происходящей в Афганистане, абсолютно правильны, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

«События в Афганистане, все, что там происходит, как раз дали нам понять, что мы все делаем правильно в части ОДКБ», – цитирует РИА «Новости» Шойгу..

По его словам, когда начали развиваться события в Афганистане, страны ОДКБ начали совместные учения, том числе Россия провела совестные маневры с Таджикистаном и Узбекистаном на границе с Афганистаном. А также учения, где участниками стали три страны ОДКБ – Таджикистан, Узбекистан и России.

«Мы, естественно, в полном контакте с членами ОДКБ по Афганистану... Поэтому наше взаимодействие в рамках ОДКБ должно укрепляться», – подчеркнул Шойгу.

Также он отметил, что ситуация в Афганистане чревата переходом боевиков в страны ОДКБ, также угрозу представляет наркотрафик. «И, конечно нам бы не хотелось, чтобы на наши территории, территории стран ОДКБ, все это перешло и переползло», - отметил Шойгу.

Министр подчеркнул, что программа по перевооружению вооруженных сил Таджикистана, Киргизии и Казахстана будет продолжена. «Нам бы хотелось в конце концов, чтобы там наступила стабильность, чтобы сформировалось коалиционное правительство, чтобы туда вошли все народы, которые населяют Афганистан, и там действительно наступило в конце концов спокойствие», – заключил он.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.

В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения.

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